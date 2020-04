Facebook

15 Fragen zu den steirischen Opfern werden im Landtag aufgeworfen © Landtagsdirektion/Erwin Scheriau

109 offizielle Corona-Todesfälle sind in der Steiermark mittlerweile bekannt, damit liegt man aktuell an der traurigen Spitze der österreichischen Bundesländer. Ein Faktum, das Grünen-Landtagsklubobfrau Sandra Krautwaschl nun politisch thematisieren will. Die Fraktion stellt in der kommenden Landtagssitzung am 5. Mai daher 15 dringliche Fragen an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP): "Ich halte eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik gerade jetzt für extrem wichtig und für die weitere Entwicklung des Pflegebereichs in der Steiermark für hochrelevant".