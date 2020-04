+++ Bislang 1591 Covid-19-Fälle in der Steiermark +++ 90 Steirerinnen und Steirer sind verstorben, drei weitere Todesfälle am Dienstag +++

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ERWIN SCHERIAU

In der fünften Woche der Corona-Ausnahmesituation hat eine neue Phase der Öffnung begonnen. Zwar gelten weiterhin strikte Ausgangsbeschränkungen, doch der Handel sperrt wieder stufenweise auf. In den Öffis und Taxis ist das Tragen von Mundschutz Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1591 (laut Gesundheitsministerium). 951 Personen davon leiden aktuell noch unter der Krankheit.

in der Steiermark liegt bei (laut Gesundheitsministerium). davon leiden aktuell noch unter der Krankheit. 534 Personen gelten in der Steiermark als genesen .

. Im Bundesland sind mittlerweile 90 Todesopfer zu beklagen.

zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Seit Dienstag dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - aber es gilt Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



aber es gilt 2851 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Dienstag können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen. Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und dem Rest der Welt vom Dienstag finden Sie unter diesem Link.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

7.30 Uhr. Auch die Busse und Straßenbahnen der Graz-Linien müssen in diesen Tagen regelmäßig desinfiziert werden. Ein Video der Holding Graz zeigt, wie das vor sich geht:

Desinfektion in den Öffis Coronavirus Video zeigt Desinfektion der Grazer Öffis

7.10 Uhr. Bis auch die Friseure wieder aufsperren dürfen, muss man sich noch rund zwei Wochen gedulden. Doch ab Mai soll es schließlich so weit sein. Viele Steirer scheinen den nächsten Haarschnitt kaum noch erwarten zu können, wie die Nachfrage nach Terminen bei einigen Friseuren zeigt. Mancher Haarkünstler gewinnt der Zwangspause sogar auch einen positiven Aspekt ab. "Es wird mehr Wertschätzung gegenüber unserem Beruf und unserer Dienstleistung entgegengebracht", sagt etwa Bettina Moser, die den Marktfriseur St. Lambrecht betreibt.

>>>Mehr dazu lesen Sie hier.<<<

06.30 Uhr. Mit Dienstag (14.4.2020), Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1591. Das bedeutet ein Plus von 19 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in der Steiermark beträgt 90 Personen.

Mittlerweile gelten 534 Personen in der Steiermark als genesen. Das sind um 17 Personen mehr als 24 Stunden zuvor.

Bruck-Mürzzuschlag: 51 (+1)

Deutschlandsberg: 44 (+4)

Graz: 430 (+5)

Graz-Umgebung: 178 (+6)

Hartberg-Fürstenfeld: 289 (-)

Leibnitz: 170 (+1)

Leoben: 22 (-1)

Liezen: 80 (+1)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 47 (-)

Voitsberg: 95 (-)

Weiz: 149 (+2)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

6 Uhr. Unter strengen Hygienebedingungen startet die Asfinag mit Bauarbeiten und Sanierungen. So werden maximal drei Personen in Bussen zur jeweiligen Baustelle gebracht, Arbeiter tragen Maske oder einen Helm mit Visier und die Bau- und Sanitärcontainer sind mit Desinfektionsmitteln ausgestattet.

05.40 Uhr. Drei weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind verstorben. Mit Stand Dienstag (14.4.2020), 19 Uhr, sind in der Steiermark insgesamt 90 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Die neu gemeldeten Todesfälle: zwei Männer (Jahrgänge 1934 und 1952) aus der Landeshauptstadt Graz, ein Mann (Jahrgang 1926) aus dem Bezirk Leoben.

Die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf die steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 25 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 22 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 19 Todesfälle

Bezirk Weiz: sechs Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Von den steirischen Verstorbenen waren 42 Frauen und 48 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1923, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1959.

05.20 Uhr. Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bleibt steirischer Corona-Hotspot. Die Zahl der Infektionsfälle steigt jedoch nur noch langsam an, die Bezirkshauptmannschaft verzeichnet weit mehr Genesene als Todesfälle.

05.00 Uhr. Das Key West in Straden hat "keine Ahnung, ob es uns noch gibt", wenn heimische Disco wieder ihre Pforten öffnen dürfen. Beim Max in Feldbach hängt das Jahresprogramm mit Verträgen und Anzahlungen für Künstlern in der Luft. Und das Bollwerk in Bad Gleichenberg versteht die Maßnahmen, hofft aber auf Unterstützung für Nachtlokale.