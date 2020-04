+++ 119 Todesopfer in der Steiermark +++ Verdachtsfall in Kaserne in Strass +++ Berufsverbot? Streitbarer Arzt aus Aussee steht zu seiner Kritik +++ Ab 15. Mai öffnen Lokale, Gaststätten und Schulen schrittweise.

Corona in der Steiermark

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leere Autobahnen und Schnellstraßen - Rückgänge bis zu 50 Prozent und mehr durch Coronakrise © APA/BARBARA GINDL

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen im Sog der Corona-Pandemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1696, es gelten bisher 952 Personen als genesen (Stand: Donnerstag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei 1696, es gelten bisher 952 Personen als (Stand: Donnerstag, 21 Uhr). Im Bundesland sind mittlerweile 119 Todesopfer (Stand: Donnerstag, 21 Uhr) zu beklagen.

(Stand: Donnerstag, 21 Uhr) zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Seit dem 14. April haben viele Geschäfte wieder geöffnet - Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



. Seit dem 14. April haben viele Geschäfte wieder geöffnet - Minus 65 Prozent - der Einbruch im steirischen Tourismus ist enorm.

der Einbruch im steirischen Tourismus ist enorm. Ab 1. Mai sollen alle Geschäfte wieder aufsperren. aktiv werden dürfen auch Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleister.

sollen aktiv werden dürfen auch Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleister. Ab 15. Mai können Gaststätten wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), Schulen schrittweise den Betrieb aufnehmen.

können wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), schrittweise den Betrieb aufnehmen. Strenge Regeln für Gottesdienste ab Mitte Mai.

ab Mitte Mai. Polizei verhängte 3351 Anzeigen in der Steiermark

in der Steiermark Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Hier geht es zum Corona-Ticker international und Österreich. Die Entwicklungen in der Steiermark vom Donnerstag gibt es hier nachzulesen.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

13 Uhr: Land Steiermark startet nun einen Projektfonds für Corona-bezogene Projekte. „Solidarität leben - einander helfen" ist der Titel des aktuellen Projektfonds Steiermark 2020, den die Landesregierung auf Antrag von Soziallandesrätin Doris Kampus beschlossen hat. Dotiert ist der Fonds mit 65.000 Euro.

13 Uhr: Corona-Pool-Party: Jetzt meldete sich der Anwalt des Gastgebers. "Nicht alles, was kein Vorbild ist, ist auch strafbar." Dem Fest wäre eine Geschäftsbesprechung vorangegangen. Näheres hier.

12.45 Uhr: Tierparks öffnen wieder

Am 15. Mai wollen der Tierpark Herberstein und der Wilde Park Mautern wieder für Besucher öffnen. Derzeit laufen noch Adaptierungen, damit die Corona-Abstandsmaßnahmen auch eingehalten werden können. Hier die Details dazu

12 Uhr: Zwei Formel-1-Rennen in Spielberg am 5. und 12. Juli sind offenbar jetzt fix. Nur ein Wiederaufflackern der Corona-Epidemie könnte das verhindern. Details hier.

11.50 Uhr: Nach einer Videokonferenz der Finanzreferenten bestätigt der steirische, Anton Lang, dass der Finanzausgleich um zwei Jahre verlängert werden soll. Das wurde einstimmig beschlossen.

11.25 Uhr: Das Militärkommando Steiermark meldet einen Corona-Verdachtsfall in der Kaserne Strass. Ein Grundwehrdiener aus Niederösterreich meldete sich am Freitag im Krankenrevier der Erzherzog-Johann-Kaserne wegen einschlägiger Symptome und wurde als Verdachtsfall eingestuft. Die Kaserne wurde gesperrt, man darf weder hinein noch hinaus. Das Testergebnis von der Med Uni Graz wird nun abgewartet. Hier die Details.

11.20 Uhr: Die nächste Verschiebung einer Veranstaltung wegen des Corona-Virus: Die für den 1. August geplante Kronehit Electric Nation Graz am Messe Graz Open Air Gelände muss verschoben werden. Sie findet nun am 31. Juli 2021 statt am selben Ort statt, alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin.

11.10 Uhr: Der Verkehrsclub VCÖ hat die Messtellen der Asfinag für März ausgewertet. Auf Autobahnen und Schnellstraßen gab es um knapp 40 Prozent weniger Verkehr als im Vorjahr, am Wochenende sogar nur die Hälfte. Die genauen Zahlen für die Steiermark hier.

11 Uhr: Corona-Pool-Party: Für helle Aufregung sorgt ein Video von (süd-)steirischen Unternehmern und Freunden. Die (großteils) Herren machen sich darin sichtlich berauscht über Kurzarbeit & Co. lustig. Der Clip wurde via WhatsApp eifrig geteilt. Mittlerweile gab es eine Anzeige nach der Coronaverordnung. Der Poolpartygastgeber wollte auf Anfrage nichts dazu sagen. Hier die Details.

9.30 Uhr. Jener obersteirische Arzt, der wegen seiner Corona-Kritik sogar ein Berufsverbot droht, verstärkt nun sogar noch diese Kritik und fühlt sich in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt. In vielen Reaktionen an die kleine Zeitung gibt es aber Verständnis für die Maßregelungen der Ärztekammer, die Kammer selber ist alarmiert. Hier der aktuelle Stand der heftigen Debatte.



7.30 Uhr. Alles ist derzeit von der Corona-Krise betroffen, sogar die Liebe. Genauer gesagt: Wie und wann heiraten? Brautpaare machen sich natürlich Gedanken, und bei den Terminen nach einer Verschiebung gibt es auch einiges zu bedenken. Michael Saria hat einige Brautpaare befragt.

6.45 Uhr. Seit Wochen lernen die Schüler zu Hause. Jetzt wird häufig auch neuer Stoff vermittelt. Die Viktor-Kaplan-Volksschule in Graz zeigt, wie das gelingen kann. Ein Besuch, Video inklusive.

6.20 Uhr. Das Land sorgt vor, damit alle Kinder und Schüler "nachhaltige, waschbaren Stoffmasken" erhalten, so Landesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Mehr zum Thema Steiermark Land verteilt nun auch Stoffmasken an Kindergärten und Pflichtschulen

6.10 Uhr: Die Anzahl der aktiv Erkrankten (alle jemals bestätigten Infektionen minus Verstorbene und Genesene) beträgt 625. Soweit der Stand am Donnerstag um 21 Uhr.

Genesene gab es 952 (+48), bestätigte Infektionsfälle 1696 (+10).

Nach Bezirken aufgeschlüsselt:

Bruck-Mürzzuschlag: 51 (-)

Deutschlandsberg: 46 (-)

Graz: 453 (+4)

Graz-Umgebung: 210 (+3)

Hartberg-Fürstenfeld: 306 (+2)

Leibnitz: 179 (-)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 85 (+1)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 56 (-)

Voitsberg: 98 (-)

Weiz: 154 (-)

6.00 Uhr: Die Landessanitätsdirektion Steiermark meldete gestern vier weitere Todesopfer, die mit dem Corona-Virus infiziert gewesen sind.

Dabei handelt es sich um vier Frauen: eine (Jahrgang 1921) aus der Landeshauptstadt Graz, eine (Jahrgang 1926) aus Hartberg-Fürstenfeld, eine (Jahrgang 1927) aus Weiz und eine (Jahrgang 1945) aus Graz-Umgebung. Die Verteilung der bisherigen Todesfälle nach Bezirken:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 32 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 29 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 28 Todesfälle

Bezirk Weiz: neun Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: vier Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: zwei Todesfälle

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Bezirk Südoststeiermark: ein Todesfall

5.20 Uhr. Weil allein im März die Gästezahlen um 65 Prozent einbrachen, wurde aus dem erhofften Saisonplus ein sattes Minus, das sich bis Ende April noch deutlich ausbauen wird. Neos-Abgeordneter Robert Reif fordert das Land auf, die Tourismusabgabe auszusetzen und so die Hotels und Beherbergungsbetriebe zu entlasten.

Mehr zum Thema So geht es rund um die Seen weiter Minus 65 Prozent: Der Corona-Einbruch im steirischen Tourismus in Zahlen

5 Uhr: Die Ärztekammer droht einen Mediziner, der Corona als "milde Grippewelle" bezeichnet, mit einem Berufsverbot. Er bleibt bei seiner Kritik, die Gegner ebenso.

Mehr zum Thema Arzt droht Berufsverbot Heftige Debatte um eigenwillige Corona-Thesen