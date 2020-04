Aufgrund der Corona-Einschränkungen übertragen wir dieses Jahr die Feiern der Kar- und Ostertage mit Bischof Wilhelm Krautwaschl via Livestream.

Der heutige Karsamtag ist mit einem Brauch verknüpft, der für viele Steirer zu Ostern einfach dazu gehört: die Osterspeisen-Segnung. Da dieses Jahr kein Treffen in Kirchen oder vor Kapellen und Marterln möglich ist, übertragen wir hier ab 13.10 Uhr die Segnung der Osterspeisen mit Bischof Wilhelm Krautwaschl.

Am Abend übertragen wir ab 20 Uhr die Feier der Osternacht, am Ostersonntag dann ab 10 Uhr die Feier der Auferstehung des Herrn. Den Abschluss bildet die Übertragung der Emmaus-Andacht am Ostermontag ab 17 Uhr.