An der TU Graz wird Schutz-Ausrüstung nun via 3D-Drucker hergestellt © APA/TU GRAZ/HELMUT LUNGHAMMER

Wir schreiben die vierte Woche der Coronavirus-Ausnahmesituation in Österreich. Seit Montag sind Masken in Supermärkten Pflicht, es gibt eine Aussicht auf eine Lockerung der strengen Maßnahmen nach Ostern. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1402 (laut Gesundheitsministerium; Stand Mittwoch, 11 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Gesundheitsministerium; Stand Mittwoch, 11 Uhr). 176 erkrankte Steirer liegen im Spital, 33 davon auf der Intensivstation (Stand Mittwoch, 10 Uhr).

In der Steiermark sind mittlerweile 66 Todesopfer zu beklagen.

zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Die Matura soll heuer nur schriftlich stattfinden - und mit Maske.

soll heuer nur schriftlich stattfinden - und mit Maske. Ab Montag gilt die Maskenpflicht auch in öffentlichen Verkehrsmitteln.

auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Land beschließt neue Hilfen für Steirer

2052 Anzeigen erstattete die Polizei bisher

erstattete die Polizei bisher Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort „Coronahilfe“ an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Dienstag, 7. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

11.50 Uhr. Fliegt auch die Steiermark Betreuerinnen aus Rumänien ein? Bis Montag hatten Agenturen Zeit, der Wirtschaftskammer Bedarf zu melden. Zwischenstand: Der Andrang ist begrenzt. Die Steirer planen - mit einem anderen Bundesland gemeinsam - einen Flieger für 80 Personen. Fix sei aber noch nichts.

11.45 Uhr. Puch bei Weiz gibt nicht auf, der traditionsreiche Apfelkorso und das Apfelstraßenfest sollen im September über die Bühne gehen.

11.36 Uhr. Bildungsminister Faßmann legt gerade die Pläne für eine "verschlankte Matura" vor. Der Unterricht der Achtklassler beginnt am 4. Mai, sie werden im Turnsaal, Festsaal etc. unterrichtet. Vorgesehen ist eine "solide Vorbereitung für die Matura, ein Abschluss samt Tests, sofern sie notwendig sind".

Ab 25. Mai wird in den Fächern Deutsch, einer lebenden Fremdsprache und Mathematik die schriftliche Matura abgenommen. Sie dauert eine Stunde länger, um die Räume zu lüften und zu säubern. Die mündliche Prüfung entfällt. Für die Benotung wird auch die Leistung vor Corana herangezogen.

11.12 Uhr. Hast du Töne? Von Kulturlandesrat Christopher Drexler wurde Alex Pinter (Grüne) zuletzt zum #dahoamsteirern aufgefordert. Nun ist der hörenswerte Beitrag - mit einer Kurzhalslaute - auf YouTube.

10.39 Uhr. In der Corona-Krise ist Kreativität gefragt: So hat die Qualifizierungsagentur und die Schalk-Mühle aus Ilz erstmals eine Online-Verkostung durchgeführt. Wie soll das funktionieren? Redakteur Kirin Kohlhauser war einer der Teilnehmer.

10.30 Uhr. Morgen Donnerstag wird die "Stopp Corona"App des Roten Kreuz aktualisiert. In der Verwendung spiegelt die Landesspitze ganz gut die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung wider. So hat sich LH Hermann Schützenhöfer die App schon heruntergeladen. Er wolle gewarnt sein. Vize-LH Anton Lang nutzt die App, deren Nutzung ja freiwillig ist, unterdessen noch nicht.

9.38 Uhr. Das Wetter stimmt, aber derzeit ist schlicht keine Zeit für Radausflüge. Die Polizei kontrolliert wie das ein frisches Foto vom Murradweg bei Graz zeigt.

Streife am Murradweg Foto © CP

8.43 Uhr. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat mit seiner Forderung nach einer "gerechten Krisenfinanzierung" die Debatte eröffnet. Die KPÖ Steiermark springt auf und schlägt "eine einmalige Corona-Solidaritätssteuer für Vermögen über drei Millionen Euro vor". Claudia Klimt-Weithaler schwebt ein um fünf Prozent erhöhter Steuersatz vor.

08.30 Uhr. Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit umgerechnet 295,73 Covid-Fällen pro 100.000 Einwohner jene Region in der Steiermark mit den meisten Erkrankten. Was auf Märkten oder Sportplätzen derzeit noch erlaubt ist und was nicht, hat unsere Lokalredaktion zusammengefasst.

08.02 Uhr. Ehre, wem Ehre gebührt: Christian Ramsauer, sein Stellvertreter Hans Peter Schnöll (TU Graz) sowie Philipp Metnitz, Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin der Med Uni Graz sagten dem Schutzschildmangel den Kampf an, wie unsere Grazer Redaktion berichtet.

07.57 Uhr. Das offiziell einzige Moodle-Lernsystem des Bundesministeriums für Bildung ist die Kreation eines Steirers. Wer dahinter steckt? Markus Smole, ein Lehrer für Mathematik und Geometrie an der HLW Deutschlandsberg. Unser Steirer des Tages.

07.45 Uhr. Wegen eines Lieferengpasses gingen den Apotheken im Bezirk die Glasflaschen für Desinfektionsmittel aus. Stölzle-Oberglas sprang ein, berichtet unsere Voitsberger Redaktion.

06.30 Uhr. Spitäler nicht mehr Heim-Ersatz. In der gestrigen Sondersitzung des Landtages sind die Beschlüsse zur Pflege beinahe untergegangen. Dabei sind die weitreichend. So dürfen Pflegeheim-Bewohner nicht mehr in Spitälern untergebracht werden.

Mehr zum Thema Corona-Beschluss im Landtag Pflegeheim-Bewohner dürfen nicht mehr in Spitälern untergebracht werden

06.00 Uhr. In der Steiermark sind 18 von über 200 Pflegeheimen vom Coronavirus betroffen. Darunter zwei Pflegeheime in Graz und Graz-Umgebung, wo jetzt mehrere Infektionen bekannt wurden. Zwei andere Häuser wurden ja bereits geräumt.

05.30 Uhr. 45 neue Krankheitsfälle, davon 14 in Hartberg-Fürstenfeld. Mit Dienstag, Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in der Steiermark 1396. Das bedeutet ein Plus von 45 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

Diese verteilen sich wie folgt auf die Bezirke (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 45 (+1)

Deutschlandsberg: 36 (+4)

Graz: 374 (+13)

Graz-Umgebung: 135 (+1)

Hartberg-Fürstenfeld: 268 (+14)

Leibnitz: 162 (+2)

Leoben: 23 (-)

Liezen: 74 (+6)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 43 (+1)

Voitsberg: 87 (+2)

Weiz: 113 (+1)

Mittlerweile gelten 262 Personen in der Steiermark als genesen.

05.00 Uhr. Matura mit Maske. Jetzt scheint es fix zu sein und das trifft auch Tausende steirische Maturanten: Die Matura findet in diesem Jahr nur schriftlich statt, der mündliche Teil entfällt. Die Arbeiten sollen im Turnsaal oder in der Aula über die Bühne gehen - mit Maske.

Die wichtigsten steirischen Ereignisse von Dienstag

23 Uhr. 22.30 Uhr. "Es schaut gut aus mit dem Impfstoff - wir werden Anfang 2021 mehrere Wirkstoffe gegen das Coronavirus haben" - das sagte der gebürtige Weststeirer Florian Krammer, der in New York als Virologe forscht, in der ZiB2. Zur angespannten Lage in New York erklärt Krammer: "Wir haben noch Betten-Kapazität, weil zuletzt etwa durch ein Zeltspital neue Möglichkeiten geschaffen wurden." Allerdings würden die Fallzahlen noch immer steigen und "Schutzausrüstung ist noch immer sehr knapp. Wir tragen sie länger, als es geplant wäre."

22.00 Uhr. Seit Montag ist es gewiss - bis Ende Juni sind in Österreich überhaupt keine Veranstaltungen erlaubt. Vom Erzberg bis Spielberg müssen zahlreiche Events abgesagt werden, auch um die Formel 1 wird noch gebangt. Fix ist: Die Absagen kosten die Steiermark Millionen.

Mehr zum Thema Erzberg bis Red Bull Ring Veranstaltungs-Absagen kosten die Steiermark Millionen

19.23 Uhr: Leider reißt die Serie an neuen Todesfällen in der Steiermark in Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht ab. Jeder vierte bundesweite Corona-Todesfall entfiel nach bisherigen Zahlen des Landes und des Gesundheitsministeriums auf die Steiermark (66 von bundesweit 243). Alleine am Dienstag kamen sechs weitere Todesfälle hinzu.

Innerhalb der Steiermark gibt es weiterhin mit Abstand die meisten Todesfälle in der Oststeiermark. Jeder dritte steirische Todesfall in Verbindung mit Covid19-Erkrankungen wird dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zugerechnet. Welcher Bezirk wie betroffen ist, lesen Sie in dieser Geschichte.

Mehr zum Thema Sechs weitere Opfer Coronavirus: Jeder vierte Todesfall in der Steiermark

18.05 Uhr: Wer daheim bleibt. Das Grazer Startup Invenium hat (wie die Bundesregierung auch) die Bewegungsdaten von Handys via A1-Netz analysiert, die Erkenntnisse auf einer interaktiven Karte veröffentlicht. Spitzenreiter beim Daheimbleiben ist der Zentralraum Wien und Graz. Was es mit den Daten auf sich hat und warum sich in ländlichen Gemeinden der Bewegungsradius weniger verringert hat, lesen Sie hier.

Foto © Invenium

14.50 Uhr: Wirte-Chef appelliert: Regeln einhalten! Gastronomiebetriebe dürfen seit wenigen Tagen wieder Speisen zur Selbstabholung anbieten. Das ist aber mit strengen Auflagen verbunden, die eingehalten werden müssen, betont der steirische Gastronomie-Obmann Klaus Friedl. Sonst drohe diese abermalige Schließung. "Es schreiben mir immer mehr Kollegen, dass sich einzelne Würstelstände, Eisdielen oder Kebapbuden nicht an die vorgegebenen Regeln halten." Das sei fahrlässig, "das geht einfach nicht", warnt Friedl im Gespräch mit Manfred Neuper.

14.05 Uhr: Desinfektion, Abstand, Mund-Nasenschutz: Bei der Sondersitzung des steirischen Landtags versuchten die Landespolitiker vorzuzeigen, was von den Bürgern auch erwartet wird. Einige Politiker kamen mit medizinischen Schutzmasken, andere wiederum mit eigenen Stoffmasken, der LH sogar mit weiß-grüner Stoffmaske. Klicken Sie sich durch - erkennen Sie alle Politiker hinter der Maske.

09.45 Uhr: Reifenwechsel nicht notwendig! Die in Österreich geltende situative Winterausrüstungspflicht besagt, dass von 1. November bis 15. April an allen Rädern eines Kfz Winterreifen angebracht sein müssen. Beim ÖAMTC häufen sich nun die Anfragen wegen des bevorstehenden Endes. "Wer sein Auto für notwendige Fahrten zur Arbeit oder zum Einkaufen nützt, braucht sich jetzt nicht stressen. Es gibt keine Sommerreifenpflicht. Ein Räderwechsel ist daher derzeit nicht notwendig, man kann ohne weiteres mit den montierten Reifen weiterfahren", beruhigt ÖAMTC-Techniker Friedrich Eppel.

07.00 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie stellt Fahrzeugnutzer vor zahlreiche rechtliche Fragen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hat sich diese im Detail angesehen.

>>>Darf ich mit Schutzmaske Auto fahren?