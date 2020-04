Zum Nachschauen Feierlicher Ostergottesdienst mit Bischof Krautwaschl

Aufgrund der Corona-Einschränkungen übertragen wir dieses Jahr die Osterfeierlichkeiten mit Bischof Wilhelm Krautwaschl via Livestream. Am Ostermontag übertragen wir ab 17 Uhr die Emmaus-Andacht aus der Basilika in Mariazell.