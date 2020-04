Facebook

Der Karfreitag ist traditionell einer der stärksten Einkaufstage im Jahr. Die Polizei ist mit eigenen Schutzmasken präsent © Juergen Fuchs

Wir schreiben die vierte Woche der Coronavirus-Ausnahmesituation in Österreich. Seit Montag sind Masken in Supermärkten Pflicht, es gibt eine Aussicht auf eine Lockerung der strengen Maßnahmen nach Ostern. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1468 (laut Gesundheitsministerium; Stand Donnerstag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Gesundheitsministerium; Stand Donnerstag, 21 Uhr). 367 Personen galten Freitagfrüh in der Steiermark als genesen .

. In der Steiermark sind mittlerweile 71 Todesopfer zu beklagen - ihr Durchschnittsalter lag bei 81 Jahren.

zu beklagen - ihr Durchschnittsalter lag bei 81 Jahren. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. 2052 Anzeigen erstattete die Polizei bisher

erstattete die Polizei bisher Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort „Coronahilfe“ an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Donnerstag, 9. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

9.45 Uhr: Kann Patientenblut zum Heilmittel werden? Antikörper, gewonnen aus dem Blut von Genesenen, machen Hoffnung in der Therapie von Covid-19. Wie das funktioniert und wie groß die Hoffnung wirklich ist, erklärt Infektionsspezialist Bernhard Haas im aktuellen Podcast.

9.25 Uhr: Die Männerberatung verzeichnet seit Beginn der Corona-Krise einen Anstieg an Anfragen. "Wir merken, dass sich momentan mehr Männer melden, die sich in einer Krisensituation befinden – aber bevor etwas passiert" heißt es. Wertvolle Ratschläge für Menschen, die nicht weiter wissen gibt auch die Suizidpräventionsstelle Go-on.

Lesen Sie dazu einen Bericht aus der Südoststeiermark.

9.01 Uhr: Wegen einer neuen Notstandsverordnung in Rumänien ist der geplante Transport rumänischer Pflegekräfte mit Chaterflügen nach Österreich vorerst nicht mehr möglich. "In diesen schwierigen Zeiten brauchen wir medizinische und soziale Fachkräfte in erster Linie in Rumänien", zitiert das Nachrichtenmagazin "Profil" eine Stellungnahme des rumänischen Botschafters. Für die kommenden Tage vorgesehene Flüge nach Niederösterreich und ins Burgenland mussten daher auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Auch in der Steiermark liefen wie berichtet die Planungen für einen möglichen Lufttransport, ein Termin lag hier aber noch nicht vor.

8.49 Uhr: Wirte in der Region Leoben sind unterschiedlicher Meinung, was die "kontaklose Speisenübergabe" betrifft: Manche freuen sich über die Möglichkeit, für andere ist es "keine Option".

Zur Geschichte von Johanna Birnbaum und Isabella Jeitler geht es hier.

8.28 Uhr: Aufregung um einen südsteirischen Friedhof. In St. Veit sorgte ein an der Friedhofsmauer angebrachter Zettel für Unmut, der Personen über 60 Jahren das Betreten des Geländes nicht gestattete. Der Friedhofsverwalter entfernte diesen inzwischen wieder. Hier geht es zur ganzen Geschichte.

08.20 Uhr: Corona-Pleite in Graz. Seit Mitte März ist das "Cafe Corner" in der Grazer Triesterstraße aufgrund der Coronakrise geschlossen. Nun musste der Betreiber Insolvenz anmelden. Das Sportlokal wird nicht mehr aufgesperrt. Mehr darüber in der Geschichte von Thomas Wieser.

08.08 Uhr: Einkaufstag. Der Karfreitag gilt im Lebensmittelhandel - und erst recht auf den Bauernmärkten - als einer der Einkaufstage mit der stärksten Kundenfrequenz im Jahr.

In Supermärkten gilt seit Montag Schutzmaskenpflicht, auch auf vielen Bauernmärkten werden bereits Schutzmasken verteilt (obwohl dort noch nicht verpflichtend) - weil insbesondere heute ein großer Andrang auf den Bauernmärkten in Graz erwartet (bzw. von Gesundheitsexperten befürchtet) wurde, hat die Stadt Graz zusammen mit den Direktvermarktern eine Vielzahl an Maßnahmen eingeführt, damit das Abstandhalten weiterhin möglich ist.

07.59 Uhr: Bauern-Präsident spricht Klartext. Kein Blatt vor den Mund nimmt sich Österreichs Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger. Im Kleine-Zeitung-Interview spricht er über seinen Ärger über eingeflogene Erntehelfer, Rabatt-Aktionen in der Corona-Krise, Tiertransporte trotz Grenzschließungen und warum Landwirte ihre Produktionsmengen besser steuern müssen.

07.42 Uhr: Keine Daten aus der Steiermark. Auf Anfrage der APA in allen 9 Bundesländern Österreichs zum Thema "Wie viele Covid-19-Fälle gibt es in Österreichs Pflegeheimen" kommt zum Vorschein: In 8 Bundesländern gab es bisher 569 Coronafälle in Pflegeheimen. Aber - als einziges Bundesland waren in der Steiermark keine gesammelten Daten zu erfragen: Bisher wussten jeweils nur die Bezirksamtsärzte über Fälle Bescheid, diese würden aus Datenschutzgründen nicht weitergegeben. Am Dienstag gab es allerdings in einer Sonderlandtagssitzung einen Beschluss - mit diesem kann nun eine Datenbank aufgebaut werden, in die die Zahlen einfließen. Recherchen der Kleinen Zeitung ergaben am Mittwoch jedoch, dass es in 11 von 200 steirischen Pflegeheimen Corona-Fälle gibt.

07.37 Uhr: Formel 1 in Spielberg oder nicht: Die Motorsport-Königsklasse könnte am 5. Juli am Red-Bull-Ring Station machen. Die Entscheidung für möglicherweise zwei Geisterrennen dürfte aber kurzfristig fallen. In der Region hofft man jedenfalls stark darauf, die Formel 1 auch heuer wieder zu Gast zu haben.

07.30 Uhr: Automatisch aufsteigen? In der Steiermark können die Schulpartner wenig mit der SPÖ-Forderung anfangen, dass jeder Schüler heuer automatisch aufsteigen können soll. Mehr dazu lesen Sie hier.

07.00 Uhr: Wartelisten bei Friseuren. Ein enormer Rückstau hat sich mittlerweile bei den steirischen Friseuren gebildet, die erst mit 2. Mai wieder aufsperren dürfen. Whatsapp, E-Mail und Messenger sind bei mir explodiert“, erzählt der Grazer Star-Figaro Dieter Ferschinger, über den Zeitpunkt kurz nach der Bekanntgabe der Wiedereröffnung.

Mehr über das G'riss um die Haarpracht lesen Sie in der Geschichte von Katrin Schwarz.

Die wichtigsten Meldungen des Vortags

21.00 Uhr: Der Blick zu den täglich gemeldeten Neuinfektionen zeigt: Am Donnerstag wurden in der Steiermark 36 neue bestätigte Fälle gemeldet, genau so viele waren es auch am Mittwoch gewesen. Die Information des Gesundheitsministeriums weist mit Stand 21 Uhr 1468 Erkrankte für die Steiermark aus. 367 Personen gelten als genesen.

Die Aufteilung nach Bezirken:

Bruck-Mürzzuschlag: 46 (-)

Deutschlandsberg: 38 (+1)

Graz: 391 (+10)

Graz-Umgebung: 147 (+1)

Hartberg-Fürstenfeld: 280 (+6)

Leibnitz: 166 (+3)

Leoben: 23 (-)

Liezen: 78 (+2)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 47 (+1)

Voitsberg: 94 (+5)

Weiz: 122 (+7)

19.45 Uhr: Mit 71 Todesfällen steht die Steiermark weiter bundesweit an der traurigen Spitze. Das Land will sich deshalb nicht stigmatisieren lassen, die Landesregierung greift angesichts der hohen Zahl an Infizierten in Pflegeheimen durch. Eine Datenbank wird erstellt, 300 Notbetten für infizierte Senioren organisiert. Das Durchschnittsalter der mit dem Coronavirus Verstorbenen in der Steiermark lag zuletzt bei 81 Jahren.

19.15 Uhr: Im Interview mit dem ORF Steiermark bittet Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die Steirerinnen und Steirer, zu Ostern daheim zu bleiben und auf größere Familienfeiern zu verzichten. Von Chefredakteur Wolfgang Schaller gefragt, ob die aktuelle Krise auch ein Umdenken bei der geplanten Gesundheitsreform in der Steiermark bewirken könnte, sagte Schützenhöfer: "Wir bleiben bei dem, was wir für richtig empfinden." Jetzt gehe es um die Gesundheit der Menschen, dann gehe es um die Wirtschaft.

18.34 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 meldet die Landessanitätsdirektion Steiermark. Betroffen sind zwei Männer (Jahrgänge 1932 und 1934) aus dem Bezirk Graz-Umgebung. In unserem Bundesland werden damit 71 Todesfälle gezählt.

16.40 Uhr: Einen mit 30 Millionen Euro dotiertern Härtefonds für Familien in der Krise hat die Bundesregierung heute in Aussicht gestellt. Familienlandesrätin Juliane Bogner-Strauß und Soziallandesrätin Doris Kampus begrüßen diesen Schritt. In einer gemeinsamen Aussendung heißt es: "Die herausfordernde Situation rund um das Coronavirus hat auch weitreichende Auswirkungen auf Familien. Umso wichtiger ist die von der Bundesregierung vorgestellte rasche und unbürokratische finanzielle Unterstützung. Sie soll helfen, die wirtschaftliche und soziale Situation der Familie zu festigen."

15.10 Uhr: Die EM der Berufe hätte im September in Graz über die Bühne gehen sollen. Neuer Termin: 6. bis 10. Jänner im Messecongress Graz. Früher lasse sich eine internationale Veranstaltung dieses Formates aufgrund der aktuellen Corona-Krise und der noch bis in den Herbst zu erwartenden Restriktionen im europäischen Reiseverkehr leider nicht realisieren, heißt es in einer Aussendung der Veranstalter. „So schwer uns dieser Schritt auch fällt, so vernünftig und alternativlos ist er“, erklärt EuroSkills 2020-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Herk. „Wir danken allen Partnern, Unterstützern und Sponsoren, dass sie diesen Schritt mittragen. Und ich bin mir sicher, dass wir mit dieser erstmaligen Berufseuropameisterschaft in Österreich einen guten, ja sensationellen Start in ein gutes Jahr 2021 hinlegen werden."

