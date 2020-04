Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Privaten und Feuerwehren ist Aufstellen von Maibäumen heuer untersagt. In Graz, Seiersberg & Co. rückten Firmen mit Kran aus, Feste aber sind abgesagt.

© Juergen Fuchs

Das traditionelle Maibaum-Aufstellen fällt 2020 vielerorts flach. Wie schon bei anderen (Brauchtums-)Veranstaltungen, wirft der Schutz vor Corona die Pläne über den Haufen. „Das Aufstellen eines Maibaumes an einem öffentlichen Ort ist als Veranstaltung zu qualifizieren und daher verboten“, heißt es in einer Aussendung des steirischen Gemeindebundes dazu. Heißt: Keine Teilnahme von Privatpersonen am Baumaufrichten.