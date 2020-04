+++ 115 Todesopfer in der Steiermark +++ 904 Personen gelten als genesen +++ Ab 15. Mai öffnen Lokale, Gaststätten und Schulen schrittweise +++ Grazer Gemeinderatssitzung heute in der Messehalle

Die Krauthäuptel-Ernte beginnt - heuer erstmals mit (eigener) Schutzmaske © LK

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen rund um die Corona-Epidemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1686, es gelten bisher 904 Personen als genesen (Stand: Mittwoch, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei 1686, es gelten bisher 904 Personen als (Stand: Mittwoch, 21 Uhr). Im Bundesland sind mittlerweile 115 Todesopfer (Stand: Mittwoch, 19 Uhr) zu beklagen.

(Stand: Mittwoch, 19 Uhr) zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Seit 14. April dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



. Seit 14. April dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - Ab 1. Mai sollen alle Geschäfte wieder aufsperren. Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleistungen dürfen auch wieder angeboten werden. Es gilt Maskenpflicht und Sicherheitsabstand!

sollen Masseure, Fußpfleger, Friseure und andere Dienstleistungen dürfen auch wieder angeboten werden. Es gilt Maskenpflicht und Sicherheitsabstand! Ab 15. Mai dürfen Gaststätten wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), Gottesdienste sollen stattfinden und Schulen schrittweise ihren Präsenzbetrieb aufnehmen.

dürfen wieder aufmachen (Sperrstunde 23 Uhr), sollen stattfinden und schrittweise ihren Präsenzbetrieb aufnehmen. 3351 Anzeigen in der Steiermark

in der Steiermark Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Hier geht es zum Corona-Ticker international und Österreich. Die Entwicklungen in der Steiermark vom Mittwoch gibt es hier nachzulesen.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

10.20 Uhr: Spazierengehen und Naturpatenschaften gewinnen. Eine neue Aktion, die sich insbesondere an die vielen Spaziergeher dieser Tage widmet, hat die Grüne Sandra Krautwaschl gestartet. Wer die von ihr geposteten Pflanzen erkennt, kann eine Naturpatenschaft gewinnen.



10 Uhr: Krauthäuptel-Ernte mit Schutzmaske. Der erste Grazer Krauthäuptel vom Freiland ist da. „Die Ernte auf den Feldern und Äckern im Grazer Raum und in der Südoststeiermark läuft auf Hochtouren. Die Gemüsebauern versorgen die Bevölkerung auch während der Corona-Krise verlässlich“, sagt Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein, die sich auch über die generell gestiegene Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit in der Coronakrise freut. Dazu gibt es nun Schutzmasken im Grazer Krauthäuptel-Design, die die Krauthäuptel-Produzenten nun beim Verkauf auf den Bauernmärkten, Hofläden sowie teils auch bei der Ernte tragen: „Mit dem frischen, grünen Design unserer Schutzmaske wollen wir ein positives Zeichen gegen die Krise setzen“, sagt Markus Hillebrand, Sprecher der Grazer Krauthäuptel-Bauern.

Ab jetzt gibt es nicht nur Grazer Krauthäuptel zum Essen, sondern auch Krauthäuptel-Schutzmasken Foto © LK

9.40 Uhr: Corona-Hotspot Oststeiermark. Die Zahl der Corona-Infektionsfälle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Mittwoch nicht gestiegen und blieb bei 304. Allerdings gab es drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. >>Mehr über die Lage in der schwer geprüften Oststeiermark lesen Sie hier<<

Foto ©

9.15 Uhr: Kindergärten auch für Eltern im Home-Office offen. In einem Brief wendet sich Landesrätin Bogner-Strauß an alle Leiterinnen und Betreiber von Kinderbetreuungseinrichtungen - nicht nur Eltern in systemrelevanten Berufen sollen ihre Kinder in die Einrichtungen schicken dürfen. Sondern nun vor allem auch Eltern, die im Home-Office mit der Kinderbetreuung an ihre Grenzen steißen. Dazu soll es Vollvisier-Gesichtsschutz für Wiki-Pädagoginnen geben.

8.45 Uhr: Es ist kompliziert bei den Zivildienern. Jene, die im August 2019 gestartet sind, können - entgegen früherer Pläne - nun doch im April aufhören. Jene, die im März fertig gewesen wären, erst im Juni. Zwei Betroffene erzählen.

Mehr zum Thema Zwei Zivildiener erzählen Zivildiener: Wer früher aufhören darf und wer länger bleiben muss

8.30 Uhr: Mehr Bewegung im Land, Teil 2: Inwieweit sich der Bewegungsradius der Oststeirer in den letzten zwei Wochen vergrößert hat, haben die Kollegen aus Weiz in dieser Geschichte recherchiert. So viel vorab: Der Anteil der "Daheimbleiber" geht zurück, aber noch immer weniger Bewegung als vor der Krise.

8.15 Uhr: Mehr Bewegung im Land, Teil 1: Dass sich der Bewegungsradius der Steirer seit der schrittweisen Lockerung der Covid-Maßnahmen vergrößert hat und wieder deutlich mehr Leute ihr Haus verlassen, sieht man auch eindrücklich an diesem Bild von der Grazer Augartenbucht von Mittwoch, 18 Uhr:

Augartenbucht, Mittwoch, 18 Uhr Foto © Daniela Brescakovic

8.05 Uhr: Maskenpflicht in Öffis - eine Zwischenbilanz. Seit einer Woche herrscht auch in Bus, Bahn und Bim Schutzmaskenpflicht. Halten sich die Grazer Fahrgäste daran? Michael Saria hat bei der Polizei nachgefragt.

Mehr zum Thema Graz-Linien Maskenpflicht in Öffis: Was Kontrolle der Polizei ergab

7.50 Uhr: Kurve flacht ab. Eine schöne grafische Übersicht, wie stark sich in der Steiermark die Kurve der Neuinfektion abgeflacht hat, sieht man hier:

7.35 Uhr: Gemeinderat und Budgetloch. Mit Spannung wird heute der Grazer Gemeinderat, der in der Messe tagt, erwartet. Vor allem wegen der Auswirkungen der Coronakrise. Dem Grazer Budget fehlen jetzt 100 Millionen Euro. Finanzstadtrat Riegler bastelt an einem neuen Budget, hat Gerald Winter-Pölsler in dieser Geschichte recherchiert.

7.20 Uhr: Regions-Überblick. Am 15. Mai darf die Gastronomie wieder aufsperren. Die Kollegen in den Regionalredaktionen haben sich umgehört, mit welchen Neuigkeiten, Hoffnungen und Sorgen die steirischen Wirte dem Neustart entgegenblicken:

7.00 Uhr: Covid-Abgabe bei Masseuren? Masseure, Kosmetiker & Co. dürfen Anfang Mai wieder öffnen. Die Behandlungen könnten für Kunden vorübergehend etwas teurer ausfallen. Angedacht ist eine Art Covid-Abgabe, hat Kollege Manfred Neuper recherchiert.

6.30 Uhr: Mit Mittwoch, Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1686. Das bedeutet ein Plus von 16 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend. Mittlerweile gelten 904 Personen in der Steiermark als genesen. Das sind um 30 Personen mehr als 24 Stunden zuvor.

Die Anzahl der aktiv Erkrankten (alle jemals bestätigten Infektionen minus Verstorbene und Genesene) beträgt 667.

Nachfolgend die Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Infektionen nach politischen Bezirken (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 51 (-)

Deutschlandsberg: 46 (-)

Graz: 449 (+7)

Graz-Umgebung: 207 (+3)

Hartberg-Fürstenfeld: 304 (-)

Leibnitz: 179 (+3)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 84 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 56 (+1)

Voitsberg: 98 (+2)

Weiz: 154 (-)

6.00 Uhr: Fünf weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind laut Landessanitätsdirektion verstorben. Mit Stand Mittwoch, 22.4., 19 Uhr, sind damit in der Steiermark insgesamt 115 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Die neu gemeldeten Todesfälle betreffen drei Frauen (Jahrgänge 1920, 1929, 1932) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld eine Frau (Jahrgang 1953) aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie eine Frau (Jahrgang 1955) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

5.50 Uhr: Die Gemeinschaft Steirischer Abwasserentsorger (GSA) hat seit Beginn der Corona-Krise Veränderungen im Kanalsystem beobachtet: Da ein Großteil der Bevölkerung zu Hause seine Zeit verbringe, werde viel mehr Müll als sonst im WC entsorgt: Feuchttücher und Speisefett waren Beispiele für Dinge, die nicht im Abfluss landen sollten. Sie verstopfen nämlich die Rohre und verursachen großen Schaden.

Die Belastung im steirischen Abwassersystem sei durch die Corona-Krise und die damit einhergehenden Maßnahmen "deutlich angestiegen". Man bitte alle Haushalte nur Toilettenpapier ins WC zu werfen, Tücher und andere Papiere gehören in den Restmüll. Speiseöle und Fette sollen nicht in den Küchenabfluss geleert, sondern in Altstoffsammelzentren abgegeben werden. Diese verklumpen nämlich - oftmals mit den Feuchttüchern - und führen noch eher zu sogenannten Verzopfungen.

5.30 Uhr: Die Leitungen des steirischen Gesundheitstelefons liefen im März besonders heiß. Jetzt nimmt der Ansturm ab. Ein Vergleich zum Vorjahr.

5 Uhr: In Graz tritt heute der Gemeinderat wieder zusammen, allerdings weicht man vom Rathaus auf die Grazer Messe aus. Außerdem gelten ein paar neue Regeln.