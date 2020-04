+++ Corona fordert drei weitere Todesopfer in der Steiermark +++ Jeder fünfte steirische Arbeitnehmer in Kurzarbeit +++ Logistik-Branche steht vor großen Herausforderungen +++

Auf den Intensivstationen ist das medizinische Personal derzeit gefordert © APA

In der fünften Woche der Corona-Ausnahmesituation hat eine neue Phase der Öffnung begonnen. Zwar gelten weiterhin strikte Ausgangsbeschränkungen, doch der Handel sperrt wieder stufenweise auf. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1603 (laut Land Steiermark, Stand Mittwoch 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Land Steiermark, Stand Mittwoch 21 Uhr). 617 Personen gelten in der Steiermark als genesen .

. Im Bundesland sind mittlerweile 93 Todesopfer zu beklagen.

zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Seit Dienstag dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - aber es gilt Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



aber es gilt 2851 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Mittwoch können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen. Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und dem Rest der Welt vom Mittwoch finden Sie unter diesem Link.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

8.00 Uhr: Mit der Öffnung weiterer Geschäfte ist zu Beginn der Woche auch der Bedarf an Kinderbetreuung gestiegen. Steirische Elementarpädagogen fordern konkretere Schutzempfehlungen für ihren Berufsstand.



7.45 Uhr: Das Rote Kreuz Steiermark hat Tipps für Familien, die unter der Situation leiden, parat:



7.15 Uhr. Seit Dienstag dürfen Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmetern offen halten. Täglich kommen nun neue Shops dazu, die wieder aufsperren - viele allerdings mit eingschränkten Öffnungszeiten. Welche Geschäfte in der Landeshauptstadt Graz bereits geöffnet haben, lesen Sie hier.



06.20 Uhr. Neue Zahlen hat das Land Steiermark veröffentlicht. Zwar ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in der Steiermark am Mittwoch um drei gestiegen. Gleichzeitig gelten mit dem Mittwoch aber um 83 Personen mehr geheilt als am Dienstag. Zwölf bestätigte Neuinfektionen sind am Mittwoch in unserem Bundesland dazugekommen - insgesamt hält man nun bei 1603 Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 in der Steiermark.

Und so sieht die Verteilung der bestätigten Fälle nach politischen Bezirken aus (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden, Quelle: Gesundheitsministerium)

Bruck-Mürzzuschlag: 50 (-1)

Deutschlandsberg: 44 (-)

Graz: 431 (+1)

Graz-Umgebung: 185 (+7)

Hartberg-Fürstenfeld: 290 (+1)

Leibnitz: 173 (+3)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 80 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 48 (+1)

Voitsberg: 95 (-)

Weiz: 149 (-)

06.00 Uhr. Wie die Landessanitätsdirektion Steiermark Mittwochabend gibt bekannt gibt, sind in der Steiermark mittlerweile insgesamt 93 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben (Stand Mittwoch, 18 Uhr). Bei den drei neu gemeldeten Todesfällen handelt es sich um eine Frau aus dem Bezirk Harberg-Fürstenfeld (Jahrgang 1926) sowie einen Mann aus Graz (Jahrgang 1929) und einen Mann aus dem Bezirk Weiz (Jahrgang 1929). Fast die Hälfte der Corona-Todesfälle entfällt somit auf den Raum Graz und Graz-Umgebung.

Die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf die steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 26 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 22 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 20 Todesfälle

Bezirk Weiz: siebenTodesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

5.30 Uhr. Neue, interessante Zahlen zur Kurzarbeit: Bisher gibt es von fast 43.000 Unternehmen in Österreich Anträge auf Kurzarbeit, von denen fast 24.000 genehmigt wurden. Sollten alle vorliegenden Anträge, auch die noch nicht genehmigten, zur Gänze ausgeschöpft werden, würde sich das gesamte Fördervolumen für drei Monate auf rund 4,86 Milliarden Euro belaufen, geht aus Berechnungen der Agenda Austria hervor.

Werden alle noch offenen Anträge genehmigt, werden sich 17,8 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit befinden. Die Steiermark liegt mit einem Wert von 19,8 Prozent genau wie Wien leicht über dem Österreich-Durchschnitt. Wesentlich höher fällt der Anteil der Arbeitnehmer in Kurzarbeit in Vorarlberg aus: 31,2 Prozent.

