+++ Bisher 97 Todesopfer in der Steiermark +++ Landeshauptstadt hält trotz Krise an Großprojekten fest +++ Klagswelle gegen Pflegeheime befürchtet +++ Gesichtsschutzschilder aus der Weststeiermark +++

Corona in der Steiermark

Altenpflege (Sujetbild) © js-photo - stock.adobe.com

Die fünfte Woche der Corona-Ausnahmesituation geht ihrem Ende zu. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1624 (Stand: Donnerstag, 21 Uhr)

in der Steiermark liegt bei (Stand: Donnerstag, 21 Uhr) 661 Personen gelten in der Steiermark als genesen .

. Im Bundesland sind mittlerweile 97 Todesopfer zu beklagen.

zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Seit Dienstag dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - aber es gilt Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



aber es gilt 2851 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Donnerstag können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

8.55 Uhr: Abteilung gesperrt. Die Unfallabteilung des LKH Oberwart wurde wegen Coronafälle unter Mitarbeitern für Neuaufnahmen gesperrt. Akut-Patienten werden auf andere Spitäler umgeleitet, so etwa nach Hartberg oder Feldbach.

8.37 Uhr: In Quarantäne. Eine junge Grazerin war vor vier Wochen positiv auf Corona getestet worden. Sie zeigte schon nach zwei Wochen keine Symptome mehr und wurde auch bereits einmal negativ getestet. Dennoch muss sie weiterhin in Heimisolation verbringen. Die junge Frau, die in einem Gesundheitsberuf arbeitet, versteht das nicht. "Ich will das nicht mehr aushalten müssen", sagt sie im Gespräch mit Katharina Siuka.

8.25 Uhr: Schutzschild-Hersteller. Als Schutz gegen eine Tröpfcheninfektion mit dem Coronavirus ist in der Weststeiermark die Serienproduktion von Gesichtsschutzschilden angelaufen. Die von der Payer Medical GmbH gemeinsam mit der TU Graz entwickelten "Face-Shields" bestehen aus einem Kunststoff-Kopfbügel und einem austauschbaren durchsichtigen Schild, der das Gesicht schützt. Die Produktion startet mit 10.000 Stück wöchentlich.

"Wir können unter Einhaltung höchster Fertigungsstandards 10.000 Stück binnen kürzester Zeit produzieren. Wenn die Bedarfe größere Ausmaße annehmen, können wir sehr schnell auch auf 100.000 Stück hochfahren", schilderte Michael Viet, CEO der Payer Group, im Gespräch mit der APA. "Wir produzieren in St. Bartholomä bei Graz Teile für Beatmungsgeräte und für den intensivmedizinischen Bereich. In den vergangenen Wochen haben wir unter Hochdruck in Kooperation mit der TU Graz das Gesichtsschutzschild entwickelt." Mittlerweile läuft die Serienproduktion an.

So sieht das Gesichts-Schutzschild aus der Weststeiermark aus Foto © APA/PAYER GROUP

8.20 Uhr: Interview. "Wie viele Pflichtschüler gibt es eigentlich, die zu Hause noch gar nicht erreicht worden sind?", fragte Redakteur Günter Pilch die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.

Ihre Antwort: "Nach Ostern waren es noch 380. An die Eltern wurden deshalb Elternbriefe in allen möglichen Sprachen verschickt, von Arabisch bis Farsi. Mittlerweile haben sich viele gemeldet, zu rund 100 Kindern fehlt aber noch der Kontakt."

Das ganze Interview mit Elisabeth Meixner zur Situation in den steirischen Schulen.

8.10 Uhr: Ablöse. Als eine der ersten Einheiten des Bundesheeres österreichweit war das Jägerbataillon 18 aus St. Michael in den Assistenzeinsatz Covid geschickt worden. Die Kompanie, die in Salzburg stationiert war, wird jetzt abgelöst und bekommt neue Aufgaben.

7.50 Uhr: Noch ist nicht klar, wann in den Schulen wieder regulärer Unterricht stattfinden wird. Vor Mitte Mai wird das eher nicht der Fall sein. Doch wenn Schüler und Lehrende wieder in die Klassenräume zurückkehren, sollte das mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen passieren. Steirische Lehrer pochen auf mehr Desinfektionsmittel, Nasen-Mund-Schutz für alle und auch Fiebermessungen.

7.40 Uhr: Wie berichtet, wurde ein gegen die Betreiber eines steirischen Pflegeheims eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Zwölf Personen aus diesem Heim sind seit Ende März verstorben. Die Heimleitung weist die Vorwürfe, es seien Schutzbestimmungen nicht eingehalten worden, zurück. Doch auch gegen andere steirische Pflegeeinrichtungen werden nun rechtliche Schritte erwogen, hat Didi Hubmann recherchiert.

7.30 Uhr: In 20 steirischen Pflegeheimen sind Coronavirus-Fälle bei Bewohnern oder Personal aufgetreten. 15 davon wurden bereits komplett durchgetestet, sagt Gesunheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß im ORF.

06.45 Uhr: Wie jeden Tag hat das Land Steiermark auch gestern Abend die aktuellen Zahlen zu den Coronafällen in der Steiermark bekannt gegeben. Am Donnerstag hat sich Zahl der Todesfälle um vier auf 97 erhöht. Erfreulich: Die Zahl der als wieder gesund geltenden Personen ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um 44 auf 661 Personen gestiegen.

Und so verteilen sich die bestätigten 1624 Coronafälle in der Steiermark auf die einzelnen Bezirke (Quelle: Gesundheitsministerium, Stand: Donnerstag, 21 Uhr):

Bruck-Mürzzuschlag: 50 (-)

Deutschlandsberg: 44 (-)

Graz: 436 (+5)

Graz-Umgebung: 190 (+5)

Hartberg-Fürstenfeld: 292 (+2)

Leibnitz: 175 (+2)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 82 (+2)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 48 (-)

Voitsberg: 96 (+1)

Weiz: 153 (+4)

06.15 Uhr: Die Homeoffice-Woche geht dem Ende zu. Viele Geschäfte stehen ja bereits wieder offen. Wer den Einkaufsbummel heute oder am Samstag doch lieber virtuell erledigt, der kann auch bei vielen lokalen Geschäfte online einkaufen und/oder verschiedene Arten von Zustellservice in Anspruch nehmen. Ein Verzeichnis all dieser Geschäfte bietet unsere Plattform #regionalkaufen.

05.55 Uhr: Die "Cashcows" der Stadt Graz - Flughafen Graz, Messecongress und die Werbefirma Ankünder - werfen derzeit kaum Erträge ab. Das unterstrich der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl Donnerstagabend in einer Videokonferenz des Steirischen Presseclubs. "Wenn die AUA Geld bekommt, darf auch nicht auf die Regionalflughäfen vergessen werden", pochte das Stadtoberhaupt auf Unterstützung vom Bund. Was geplante Investitionen betrifft, will die Stadt laut Nagl gerade jetzt nicht sparen. Die Radinitiative und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs bleiben auf der Agenda, ebenso die Revitalisierung des Thalersee-Areals. Nach wie vor keine endgültige Absage erteilt der Bürgermeister der Plabutschgondel. Das Kulturjahr wird 2021 nachgeholt.

05.00 Uhr: Neue Zahlen gibt es von der Landessanitätsdirektion Steiermark. Demnach sind in unserem Bundesland vier weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, am Donnerstag verstorben. Insgesamt hält man in der Steiermark nun bei 97 Corona-Toten.

Bei den Menschen, die am Donnerstag verstorben sind, handelt es sich um zwei Frauen (Jahrgänge 1919 und 1939) aus der Landeshauptstadt Graz, eine Frau (Jahrgang 1932) aus dem Bezirk Graz-Umgebung und einen Mann Mann (Jahrgang 1936) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf die steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 27 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 23 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 22 Todesfälle

Bezirk Weiz: sieben Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall