+++ 120 Todesopfer in der Steiermark +++ Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Interview +++ Ab 15. Mai öffnen Lokale, Gaststätten und Schulen schrittweise +++ Gilt Tempo 30 vor Schulen derzeit?

Corona in der Steiermark

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/JAKOB GRUBER (JAKOB GRUBER)

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen im Sog der Corona-Pandemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1705 , es gelten bisher 973 Personen als genesen (Stand: Freitag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei , es gelten bisher 973 Personen als genesen (Stand: Freitag, 21 Uhr). Im Bundesland sind mittlerweile 120 Todesopfer (Stand: Freitag, 18 Uhr) zu beklagen.

(Stand: Freitag, 18 Uhr) zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Seit dem 14. April haben viele Geschäfte wieder geöffnet - Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



. Seit dem 14. April haben viele Geschäfte wieder geöffnet - Minus 65 Prozent - der Einbruch im steirischen Tourismus ist enorm.

der Einbruch im steirischen Tourismus ist enorm. Ab 1. Mai sollen alle Geschäfte wieder aufsperren. aktiv werden dürfen auch Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleister.

sollen aktiv werden dürfen auch Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleister. Ab 15. Mai können Gaststätten wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), Schulen schrittweise den Betrieb aufnehmen.

können wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), schrittweise den Betrieb aufnehmen. Strenge Regeln für Gottesdienste ab Mitte Mai.

ab Mitte Mai. Polizei verhängte 3351 Anzeigen in der Steiermark

in der Steiermark Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Hier geht es zum Corona-Ticker international und Österreich. Die Entwicklungen in der Steiermark vom Freitag gibt es hier nachzulesen.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

12.45 Uhr. In der Oststeiermark haben die ersten Geschäfte wieder geöffnet. Die Gefühle während der Coronakrise sind bei den Unternehmerinnen und Unternehmern unterschiedlich. Was ein Fahrradhändler, ein Optiker, ein Baumarkt, ein Geschenkwarengeschäft und ein Juwelier erzählen, lesen Sie hier.



12 Uhr. Fast alles läuft derzeit auf digitalem Wege ab, nur Fahrschulen dürfen ihren Unterricht nicht digital abhalten. Doch wieso?



11.30 Uhr. Lange hat ein Pflegeheim im Raum Obersteiermark West auf die Lieferung von Schutzmasken gewartet. Als endlich 500 Masken vom Land Steiermark eintrafen, kam die Überraschung gleich mit: das Ablaufdatum der Schutzmasken war überschritten. Kollege Raphael Ofner hat sich die Sache genauer angeschaut und beim Land nachgefragt. >>Hier geht es zur Geschichte<<

11 Uhr. Die Finanzausgleichsverhandlungen werden verschoben, darauf haben sich gestern die Finanzreferenten der Länder geeinigt. Eine der offenen Fragen in der Steiermark, die mit 400 Millionen Euro Verlust durch Corona rechnet: Wie gelingt es, „den Schutzschirm über die Gemeinden zu spannen“? Kollege Thomas Rossacher berichtet.

10.30 Uhr. Eine nette Aktion des Roten Kreuzes (siehe unten). Die Einsatzkräfte waren ja besonders im März sehr gefordert.



10.10 Uhr. Tempolimit 30 vor Schulen? Ab 4. Mai geht es schrittweise wieder los mit dem Unterricht an den heimischen Schulen. Was aber bedeutet das für Verkehrsteilnehmer, wenn es vor Schulgebäuden ein Tempolimit (meistens Tempo 30) gibt, versehen mit der Zusatztafel "An Schultagen von 7 bis 19 Uhr"? Die Antwort gibt es hier.



9 Uhr. Wegen der Coronakrise kämpfen auch viele Bäckereien ums Überleben. Die Grazer Traditionsbäckerei Strohmayer schließt heute seine letzten Filialen. Die Brezen soll es aber weiterhin geben.



8.15 Uhr. Eine wichtige Information für Pendler: seit Donnerstag ist der Grenzübergang nach Slowenien auf der Spielfeld-Bundesstraße wieder geöffnet - täglich von 5 Uhr bis 7 Uhr und von 17 Uhr bis 19 Uhr.



7.40 Uhr. Wie sehen steirische Lehrerinnen und Lehrer, Elternvertretung und die Bildungsdirektorin den Plan zur Öffnung der Schule? Die Kollegen haben sich umgehört - hier die Reaktionen.



7.00 Uhr Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist heute im Interview mit Chefredakteur Hubert Patterer und Ernst Sittinger über die Corona-Krise. Sie wird uns laut dem Landesvater 400 Millionen Euro kosten. War das Land schlecht vorbereitet? Warum sind in der Steiermark die meisten Corona-Toten? Mehr dazu hier:

>>Zum Interview mit Video<<

6.00 Uhr. Neun neue Corona-Infizierte. Mit Freitag, Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 in der Steiermark laut Gesundheitsministerium 1705. Das bedeutet ein Plus von neun bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in der Steiermark beträgt 120 Personen.

Mittlerweile gelten 973 Personen in der Steiermark als genesen. Das sind um 21 Personen mehr als 24 Stunden zuvor.

Die Anzahl der aktiv Erkrankten (alle jemals bestätigten Infektionen minus Verstorbene und Genesene) beträgt 612.

Nachfolgend die Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Infektionen nach politischen Bezirken (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 51 (-)

Deutschlandsberg: 46 (-)

Graz: 453 (-)

Graz-Umgebung: 212 (+2)

Hartberg-Fürstenfeld: 307 (+1)

Leibnitz: 179 (-)

Leoben: 23 (+1)

Liezen: 86 (+1)

Murau: 6 (+1)

Murtal: 32 (+1)

Südoststeiermark: 57 (+1)

Voitsberg: 99 (+1)

Weiz: 154 (-)

5.50 Uhr. Die Steiermark meldet derzeit bundesweit die meisten Corona-Infizierten.

5.30 Uhr. Die Steiermark hat ein weiteres Corona-Todesopfer zu beklagen. Wie die Landessanitätsdirektion Steiermark informiert, ist eine 79-jährige Grazerin der Krankheit erlegen. Mit Stand Freitag (24.4.2020), 19 Uhr, sind in der Steiermark insgesamt 120 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.



Die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf die steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 32 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 29 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 29 Todesfälle

Bezirk Weiz: neun Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: vier Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: zwei Todesfälle

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Bezirk Südoststeiermark: ein Todesfall

Von den steirischen Verstorbenen waren 64 Frauen und 56 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1959.

5.00 Uhr. Bildungsminister Heinz Fassmann stellte am Freitag den Fahrplan zur Wiedereröffnung der Schulen vor. Wir geben hier Antworten auf offene Fragen.