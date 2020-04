+++ 1499 Covid-19-Fälle +++ 73 Steirerinnen und Steirer sind verstorben +++ Am Freitag doppelt so viele Genesene wie Neuinfektionen +++ Osterfeuer heute verboten +++ Waschstraßen ab Dienstag wieder geöffnet

Corona in der Steiermark

Osterei in Coronazeiten © Helmuth Weichselbraun

Ostern steht heuer ganz unter dem Eindruck der Corona-Ausnahmesituation. Es gelten weiterhin strikte Ausgangsbeschränkungen. Ab Dienstag gibt es aber erste Lockerungen bei Geschäften und Dienstleistungen. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1499 (laut Gesundheitsministerium; Stand Freitag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Gesundheitsministerium; Stand Freitag, 21 Uhr). 437 Personen galten Samsgtagfrüh in der Steiermark als genesen .

. In der Steiermark sind mittlerweile 73 Todesopfer zu beklagen - ihr Durchschnittsalter lag bei 81 Jahren.

zu beklagen - ihr Durchschnittsalter lag bei 81 Jahren. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Mehr als 2000 Anzeigen erstattete die Polizei bisher

erstattete die Polizei bisher Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort „Coronahilfe“ an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Freitag, 10. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

6.30 Uhr: Keine Osterfeuer! Die Freiwillige Feuerwehr Lannach bringt es auf den Punkt. Osterfeuer sind heuer aus mehreren Gründen absolut zu unterlassen.

Die wichtigsten Ereignisse vom Karfreitag:

21.20 Uhr: Die Tagesbilanz. 31 Neuinfektionen sind am Karfreitag hinzugekommen. 1499 Personen wurden insgesamt in der Steiermark positiv getestet. So verteilen sie sich auf die Bezirke:

Bruck-Mürzzuschlag: 50 (+4)

Deutschlandsberg: 39 (+1)

Graz: 402 (+11)

Graz-Umgebung: 158 (+11)

Hartberg-Fürstenfeld: 282 (+2)

Leibnitz: 167 (+1)

Leoben: 23 (-)

Liezen: 78 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 47 (-)

Voitsberg: 94 (-)

Weiz: 123 (+1)

Die Zahl der als genesen gemeldeten Personen beträgt 437. Am Freitag kamen 70 Genesene dazu. Die Zahl der Verstorbenen stieg um zwei auf 73.

19.00 Uhr: Todesfall im Burgenland. Eine mit dem Coronavirus infizierte 83-jährige Frau aus der Steiermark ist im Krankenhaus Oberpullendorf gestorben. Es ist dies der bisher fünfte Todesfall im Burgenland.

18.20 Uhr: Zwei Todesfälle. Am Karfreitag sind in der Steiermark zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzugekommen. Eine Frau (Jahrgang 1930) aus dem Bezirk Weiz und ein Mann (Jahrgang 1940) aus dem Bezirk Graz-Umgebung sind verstorben, meldet die Landessanitätsdirektion. Offiziell gibt es damit 73 Tote in der Steiermark. Von den steirischen Verstorbenen waren 34 Frauen und 39 Männer. Das älteste Opfer war Jahrgang 1923, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1959.

Die Aufteilung der Todesfälle auf die Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 23 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 16 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 14 Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Weiz: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: zwei Todesfälle

Bezirk Leoben: zwei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall





18.10 Uhr. Polizei kann strafen. Jetzt ist es fix, worüber die Kleine Zeitung bereits gestern berichtete. Ab morgen, Samstag, darf die Polizei bei Verstößengegen gewissen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie auch Organmandate ausstellen. Wer etwa Mund und Nase nicht mit Maske oder Schal bedeckt, dem droht in Zukunft eine Strafe von 25 Euro. Bei allen anderen Verstößen sind 50 Euro fällig. Das betrifft das Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkungen, wie das Betreten von Gebieten, die unter Quarantäne gestellt worden sind oder von eigentlich geschlossenen Läden.

16.30 Uhr: Keine Todesfälle. Der Bezirk Südoststeiermark ist der einzige in der Steiermark, der noch keine Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Auch die Zahl der aktiven Fälle ist mit 25 relativ gering. Bezirkshauptmann Alexander Majcan ist mit der Tendenz zufrieden. Weitere Details hat die Regionalredaktion Feldbach recherchiert.

16.15 Uhr: Waschanlage ist nicht gleich Waschanlage. Nun gibt es auch eine Konkretisierung seitens des Ministeriums zu Waschanlagen ohne Tankstelle: Autowaschanlagen (meist Selbstbedienungs-Anlagen), die NICHT an eine Tankstelle angeschlossen sind, dürfen weiterhin nur mit systemrelevanten Fahrzeugen (Post, Logistik, Altenpflege, Feuerwehr, Rettung, Servicefahrzeuge etc.) frequentiert werden.