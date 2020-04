Facebook

Drei Feuerwehren (Wittmannsdorf, Glauning, St, Peter a.O.) konnten einen Waldbrand in Wittmannsdorf verhindern. © Presseteam BFVRA / Johannes Schreiner

In weiten Teilen des Landes herrscht enorme Trockenheit, die Wald- und Wiesenbrandgefahr ist in der Steiermark also weiterhin hoch. Die meisten Einsätze gingen zuletzt glimpflich aus, wie am Karfreitag ein Wald- und Heckenbrand nahe der steirischen Grenze in Mönichkirchen. Auch in Laßnitzhöhe und in Glauning (St. Peter am Ottersbach) rückten am Nachmittag des Karfreitag Feuerwehren aus, um Wald- oder Wiesenbrände zu löschen. Und die Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf wurde wegen eines rauchenden Wurzelstocks bei der Pötschenkapelle im Töllergraben alarmiert, konnte nach Kontrolle mit der Wärmebildkamera aber rasch Brand Aus geben.