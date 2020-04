Ostern ist das größte Fest der Christenheit. Aufgrund der Corona-Einschränkungen übertragen wir alle Feiern mit Bischof Wilhelm Krautwaschl via Livestream.

Mit dem heutigen Gründonnerstag haben die drei heiligen Tage begonnen, die auf Leiden und Tod Jesu verweisen.

Wir übertragen heute an dieser Stelle ab 18 Uhr die Feier vom Letzten Abendmahl mit Bischof Wilhelm Krautwaschl aus dem Grazer Dom.

Weitere Termine

Am morgigen Karfreitag übertragen wir ebenfalls um 18 Uhr die Liturgie vom Leiden und Sterben Christi mit dem steirischen Oberhirten.

Am Karsamstag folgt dann von 13.10 bis 13.40 Uhr die Segnung der Osterspeisen.

Am Abend übertragen wir ab 20 Uhr die Feier der Osternacht, am Ostersonntag dann ab 10 Uhr die Feier der Auferstehung des Herrn. Den Abschluss bildet die Übertragung der Emmaus-Andacht am Ostermontag ab 17 Uhr.