Spazieren © APA/HANS KLAUS TECHT

Ostern steht heuer ganz unter dem Eindruck der Corona-Ausnahmesituation. Es gelten weiterhin strikte Ausgangsbeschränkungen. Ab Dienstag gibt es aber erste Lockerungen bei Geschäften und Dienstleistungen. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1499 (laut Gesundheitsministerium; Stand Freitag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Gesundheitsministerium; Stand Freitag, 21 Uhr). 437 Personen galten Samsgtagfrüh in der Steiermark als genesen .

. In der Steiermark sind mittlerweile 73 Todesopfer zu beklagen - ihr Durchschnittsalter lag bei 81 Jahren.

zu beklagen - ihr Durchschnittsalter lag bei 81 Jahren. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Mehr als 2000 Anzeigen erstattete die Polizei bisher

erstattete die Polizei bisher Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort „Coronahilfe“ an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Freitag, 10. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

11.45 Uhr. Das sind wieder einmal gute Neuigkeiten aus dem steirischen Osten: Kommenden Mittwoch öffnet die Fürstenfelder Konditorei "Marianna backt" nach der Zwangspause wieder ihre Pforten.

Kostenloser digitaler Marktplatz Unser digitaler Marktplatz unter dem Motto #regionalkaufen soll regionale Anbieter und Kunden zusammenbringen. Unter www.kleinezeitung/regionalkaufen sind Geschäftstreibende gelistet, die Zustellung oder kontaktlose Selbstabholung bieten.

11.17 Uhr. Das Gesundheitsministerium meldet 140.975 Testungen in Österreich. Davon wurden 13.561 Personen positiv getestet. In der Steiermark wurden in den vergangenen Stunden keine neuen Erkrankungen auf der Plattform des Ministeriums gemeldet. Der Stand bleibt bei 1499 Infizierten.



Gemeinsam schaffen wir es, die Kurve flach zu halten! Dabei sind die Osterfeiertage entscheidend. Nach Ostern wird es eine Zeit geben, die Familien und Lieben zu treffen. Also halten Sie noch durch! pic.twitter.com/Z1EtLXCbJm — Gesundheitsministerium (@bmsgpk) April 11, 2020

10.55 Uhr. Auch wenn die Lieben zu Ostern nicht zu Besuch kommen dürfen, die Technik verbindet trotzdem. Die rund 1500 Bewohner der 25 Volkshilfe Pflegeheime leben zwar abgeschottet, durch neu angeschaffte Tablets kommt die Familie aber "virtuell" zu Besuch. "Damit die Verbindung gut klappt, werden die Bewohner bei den Videotelefonaten durch technisch versierte Mitarbeiter aus allen Berufsgruppen, den Zivildienern und Verwaltungsmitarbeiter persönlich unterstützt", sagt Hausleiterin Franziska Pieber (Volkshilfe Seniorenzentrum Graz-Eggenberg). Über Tablet-Spenden würden sich Volkshilfe und Bewohner sehr freuen.



Bewohnerin Sieglinde Malle bei ihrem ersten Videotelefonat mit ihren Enkerln Thomas und Johannes Foto © kk

10.30 Uhr. Was tut sich in Graz? Daniela Brescakovic, Moritz Linni und Ulrich Dunst haben sich umgesehen.

Bauermarkt: Lokalaugenschein in Graz

10.25 Uhr. Bewerbe und Veranstaltungen sind aktuell verboten. Daher "flüchten" immer mehr Aktive in die virtuelle Welt und stellen sich im Netz dem Wettkampf. So auch die Radsportler und ab 10.30 Uhr steht das zweite Rennen der eBundesliga an. Alle Informationen und den Livestream hat die Sportredaktion für Sie. Der Sieg im ersten Rennen ging durch Kathi Machner und Felix Ritzinger in die Steiermark.

Mehr zum Thema Pro und Contra eSports Digitaler Segen oder Fluch für den Sport?

9.46 Uhr. Ein Faktencheck von Weiz-Redakteurin Ulla Patz. Was ist an dieser Geschichte dran?

Eine Frau soll mit dem Auto von ihrem Wohnsitz nach Heilbrunn zu einer Freundin gefahren sein und mit dieser einen Spaziergang unternommen haben – mit mindestens einem Meter Abstand dazwischen. Eine Polizeistreife soll die Frau aufgehalten und eine Strafe von 600 Euro kassiert haben.

>>>Hier geht es zum Ergebnis der Nachforschungen<<<

9.23 Uhr. Wie in ganz Österreicher werden auch in der Steiermark über das Osterwochenende die Zahl jener Schüler, die nicht am Homeschooling teilnehmen konnten, erhoben. Um Endgeräte für Pflichtschüler bereitzustellen, müsste wohl das Land einspringen, hieß es aus der steirischen Bildungsdirektion. Die Situation in Österreich im Überblick finden Sie Hier.

9.15 Uhr. Redakteurin Bettina Kuzmicki hat mit den Expertinnen und Experten von "Go-On" - dem Kompetenzzentrum für Suizid-Prävention in der Steiermark gesprochen. Was tun, wenn die Corona-Krise überfordert? Wenn Sorgen und Ängste den Alltag begleiten. Experten raten: im Zweifelsfall Hilfe zulassen.

8.33 Uhr. Die aktuelle Situation ist für viele Branchen ein Desaster und existenzbedrohend. Mit einem Brandbrief wandte sich nun die Eurogast Österreich-Gruppe dieser Tage an die Bundesregierung: Der Gastronomiehandel sei "hochgradig existenzbedroht", alleine die Eurogast-Gruppe habe Umsatzeinbußen bis zu 95 Prozent. In deren Lagern stapelt sich "ablaufgefährdete Ware im Wert von 60 Millionen Euro", täglich müssten Lebensmittel "im Wert von mehreren 100.000 Euro" vernichtet werden. Die Einkäufe von Privatpersonen in den Märkten könne das nicht aufwiegen - Veronika Höflehner hat recherchiert.



8.20 Uhr. Die Grazer Bäcker und ihr Kampf ums Überleben! Mit den Bäckereien Wölfl und Strohmayer sperren wieder zwei renommierte Grazer Betriebe zu. Damit gibt es in der Stadt nur noch einige wenige traditionelle Unternehmen. Die Zusammenfassung von Verena Schaupp und Thomas Wieser.

Abrechnung des Bäckermeisters Die "Geiz ist geil"-Gesellschaft und Schuld der Konsumenten

Vor allem auch zu Ostern zeigt sich, wie wichtig den Steirern ihr gutes Brot ist. Am heutigen Karsamstag stellen sich die Menschen in Graz lange für Pinze und Co. an. Die Schlangen vor den Geschäften sind bis zu 30 Meter lang - auch, weil sich die Wartenden an den Mindestabstand halten. Kollege Ulrich Dunst warte am Ende einer Schlange und hat ein Foto in die Redaktion geschickt.

Kollege Urlich Dunst wartet Foto © Dunst

8.10 Uhr. Ab heute kann die Polizei bei Verstößen gegen gewisse Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie auch Organmandate ausstellen. Wer etwa Mund und Nase nicht mit Maske oder Schal bedeckt, dem droht in Zukunft eine Strafe von 25 Euro. Bei allen anderen Verstößen sind 50 Euro fällig. Das betrifft das Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkungen, wie das Betreten von Gebieten, die unter Quarantäne gestellt worden sind oder von eigentlich geschlossenen Läden.

8.05 Uhr. Die Zahlen blieben über Nacht unverändert. Im Vergleich zum Vorabend sind in der Steiermark keine neuen Infektionen gemeldet worden. Um 8 Uhr gab es am Karsamstag insgesamt 1499 Infizierte, 437 wurden bislang als genesen gemeldeten und 73 Menschen verstarben.

Bruck-Mürzzuschlag: 50

Deutschlandsberg: 39

Graz: 402

Graz-Umgebung: 158

Hartberg-Fürstenfeld: 282

Leibnitz: 167

Leoben: 23

Liezen: 78

Murau: 5

Murtal: 31

Südoststeiermark: 47

Voitsberg: 94

Weiz: 123



7.45 Uhr. Zwölf Anzeigen gingen bislang bei der Bezirkshauptmannschaft Murau ein - allesamt an Skitourengeher, wie Kollege Raphael Ofner herausgefunden hat. In der gesamten Region wurden bislang 60 Personen wegen Nichteinhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen angezeigt. Die volle Geschichte finden Sie hier.

7.30 Uhr. "Trotz der Strapazen während der Corona-Krise liebe ich meinen Beruf", sagt Doris Feuchter. Die "Steirerin des Tages" führt ein kleines Lebensmittelgeschäft, ist Ortsbäuerin und im Vereinsleben engagiert. Im Herbst spielt sie die Hauptrolle in einer Jelinek-Uraufführung. Redakteurin Sarah Ruckhofer hat mit ihr gesprochen - hier lesen Sie mehr

6.30 Uhr: Keine Osterfeuer! Die Freiwillige Feuerwehr Lannach bringt es auf den Punkt. Osterfeuer sind heuer aus mehreren Gründen absolut zu unterlassen.