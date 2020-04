Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© APA

Bis vor Kurzem lag es jenseits des Denkbaren, die kraftvolle, tief eingewurzelte Marke Kleine Zeitung in einem Atemzug mit dem Instrument der Kurzarbeit zu erwähnen. Jetzt haben wir uns in nüchterner Abwägung doch dazu entschlossen. Zum ersten Mal in ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte wird die Kleine Zeitung ab heute im Modus der Kurzarbeit erstellt. Wir nehmen zur Kenntnis: Es sind grad keine guten Zeiten für das Undenkbare.