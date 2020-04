+++ 1553 Covid-19-Fälle +++ 80 Steirerinnen und Steirer sind verstorben, vier weitere Todesfälle am Ostersonntag +++ Ostern wurde per Livestream gefeiert +++ Steirer hinsichtlich Ausgangsbeschränkungen zu Ostern laut Polizei "vorbildlich"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

Ostern steht heuer ganz unter dem Eindruck der Corona-Ausnahmesituation. Es gelten weiterhin strikte Ausgangsbeschränkungen. Ab Dienstag gibt es aber erste Lockerungen bei Geschäften und Dienstleistungen. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1553 (laut Gesundheitsministerium; Stand Sonntag, 20 Uhr).

in der Steiermark liegt bei 1553 (laut Gesundheitsministerium; Stand Sonntag, 20 Uhr). 512 Personen galten Sonntagabend in der Steiermark als genesen .

. In der Steiermark sind mittlerweile 80 Todesopfer zu beklagen.

zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Mehr als 2000 Anzeigen erstattete die Polizei bisher

erstattete die Polizei bisher Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Osterwochenende (Samstag und Sonntag), können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen. Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und dem Rest der Welt vom Ostermontag können Sie unter diesem Link finden.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

09.35 Uhr: Die Corona-Vorschriften bedeuten auch für die steirischen Feuerwehren eine große Herausforderung - zumal sie in diesen Tagen durch die anhaltende Trockenheit mit vielen Bränden zu kämpfen haben. Montagfrüh etwa waren sechs Feuerwehren in Kapfenberg im Einsatz, um das Ausbreiten eines Waldbrandes auf ein Siedlungsgebiet zu unterbinden. "Das vorschriftsmäßig Tragen von Mundschutz hat die Arbeiten nicht gerade erleichtert", hieß es vonseiten der Feuerwehr. Mittlerweile konnte "Brand aus" gegeben werden.

09.25 Uhr: Zwei (Geister-)Rennen der Formel 1 in Spielberg? Formel-1-Weltverbandschef Jean Todt rechnet fest mit einem Formel-1-Neustart auch mit Zuschauern noch in diesem Jahr. "Ich glaube daran. Ich hoffe es und wir brauchen es". Ein Notfall-Szenario ist, das der Grand Prix von Österreich am 5. Juli der Saisonstart - und noch dazu mit zwei Rennen - ist.

Auch Geisterrennen ohne Fans sind in der Steiermark und bei folgenden WM-Läufen im Gespräch. "Das sind mögliche Optionen", sagte Todt.

09.15 Uhr: Mehr Probleme für Leistungsschwächere. Seit mehr als einem Monat werden in Österreich die Schüler über "Distance Learning" unterrichtet. Experten warnen jedoch, dass dadurch die Bildungs-Schere weiter aufgehen und leistungsschwächere Schüler weiter zurückfallen könnten. Mehr dazu lesen Sie in der Geschichte von Daniela Brescakovic.

08.45 Uhr: Die Asfinag fährt ihre Baustellen wieder hoch. Gleich nach Beginn der Corona-Restriktionen in Österreich stellte die Asfinag auf Notbetrieb um und stellte die Bau- und Sanierungsarbeiten an steirischen Autobahnen und Schnellstraßen ein. Ab nächster Woche wird wieder schrittweise hochgefahren. Wann es auf welcher Baustelle losgeht und wo der Fertigstellungstermin wohl nicht eingehalten werden kann, lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Von A9 bis S7 Diese Baustellen fährt die Asfinag jetzt wieder hoch

08.00 Uhr: Spannendes Projekt in Pöllau. Pöllau bei Hartberg hat eine Informationsplattform in Betrieb, die einfach zu bedienen ist und alle Informationen - von der Gemeinde, für Vereine und auch für Kinder - rasch an die Bürger weitergibt. Während der Coronakrise wäre das System für alle Gemeinden gratis zu haben, erklären die Entwickler in der Geschichte von Ulla Patz.

07.00 Uhr: Die Serie an Absagen großer Veranstaltungen geht weiter: Die große Eröffnung des neuen "Zentrums am Berg" am Erzberg in Eisenerz im Mai ist abgesagt. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, doch das Coronavirus und Veranstaltungsverbote machen den Verantwortlichen des Montanuniversität Leoben einen Strich durch die Rechnung. Mehr darüber lesen Sie in der Geschichte von Johanna Birnbaum.

Die wichtigsten Ereignisse vom Osterwochenende

21.30 Uhr. Tagesbilanz des Ostersonntags: Binnen 24 Stunden wurden 29 neue bestätigte Infektionen gemeldet. Mittlerweile gelten 512 Personen in der Steiermark als genesen. Das sind um 24 Personen mehr als 24 Stunden zuvor. Die Zahl der aktiv erkrankten Personen (positive Tests minus verstorbene und genesene Personen) beträgt derzeit 961.

Bestätigte Fälle nach Bezirken (Veränderung in den letzten 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 50 (+1)

Deutschlandsberg: 40 (-)

Graz: 413 (+3)

Graz-Umgebung: 169 (+3)

Hartberg-Fürstenfeld: 289 (+2)

Leibnitz: 168 (-)

Leoben: 23 (-)

Liezen: 79 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 47 (-)

Voitsberg: 95 (+1)

Weiz: 144 (+19)

19.05 Uhr. Die von den Behörden befürchteten Menschenmassen, die am Ostersonntag Ausflugsziele stürmten, sind ausgeblieben. „Im Prinzip halten sich die Steirer zu einem großen Prozentsatz sehr gut an die Vorgaben“, sagt Manfred Gruber von der Landespolizeidirektion Steiermark in "Steiermark heute".

Steiermark heute - Polizei zieht erste positive Bilanz zu Ostern +

18.29 Uhr. In der Steiermark sind vier weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, gestorben. Wie die Landessanitätsdirektion Steiermark am Ostersonntagabend mitteilte, sind damit in der Steiermark bisher insgesamt 80 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Die neu gemeldeten Todesfälle waren demnach zwei Männer (Jahrgänge 1939 und 1948) aus dem Bezirk Graz-Umgebung, einer (Jahrgang 1942) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sowie ein Mann (Jahrgang 1942) aus der Landeshauptstadt Graz. Die am stärksten betroffenen steirischen Bezirke sind bisher Hartberg-Fürstenfeld mit insgesamt 25 Todesfällen, gefolgt vom Bezirk Graz-Umgebung mit 19 Todesfällen und der Stadt Graz mit 15 Todesfällen.

17.36 Uhr. Auch einen Superstar kann schon mal ordentlich langweilig werden ...

Andreas Gabalier gibt am Ostermontagabend übrigens ein Konzert - die Premiere der Volks-Rock'n'Roll One Man Show.

16.29 Uhr. Die FPÖ hofft angesichts der Corona-Pandemie auf ein Umdenken in Sachen Spitalsreform. FPÖ-Antragsteller Marco Triller: „Jeder Politiker, der nach den aktuellen Geschehnissen noch über die Schließung von dezentralen Krankenhausstandorten nachdenkt, ist von allen guten Geistern verlassen!“ Mehr im Politik Intern von Ernst Sittinger.

14.22 Uhr. Ab Dienstag dürfen erste Geschäfte wieder öffnen. Die Grazer Stadtredaktion hat zusammengefasst, wer aufmacht und wie lange - und die Weizer Regionalredaktion berichtet von gemischten Gefühlen bei den Geschäftstreibenden.

13.10 Uhr. Warum ein läppischer Bürgermeisterbrief halb Wien aus der Fassung bringt, das Ausseerland in der Sache selbst aber kaum vom ursprünglichen Standpunkt abrückt. Versuch einer Erklärung von Christian Huemer.

11.44 Uhr. Bischof Wilhelm Krautwaschl feierte heute Vormittag im kleinen Kreis das Hochfest „Auferstehung des Herrn“. In seiner Predigt verwies er dabei auf die Hoffnung, ,die von Ostern ausgeht: „Die Auferstehung wird angesichts des Blickes in eine dunkles Grab erkannt“, so der steirische Oberhirte. Und diese sei verknüpft mit der Hoffnung auf ein Morgen, mit der Hoffnung auf Zukunft, „gerade auch heuer, wenn wir nicht alles in der Hand haben, wenn wir teilweise sogar ohnmächtig sind“. Hier gibt es den Stream zum Nachschauen.

11.26 Uhr. Das gestrige Osterfeuerverbot in grafischer Darstellung auf der Feuerwehr-Einsatzkarte:

8.00 Uhr. Diese Geschichte wird vielen in dieser Krisenzeit wieder Hoffnung geben: Didi Hubmann berichtet von einem Baby mit Herzfehler, das dringend operiert werden musste. In Zeiten des Corona-Ausnahmezustands war das noch dramatischer als es ohnehin schon gewesen wäre. Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

7.50 Uhr. „Ich denke, uns ist dadurch deutlicher geworden, dass wir die Welt und ihre Geschicke nicht in der Hand haben, dass nicht alles von uns abhängt. Und dass es Ohnmacht in meinem Leben geben darf!“ Das sagt Bischof Wilhelm Krautwaschl im großen Oster-Interview mit Monika Schachner und Christian Weniger. Das ganze Interview können Sie hier nachlesen.