Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Seit Beginn der Coronavirus-Krise gab es in der Steiermark 3351 Anzeigen. 405 Organmandate hat die Polizei bisher verhängt und mahnt: Maßnahmen gelten nach wie vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FUCHS Juergen

Letzte Woche waren es noch 2851 Anzeigen, die die Polizei wegen Verstöße gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verhängt hat. Mit aktuellem Stand sind es in der Steiermark 3351 Anzeigen. In den meisten Fällen sei es ein Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen, wie Polizei-Sprecher Markus Lamb sagt. Er betont, dass das öffentliche Leben zwar langsam wieder zunimmt, dennoch gilt: Nur wer dringend einkaufen oder anderen helfen muss, frische Luft schnappen will oder zur Arbeit muss, darf hinaus. "Die Regeln gelten vorerst noch bis Ende April", erinnert Lamb.