+++ 115 Todesopfer in der Steiermark +++ Ab 15. Mai öffnen Lokale, Gaststätten und Schulen schrittweise +++ Grazer Gemeinderatssitzung heute in der Messehalle +++ Für Gottesdienste (ab 15. 5.) gelten sehr strenge Regeln, in Frisiersalons (ab 2. 5.) ebenso. +++ Dramatischer Einbruch im steirischen Tourismus.

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen im Sog der Corona-Pandemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1691, es gelten bisher 952 Personen als genesen (Stand: Donnerstag, 13 Uhr).

in der Steiermark liegt bei 1691, es gelten bisher 952 Personen als (Stand: Donnerstag, 13 Uhr). Im Bundesland sind mittlerweile 115 Todesopfer (Stand: Mittwoch, 19 Uhr) zu beklagen.

(Stand: Mittwoch, 19 Uhr) zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Seit 14. April dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



. Seit 14. April dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - Minus 65 Prozent - dramatischer Einbruch im steirischen Tourismus.

dramatischer Einbruch im steirischen Tourismus. Ab 1. Mai sollen alle Geschäfte wieder aufsperren. Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleister dürfen auch wieder aktiv werden.

sollen Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleister dürfen auch wieder aktiv werden. Ab 15. Mai dürfen Gaststätten wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), Schulen schrittweise den Betrieb aufnehmen.

dürfen wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), schrittweise den Betrieb aufnehmen. Strenge Regeln für Gottesdienste ab Mitte Mai.

ab Mitte Mai. Polizei verhängte 3351 Anzeigen in der Steiermark

in der Steiermark Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Hier geht es zum Corona-Ticker international und Österreich. Die Entwicklungen in der Steiermark vom Mittwoch gibt es hier nachzulesen.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

18.05 Uhr. Alle reden über Risikogruppen. Hofrat Martin Mayer, Kopf der Landesstatistik, und Team haben die Gruppe der 65-Jährigen und Älteren analysiert. Diese Gruppe ist demnach rund 254.200 Menschen groß und macht etwa ein Fünftel der steirischen Bevölkerung aus. 4,3% befinden sich in einer (Pflege-) Einrichtung.

Die meisten leben in Graz (48.208) und Umgebung, Bruck-Mürzzuschlag und - Hartberg-Fürstenfeld (18.338), das bei den Covid-Todesfällen leider auffällt.

Aber: Die Bevölkerung von Hartberg-Fürstenfeld betrachtet, liegt der Anteil der 65-Jährigen (oder älteren) unter dem Landesschnitt und klar hinter Leoben, Bruck-MZ und dem Murtal.

17.22 Uhr. Gastronomie, die 3. In seiner Sitzung mit Masken und viel Abstand auf der Messe hat der Grazer Gemeinderat fixiert, heuer keine Nutzungsentgelte für Gastgärten zu verlangen. Vorab gezahlte Gebühren werden rückerstattet. Die Grazer Redaktion berichtet von der außergewöhnlichen Sitzung.

16.51 Uhr. Häppchenweise sperren die Filialen von Mc Donald's auf. Bald sind Feldbach, Fürstenfeld und Weiz an der Reihe.

Die schmackhaften News gibt es hier.

16.41 Uhr. "Unser Geschäft hat mit Emotion zu tun." Wie sich zwei bekannte Grazer Wirte vor dem Wiedereröffnen fühlen, erzählten sie der Kleinen Zeitung im Video-Interview.

16.12 Uhr. Wie ist das jetzt mit dem Schulbetrieb bis zur AHS-Matura? Sagen wir Ergänzungsunterricht dazu: Eine kurzer Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit aus einem Gymansium ...

Verpflichtend ist die Teilnahme am Ergänzungsunterricht in Mathematik (bzw. im Fach, in dem keine Schularbeit war).

Zu allen Pflichtgegenständen, in denen ihr euch noch ausbessern wollt, müsst ihr euch ebenso anmelden.

Zu anderen Pflichtgegenständen, in denen ihr zur Matura antretet (schriftlich oder mündlich), könnt ihr euch zum Ergänzungsunterricht anmelden.

Anmelden bis 28. April in der Direktion.

15.43 Uhr. Respekt. Die steirische Ärztekammer hat bisher fast 58.000 FFP-Masken, 77.000 MNS-Masken, 5900 Schutzbrillen und 3300 Schutzanzüge/-mäntel, etwa 500 Liter Desinfektionsmittel und mehr als 90.000 Paar Schutzhandschuhe den Ärzten zur Verfügung gestellt.

15.33 Uhr. Der Plan, 24-h-Betreuerinnen nach Graz zu fliegen, wurde wieder fallen gelassen. Es werden ab 2. Mai Sonderzüge von Rumänien nach Wien fahren. Das hat die WKO mitgeteilt. Details würden morgen abrufbar sein. In Wien werden die Betreuerinnen getestet, die Kosten tragen die Länder. Infolge wird das Personal auf die Familien aufgeteilt.

Derartiges hat ein steirischer Pflegeaktivist schon vor einem Monat gefordert.

Mehr zum Thema Pflege Korridorzüge durch Ungarn für rumänische Betreuer ab Mai

14.38 Uhr. Gewalt in der Familien war leider vor, ist während und nach der Corona-Krise Thema. Nun baut das Land Steiermark den regionalen Gewaltschutz aus. Soziallandesrätin Doris Kampus und Regierng gaben heute 125.000 Euro für die Einrichtung so genannter Krisen-Wohnungen frei.

Mehr zum Thema Neue digitale Angebote für Opfer Häusliche Gewalt (noch) nicht dramatisch angestiegen

14.29 Uhr. Im "Coronamodus" ist auch das Jugendmagazin "Cool" aus Graz. Für die nächste Ausgabe ist man auf der Suche nach "jungen Heldinnen und Helden", also Schülern und Lehrlingen, die sich derzeit besonders hervortun.

14.25 Uhr. Kommentar zur Kinderbetreuung. Es sei keine Schande, sein Kind in Betreuung zu geben, hat Kanzler Kurz jüngst gesagt. Kollegin Sonja Peitler-Hasewend nimmt in einem Online-Kommentar zur aktuellen heiß geführten Debatte rund um Eltern im Home-Office Stellung.

14.05 Uhr. Die Ästhetik des Neustarts in Bildern. APA-Fotografin Barbara Gindl war im Ausseerland unterwegs und hat eindrucksvoll festgehalten, wie man sich im Tourismus nach dem erzwungenen Stopp für den Neustart rüstet. Klicken Sie sich durch bildliche Sommerfrische.

Ausseerland: Die Ästhetik des Neustarts in Bildern

13.50 Uhr. Neue Zahlen zu den Infektionen in der Steiermark. Mit Stand Donnerstag, 13 Uhr gibt es in der Steiermark 619 aktuell an Covid erkrankte Patienten.

Insgesamt kamen steiermarkweit am Donnerstag bis jetzt 5 Covid-Fälle hinzu. Die Zahl aller bisher registrierten Fälle stieg damit auf 1691. Diese verteilen sich so auf die Bezirke: (in Klammer Veränderung zum Vorabend)

Bruck-Mürzzuschlag: 51 (-)

Deutschlandsberg: 46 (-)

Graz: 450 (+1)

Graz-Umgebung: 210 (+3)

Hartberg-Fürstenfeld: 305 (+1)

Leibnitz: 179 (-)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 84 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 56 (-)

Voitsberg: 98 (-)

Weiz: 154 (-)

In Weiz gibt es derzeit keine Testungen in Pflegeheimen.

13.40 Uhr. Glückliches Ende einer Odyssee. Mehr als drei Wochen musste die Grazerin Melanie Pendl in einem peruanischen Hostel in Quarantäne verbringen, nachdem zwei Gäste positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Vergangenen Montag landete sie schließlich in Frankfurt. Auf der Zugfahrt nach Graz wurde sie übrigens nicht kontrolliert.

Mehr zum Thema Nach Quarantäne in peruanischem Hostel Steirerin konnte nach Frankfurt ausfliegen, keine Kontrollen auf Zugfahrt nach Graz

13.35 Uhr. Jaguar- und BMW werden bei Magna wieder ab Mitte Mai gebaut. Wie berichtet, werden in Graz die Produktionsbänder bei Magna seit 6. April wieder schrittweise hochgefahren. Die Produktion der BMW- und Jaguar-Fahrzeuge soll Mitte Mai wieder hochfahren. Insgesamt arbeiten rund 9.000 Männer und Frauen bei Magna Steyr in Graz, gestartet wurde nach Ostern zunächst mit 2000 Mitarbeitern.

13.25 Uhr. Sendepause in den Grazer Kinos - wie geht's weiter? Seit Mitte März sind die Grazer Kinos geschlossen. Betreiber setzen auf "Video on demand", auf Spenden - und auf ein baldiges Wiedersehen. Wie es in den Kinos weitergeht, hat Kollege Michael Saria in dieser Geschichte recherchiert.

13.10 Uhr. Weitere McDonald's-Filialen sperren ihren Drive-in auf. Enorm war der Andrang zu Wochenbeginn bei jenen steirischen McDonald's-Filialen, die ein kontaktloses Abholservice aufgesperrt haben. Am Freitag kommen nun einige neue Filialen dazu. In Feldbach und Fürstenfeld öffnen die McDrives. In Weiz McDrive und McDelivery. >>Mehr dazu hier<<

12.45 Uhr. Minus 65 Prozent im steirischen Tourismus. Dass der Einbruch heftig sein wird, war klar. Dass er so heftig ist, überrascht dann doch viele. So lag man bei der Gäste-Zahl und den Nächtigungen in der Wintersaison bis Ende Februar noch bei 6 bis 8 Prozent im Plus. Weil allein im März die Gästezahlen um 65 Prozent einbrachen (dabei machten die Skigebiete erst am 15. 3. Schluss) wurde aus dem Saisonplus aber rasch ein Minus, das sich bis Ende April noch deutlich ausbauen wird. Dennoch arbeitet man im steirischen Tourismus bereits mit Hochdruck am Neustart - ein Buhlen um den heimischen Gast zeichnet sich ab. Die touristische Bilanz in Zahlen lesen Sie in dieser Story.

Mehr zum Thema So geht es rund um die Seen weiter Minus 65 Prozent: Der Corona-Einbruch im steirischen Tourismus in Zahlen

12.10 Uhr. Erleichterungen für Grenz-Pendler zu Slowenien. Seit heute, Donnerstag gibt es Erleichterungen für jene, die zur Arbeit zwischen der Steiermark und Slowenien hin- und herpendeln. Der Grenzübergang an der Bundesstraße (B67) in Spielfeld ist ab sofort in der Früh (5 - 7 Uhr) und am Abend (17 bis 19 Uhr) geöffnet. Man kann also etwaigen Staus auf dem Grenzübergang auf der Autobahn (A 9) ausweichen. Es gelten aber weiterhin die Einreisebestimmungen von Ende März, die auch kontrolliert werden.

Erleichterung für Pendler! Eine Neuerung gibt es seit heute am Grenzübergang Spielfeld-Bundesstraße! Der Grenzübergang an der B 67 ist seit heute wieder täglich in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 19.00 Uhr GEÖFFNET! pic.twitter.com/7w4UxT8zns — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) April 23, 2020

11.50 Uhr. Maskenpflicht und Plexiglas beim Friseur. Was die steirischen Stylisten und Friseure zu den strengen Regeln für die Wiederöffnung am 2. Mai sagen, hat Kollege Moritz Linni erfragt. Nur so viel: Alle berichten, dass ungeachtet der Regeln ab 2. Mai wohl ein Riesen-Andrang herrschen wird.

11.45 Uhr. In wenigen Minuten gibt es eine doppelte Premiere. Der Grazer Gemeinderat tagt erstmals in der Grazer Messe und wird erstmals per Livestream übertragen. Hier können sie ab sofort das politisch Geschehen am Grazer Messegelände verfolgen.

Mehr zum Thema Doppelte Premiere Grazer Gemeinderat: Erstmals in der Messe und live im Stream

11.15 Uhr. Neue Regeln für Gottesdienste ab 15. Mai. Jetzt ist es fix: Ab 15. Mai wird es wieder öffentliche Gottesdienste in der Steiermark geben. Kultusministerin Susanne Raab und Kardinal Christoph Schönborn gaben heute die Details dazu bekannt.

Für die Wiederaufnahme von religiösen Feiern gelten folgende Regeln:

Die Teilnehmerzahl ist stark limitiert und richtet sich nach der Größe des Gotteshaus. Pro 20 Quadratmeter der Gesamtfläche darf nur ein Gläubiger eingelassen werden.

und richtet sich nach der Größe des Gotteshaus. Pro 20 Quadratmeter der Gesamtfläche darf nur ein Gläubiger eingelassen werden. Zwischen allen Teilnehmern muss ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden. Ausgenommen sind Personen, die im eigenen Haushalt leben.

eingehalten werden. Ausgenommen sind Personen, die im eigenen Haushalt leben. An den Kirchentoren wird es Einlasskontrollen und Ordnungsdienst geben, die von den Kirchen bereitgestellt werden.

und Ordnungsdienst geben, die von den Kirchen bereitgestellt werden. Alle Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Davon ausgenommen sind nur Kinder unter sechs Jahren und der Vorsteher der Liturgie, wenn er Abstand zur Glaubensgemeinschaft groß genug ist.

tragen. Davon ausgenommen sind nur Kinder unter sechs Jahren und der Vorsteher der Liturgie, wenn er Abstand zur Glaubensgemeinschaft groß genug ist. Sämtliche Oberflächen müssen häufig desinfiziert werden.

10.55 Uhr. Warmwasser für Schulen? Die Grazer KPÖ will bei der heutigen Gemeinderatssitzung, die ab 12 Uhr in der Grazer Messe über die Bühne geht, auch die Frage thematisieren, wie die Grazer Schulen auf eine mögliche Wiederöffnung vorbereitet sind. "Warmwasser, Papierhandtücher, Seife und Desinfektionsmittel an Schulen: Wird die Stadt Graz an den Pflichtschulen endlich nachrüsten?", fragt Gemeinderat Hans Peter Meister.

10.45 Uhr. Ramadan und Corona. Vom 23. April bis zum 23. Mai feiern Moslems weltweit den Fastenmonat "Ramadan" - in diesem Jahr unter sonderbaren, gänzlich neuen Bedingungen. Was die muslimische Glaubensgemeinschaft in Graz plant, hat Moritz Linni in dieser Geschichte recherchiert.

10.20 Uhr: Spazierengehen und Naturpatenschaften gewinnen. Eine neue Aktion, die sich insbesondere an die vielen Spaziergeher dieser Tage widmet, hat die Grüne Sandra Krautwaschl gestartet. Wer die von ihr geposteten Pflanzen erkennt, kann eine Naturpatenschaft gewinnen.



10 Uhr: Krauthäuptel-Ernte mit Schutzmaske. Der erste Grazer Krauthäuptel vom Freiland ist da. „Die Ernte auf den Feldern und Äckern im Grazer Raum und in der Südoststeiermark läuft auf Hochtouren. Die Gemüsebauern versorgen die Bevölkerung auch während der Corona-Krise verlässlich“, sagt Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein, die sich auch über die generell gestiegene Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit in der Coronakrise freut.

Dazu gibt es nun Schutzmasken im Grazer Krauthäuptel-Design, die die Krauthäuptel-Produzenten nun beim Verkauf auf den Bauernmärkten, Hofläden sowie teils auch bei der Ernte tragen: „Mit dem frischen, grünen Design unserer Schutzmaske wollen wir ein positives Zeichen gegen die Krise setzen“, sagt Markus Hillebrand, Sprecher der Grazer Krauthäuptel-Bauern. Auch die Lebensmittelausgabe der Caritas wird mit 40 Kisten steirischem Krauthäuptel unterstützt.

9.40 Uhr: Corona-Hotspot Oststeiermark. Die Zahl der Corona-Infektionsfälle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Mittwoch nicht gestiegen und blieb bei 304. Allerdings gab es drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. >>Mehr über die Lage in der schwer geprüften Oststeiermark lesen Sie hier<<

9.15 Uhr: Kindergärten auch für Eltern im Home-Office offen. In einem Brief wendet sich Landesrätin Bogner-Strauß an alle Leiterinnen und Betreiber von Kinderbetreuungseinrichtungen - nicht nur Eltern in systemrelevanten Berufen sollen ihre Kinder in die Einrichtungen schicken dürfen. Sondern nun vor allem auch Eltern, die im Home-Office mit der Kinderbetreuung an ihre Grenzen steißen. Dazu soll es Vollvisier-Gesichtsschutz für Wiki-Pädagoginnen geben.

8.45 Uhr: Es ist kompliziert bei den Zivildienern. Jene, die im August 2019 gestartet sind, können - entgegen früherer Pläne - nun doch im April aufhören. Jene, die im März fertig gewesen wären, erst im Juni. Zwei Betroffene erzählen.

Mehr zum Thema Zwei Zivildiener erzählen Zivildiener: Wer früher aufhören darf und wer länger bleiben muss

8.30 Uhr: Mehr Bewegung im Land, Teil 2: Inwieweit sich der Bewegungsradius der Oststeirer in den letzten zwei Wochen vergrößert hat, haben die Kollegen aus Weiz in dieser Geschichte recherchiert. So viel vorab: Der Anteil der "Daheimbleiber" geht zurück, aber noch immer weniger Bewegung als vor der Krise.

8.15 Uhr: Mehr Bewegung im Land, Teil 1: Dass sich der Bewegungsradius der Steirer seit der schrittweisen Lockerung der Covid-Maßnahmen vergrößert hat und wieder deutlich mehr Leute ihr Haus verlassen, sieht man auch eindrücklich an diesem Bild von der Grazer Augartenbucht von Mittwoch, 18 Uhr:

8.05 Uhr: Maskenpflicht in Öffis - eine Zwischenbilanz. Seit einer Woche herrscht auch in Bus, Bahn und Bim Schutzmaskenpflicht. Halten sich die Grazer Fahrgäste daran? Michael Saria hat bei der Polizei nachgefragt.

Mehr zum Thema Graz-Linien Maskenpflicht in Öffis: Was Kontrolle der Polizei ergab

7.50 Uhr: Kurve flacht ab. Eine schöne grafische Übersicht, wie stark sich in der Steiermark die Kurve der Neuinfektion abgeflacht hat, sieht man hier:

7.35 Uhr: Gemeinderat und Budgetloch. Mit Spannung wird heute der Grazer Gemeinderat, der in der Messe tagt, erwartet. Vor allem wegen der Auswirkungen der Coronakrise. Dem Grazer Budget fehlen jetzt 100 Millionen Euro. Finanzstadtrat Riegler bastelt an einem neuen Budget, hat Gerald Winter-Pölsler in dieser Geschichte recherchiert.

7.20 Uhr: Regions-Überblick. Am 15. Mai darf die Gastronomie wieder aufsperren. Die Kollegen in den Regionalredaktionen haben sich umgehört, mit welchen Neuigkeiten, Hoffnungen und Sorgen die steirischen Wirte dem Neustart entgegenblicken:

7.00 Uhr: Covid-Abgabe bei Masseuren? Masseure, Kosmetiker & Co. dürfen Anfang Mai wieder öffnen. Die Behandlungen könnten für Kunden vorübergehend etwas teurer ausfallen. Angedacht ist eine Art Covid-Abgabe, hat Kollege Manfred Neuper recherchiert.

6.30 Uhr: Mit Mittwoch, Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1686. Das bedeutet ein Plus von 16 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend. Mittlerweile gelten 904 Personen in der Steiermark als genesen. Das sind um 30 Personen mehr als 24 Stunden zuvor.

Die Anzahl der aktiv Erkrankten (alle jemals bestätigten Infektionen minus Verstorbene und Genesene) beträgt 667.

Nachfolgend die Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Infektionen nach politischen Bezirken (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 51 (-)

Deutschlandsberg: 46 (-)

Graz: 449 (+7)

Graz-Umgebung: 207 (+3)

Hartberg-Fürstenfeld: 304 (-)

Leibnitz: 179 (+3)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 84 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 56 (+1)

Voitsberg: 98 (+2)

Weiz: 154 (-)

6.00 Uhr: Fünf weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind laut Landessanitätsdirektion verstorben. Mit Stand Mittwoch, 22.4., 19 Uhr, sind damit in der Steiermark insgesamt 115 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Die neu gemeldeten Todesfälle betreffen drei Frauen (Jahrgänge 1920, 1929, 1932) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld eine Frau (Jahrgang 1953) aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie eine Frau (Jahrgang 1955) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

5.50 Uhr: Die Gemeinschaft Steirischer Abwasserentsorger (GSA) hat seit Beginn der Corona-Krise Veränderungen im Kanalsystem beobachtet: Da ein Großteil der Bevölkerung zu Hause seine Zeit verbringe, werde viel mehr Müll als sonst im WC entsorgt: Feuchttücher und Speisefett waren Beispiele für Dinge, die nicht im Abfluss landen sollten. Sie verstopfen nämlich die Rohre und verursachen großen Schaden.

Die Belastung im steirischen Abwassersystem sei durch die Corona-Krise und die damit einhergehenden Maßnahmen "deutlich angestiegen". Man bitte alle Haushalte nur Toilettenpapier ins WC zu werfen, Tücher und andere Papiere gehören in den Restmüll. Speiseöle und Fette sollen nicht in den Küchenabfluss geleert, sondern in Altstoffsammelzentren abgegeben werden. Diese verklumpen nämlich - oftmals mit den Feuchttüchern - und führen noch eher zu sogenannten Verzopfungen.

5.30 Uhr: Die Leitungen des steirischen Gesundheitstelefons liefen im März besonders heiß. Jetzt nimmt der Ansturm ab. Ein Vergleich zum Vorjahr.

5 Uhr: In Graz tritt heute der Gemeinderat wieder zusammen, allerdings weicht man vom Rathaus auf die Grazer Messe aus. Außerdem gelten ein paar neue Regeln.