Eine Reinigungskraft desinfiziert Einkaufswagen in Graz © Juergen Fuchs

Wir befinden uns in der vierten Woche der Coronavirus-Ausnahmesituation in Österreich. Seit gestern sind Masken in Supermärkten Pflicht, es gibt endlich Aussicht auf eine Lockerung der strengen Maßnahmen nach Ostern. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1351 (laut Gesundheitsministerium; Stand 20 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Gesundheitsministerium; Stand 20 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 60 Todesopfer zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . 108 Anzeigen in der Steiermark wegen Verstößen am Palmsamstag.

. 108 Anzeigen in der Steiermark wegen Verstößen am Palmsamstag. Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Die Bauernmärkte bleiben geöffnet - allerdings gelten zehn Regeln, die einzuhalten sind.

- allerdings gelten zehn Regeln, die einzuhalten sind. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort „Coronahilfe“ an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Montag, 6. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen. Hier lesen Sie, was sich am Sonntag international und österreichweit getan hat. Die Entwicklungen in Kärnten und Osttirol vom Sonntag können Sie hier nachverfolgen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

Die wichtigsten Ereignisse von Montag, 6. April

21 Uhr: Mit Stand 21 Uhr weist das Gesundheitsministerium für die Steiermark 1351 bestätigte Corona-Fälle auf. Am Sonntag waren es um diese Zeit 1312 Fälle gewesen. Die Zunahme beträgt damit 39 Neuerkrankungen und liegt damit im Trend der letzten Tage, der eine deutliche Abflachung der Kurve bedeutet.

20 Uhr: Auch am Montag muss die Landessanitätsdirektion weitere Todesfälle in der Steiermark melden: Zwei Frauen (Jahrgänge 1924 und 1926) und ein Mann (Jahrgang 1940) aus Graz sowie ein Mann (Jahrgang 1941) aus dem Bezirk Graz-Umgebung sind verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 beträgt in der Steiermark damit 60. Von den Verstorbenen waren 28 Frauen und 32 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1924, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1959.

17.25 Uhr: Wieder musste die Exekutive am Wochenende eine so genannte Corona-Party auflösen. Auf dem Anwesen eines Selbstvermarkters in Spielfeld fand ein Umtrunk statt, die Gäste hatten ihre Autos gut versteckt. Die Polizei zeigte fünf Personen an. Mehr dazu hier.

15.10 Uhr: Wie gut wirken Schutzmasken aus Stoff wirklich? Diese Frage stellen wir in unserem heutigen Podcast dem Infektions-Experten Bernhard Haas von der Kages.

7.35 Uhr: Ostern ist heuer mit vielen Einschränkungen verbunden, wie gehen Sie in die Osterwoche? Wir suchen Ihre Bilder, Basteleien und Zeichnungen. Wie feiern Sie, trotz räumlicher Distanz? Mailen Sie bitte Ihre österlichen Momente mit dem Betreff „Ostern Steiermark“ an reporter@kleinezeitung.at.

7.15 Uhr: Der Autoverkehr in Graz ist coronabedingt um gut die Hälfte eingebrochen. Erste Auswertung zentraler Zählstellen in Graz zeigen ein überraschendes Bild. >>> Weniger als erwartetDer Autoverkehr ist in Graz um mehr als 50 Prozent eingebrochen