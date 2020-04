+++ 1355 Covid-19-Fälle am Dienstag +++ 60 Steirerinnen und Steirer sind verstorben, 169 gelten als genesen +++ Wieder Corona-Party aufgelöst +++ Zwei steirische Milizkompanien werden aufgeboten +++ Ab Montag Maskenpflicht auch in steirischen Verkehrsmitteln

Im Sonderlandtag wurden neue Hilfen beschlossen © (c) Erwin Scheriau/Land Steiermark

Wir befinden uns in der vierten Woche der Coronavirus-Ausnahmesituation in Österreich. Seit gestern sind Masken in Supermärkten Pflicht, es gibt endlich Aussicht auf eine Lockerung der strengen Maßnahmen nach Ostern. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1355 (laut Gesundheitsministerium; Stand Dienstag 12 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Gesundheitsministerium; Stand Dienstag 12 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 60 Todesopfer zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Ab Montag gilt die Maskenpflicht auch in öffentlichen Verkehrsmitteln.

2052 Anzeigen erstattete die Polizei bisher

erstattete die Polizei bisher Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Die Bauernmärkte bleiben geöffnet - allerdings gelten zehn Regeln, die einzuhalten sind.

- allerdings gelten zehn Regeln, die einzuhalten sind. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort „Coronahilfe“ an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Montag, 6. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

14.16 Uhr: Schutzausrüstung für klinisches Personal ist dieser Tage weltweit Mangelware. Die TU Graz fertigt für die Steirische Krankenanstalten GmbH 10.000 dringend benötigte Gesichts-Schutzschilde im 3D-Druckverfahren. Pro Tag können 300 Stück produziert werden.

TU Graz übergibt Schutzmasken an Kages Foto © (c) © Helmut Lunghammer (HELMUT LUNGHAMMER)

14.11 Uhr: Auch viele heimische Floristen und Gärtner haben in der Corona-Krise Online-Shops eingerichtet. "In der aktuellen Situation soll niemand auf Blumen und Pflanzen verzichten müssen, die als Nahrung für die Seele für die wichtige Wohlfühlatmosphäre sorgen", sagt der Bundesinnungsmeister der österreichischen Gärtner und Floristen, Rudolf Hajek. Viele haben ein kontaktloses Zustellservice eingerichtet.

14.05 Uhr: Desinfektion, Abstand, Mund-Nasenschutz: Bei der Sondersitzung des steirischen Landtags versuchten die Landespolitiker vorzuzeigen, was von den Bürgern auch erwartet wird. Einige Politiker kamen mit medizinischen Schutzmasken, andere wiederum mit eigenen Stoffmasken, der LH sogar mit weiß-grüner Stoffmaske. Klicken Sie sich durch - erkennen Sie alle Politiker hinter der Maske.

Masken im Landtag: Modisch oder medizinisch: Welche Masken tragen die Politiker?

13.51 Uhr: Ab dem 4. Mai werden 350 steirische Milizsoldaten ihren Einsatz an der steirischen Grenze absolvieren und den Grenzeinsatz ab 18. Mai übernehmen. Die Einberufungsbefehle werden ab 15. April zugestellt. Österreichweit werden 13 Kompanien mit insgesamt 3.000 Milizsoldaten für drei Monate mobilisiert.

13.46 Uhr: 2052 Anzeigen erstattete die steirische Polizei bis gestern im Zusammenhang mit der Coronaverordnung. "Hotspots sind die städtischen Bereiche, aber nicht nur. Angezeigt wurden hauptsächlich Menschenansammlungen", so Leo Josefus, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark.

13.22 Uhr: Erst in der Vorwoche hat die steirische Landesregierung ein 53-Millionen-Euro-Wirtschaftspaket vorgestellt, rund um die Landtagssitzung am Dienstag wurde eine Reihe weiterer Maßnahmen für Private, Häuslbauer und sozial Schwächere vorgestellt.

13.15 Uhr: Der Vulkanland Triathlon musste leider abgesagt werden. Matthias (3) braucht aber einen Therapiestuhl. Für diesen hätten beim heurigen Vulkanland Triathlon Spenden gesammelt werden sollen. Das Team will aber trotzdem eine kleine Summe für Matthias zusammenbringen.

12.40 Uhr: Mit 1. Mai sollen ja Betriebe wie Friseure wieder aufsperren dürfen. Doch tatsächlich wird es eher der 2. Mai. Denn das Sozialministerium hat am Dienstag klargestellt, dass der 1. Mai trotz der für dieses Datum angekündigten weiteren Lockerung der Handels-Beschränkungen kein normaler Einkaufstag wird. Die bestehenden Feiertagsregeln sollen nicht verändert werden.

12.16 Uhr: Auch im Bezirk Weiz sind die großen Veranstaltungen in der Weizer Innenstadt bis zum Herbst abgesagt, werden verschoben oder stehen auf wackligen Beinen. Darunter das Kleine Zeitung Honky Tonk und das Altstadtfest.

12.11 Uhr: Firma AT&S unterstützt Mitarbeiter der Covid 19-Stationen am Leobener Standort des LKH Hochsteiermark mit hochwertigen Schutzmasken.

12.00 Uhr: Soziallandesrätin Doris Kampus bestätigte heute in einer Sondersitzung des Landtags die Aufstockung der Mittel für die Schuldnerberatung um 150.000 Euro. Auch der Soforthilfebereich wurde mit einem zusätzlichen Budget von 350.000 Euro aufgestockt.

11.50 Uhr: Der Corona-Virus bringt auch viele Menschen in finanzielle Schwierigkeiten, die sich ein Eigenheim geschaffen haben. Für Betroffene, die aufgrund der COVID-19-Maßnahmen in einer finanziellen Notlage sind, wird durch die Landesbuchhaltung eine vereinfachte Beantragung auf Stundung der Landesförderungen für Eigenheime und Eigentumswohnungen ermöglichen. „Tausende Steirerinnen und Steirer konnten sich mit einem Wohnbaudarlehen des Landes Steiermark den Traum vom Eigenheim erfüllen. Viele von ihnen haben aufgrund der aktuellen Krise aber finanzielle Schwierigkeiten. Mit der einfacheren Möglichkeit zur Stundung ihrer Wohnbaudarlehen für sechs Monate, wollen wir die Angst vor dem Platzen dieses Traums nehmen“, erklärt Wohnbaulandesrat Hans Seitinger.

11.30 Uhr: Bis Ende Juni 2020 sind alle Veranstaltungen in Österreich abgesagt, das trifft auch viele traditionelle Events in den Bezirken Murau und Murtal. Dort werden ADAC GT Masters, Murtal Classic, Stadtfest und andere nicht stattfinden.

10.55 Uhr: Die styriarte möchte trotz Coronakrise das Festival nicht "pauschal der Krise opfern". Man suche derzeit nach alternativen Wegen, "um einen möglichst großen Teil" des Programms zur Aufführung zu bringen, erklärte Intendant Mathis Huber in einer Aussendung. Die Konzerte des Orchesters Recreation - ebenfalls aus dem Hause styriarte - wurden für die laufende Saison abgesagt. Auch das Musikfestival AIMS, das heuer sein 50. Jubiläum in Graz gefeiert hätte, musste sich dem Coronavirus geschlagen eben. Die Veranstaltungen wurden alle abgesagt, das Jubiläumsprogramm soll nun von 5. Juli bis 15. August 2021 unter dem Motto "50 Years of AIMS in Graz" stattfinden.

10.50 Uhr: Der Tourismus gehört zu den am stärksten betroffenen Branchen in der derzeitigen Krisensituation. Wie hoch der Schaden beispielsweise Für den Tourismus rund um den "Spielberg" am Red-Bull-Ring sein wird, lässt sich laut Geschäftsführerin Manuela Machner noch nicht abschätzen. Aber jetzt wird "der Spielberg" ins Wohnzimmer gebracht. "Tourismus am Spielberg" will mit unterschiedlichen Spielen rund um die Region für Unterhaltung zu Hause sorgen.

10.39 Uhr: Ab Montag gilt in der Steiermark auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht. „Viele Steirerinnen und Steirer sind nach wie vor auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs ange-wiesen – sie fahren zur Arbeit, helfen anderen oder müssen dringende Besorgungen erledigen. Es ist unsere Aufgabe, sie und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verkehrsunternehmen bestmöglich zu schützen. Besonders in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir aufeinander schauen und alle nötigen Maßnahmen umsetzen“, so der zuständigen Verkehrsreferent, Landes-hauptmann-Stv. Anton Lang.

Was gilt als Schutzmaske?

Als Schutzmaske können auch s elbstgefertigte Masken, Tücher oder Schals verwendet werden, wenn diese Mund und Nase bedecken.

können auch s verwendet werden, Es ist wichtig, darauf zu achten, dass Mund und Nase gut bedeckt sind und der Schutz am Gesicht anliegt.

Trotz Nasen-Mund-Schutz ist weiterhin ein Mindestabstand von einem Meter zwischen den Fahrgästen im öffentlichen Verkehrsmittel einzuhalten.

10.04 Uhr: Der Start steht im Zeichen einer Corona-Party: Weil der Blaue Gerhard Hirschmann auf Druck der Öffentlichkeit hin alle Funktionen zurücklegen musste, wird heute Helga Kügerl als seine Nachfolgerin bei der FPÖ angelobt.

10.00 Uhr: Die Sondersitzung des Landtags startet: Zu beschließen sind Erleichterungen für Gemeinden, Städte und Bezieher von Sozialgeld. In der Landstube herrscht "Maskenempfehlung". Im Livestream ab 10 Uhr.

09.54 Uhr: Seit mehr als drei Jahren lebt die gebürtige Gleisdorferin Ida Kreutzer in New York – dem Corona-Hotspot der USA. Wie sich die mehr als acht-Millionen-Einwohner-Metropole in den letzten Wochen verändert hat und wie die Multimediakünstlerin ihren Alltag jetzt gestaltet, erzählt sie uns hier.

09.49 Uhr: Mit dem Frühling wächst die Lust auf Eis. Nach Vorbestellungen dürfen die Eishersteller ihre zur warmen Jahreszeit begehrten Produkte wieder verkaufen. "Es wird sehr gut angenommen, wir haben schon einige Vorbestellungen", freut sich Sylvia Grössl-Gasparin, die in vierter Generation mit ihrem Mann Bernhard die Eisdiele Perko in Knittelfeld führt. Selbstabholung nach Vorbestellung ist wieder möglich, deswegen wird über Ostern (Samstag, Sonntag und Montag) vorbestelltes Eis verkauft. "Die Leute bekommen eine Nummer, können einzeln eintreten und das Geld in ein Körberl geben. Die Übergabe erfolgt schnell und kontaktlos", so Grössl-Gasparin.

09.45 Uhr: Reifenwechsel nicht notwendig! Die in Österreich geltende situative Winterausrüstungspflicht besagt, dass von 1. November bis 15. April an allen Rädern eines Kfz Winterreifen angebracht sein müssen. Beim ÖAMTC häufen sich nun die Anfragen wegen des bevorstehenden Endes. "Wer sein Auto für notwendige Fahrten zur Arbeit oder zum Einkaufen nützt, braucht sich jetzt nicht stressen. Es gibt keine Sommerreifenpflicht. Ein Räderwechsel ist daher derzeit nicht notwendig, man kann ohne weiteres mit den montierten Reifen weiterfahren", beruhigt ÖAMTC-Techniker Friedrich Eppel.

09.40 Uhr: "Schulalltag zu Hause bis Mai: Digitale Klassenzimmer und Online-Unterricht"



09.30 Uhr: Sondersitzung des Landtags: Erleichterungen für Gemeinden, Städte und Bezieher von Sozialgeld. In der Landstube herrscht "Maskenempfehlung". Im Livestream ab 10 Uhr.

Heute herrscht beim Sonderlandtag Maskenempfehlung: Sandra Krautwaschl und Abg. Georg Schwarzl von den Grünen mit Maske und Abstand nach den heutigen Ausschüssen Foto © Die Grünen

09.25 Uhr: Felix Schwarzl aus Kirchberg an der Raab arbeitet auch in Corona-Zeiten in einem großen Hotel in Doha als Roomservice Manager. Der 25-Jährige berichtet, warum im Emirat Katar kein Klopapier gehamstert wird, Puzzles allerdings ausverkauft sind und warum man sich an die Quarantäne-Auflagen unbedingt halten sollte.

09.03 Uhr: Pflegebetrieb eingestellt: 14 alte Menschen verlieren in Corona-Krise ihren Heimplatz. Als "Pflegeheim am Bauernhof" wurde der Adelwöhrerhof im Murtal bekannt. Nun wird die stationäre Pflege aufgegeben, mitten in der Corona-Krise suchen 14 Pflegebedürftige einen neuen Heimplatz. Angehörige kritisieren Zeitpunkt.

08.34 Uhr: Die Stimmungslage unter den Ärzten ist kritisch. Nach dem Tod eines niedergelassenen Gemeindearztes (70) in Niederösterreich klagen auch steirische Mediziner, es gebe immer noch zu wenige Masken für die niedergelassenen Arztpraxen – auch die Patienten seien zu wenig geschützt. Gynäkologe Armin Breinl: "Ausgerechnet jene, die in dieser Pandemie geschützt gehören, bekommen zu wenig Schutzausrüstung. Meine Assistentinnen hatten 14 Tage die gleiche Maske auf. So geht’s nicht mehr weiter.“

08.14 Uhr: Kleinere Geschäfte dürfen nach Ostern aufsperren, es gibt allerdings Kritik an der Quadratmeter-Grenze. Zwischen Unmut und Erleichterung: So reagiert der steirische Handel.

08.01 Uhr: Friseure sind angesichts der Coronavirus-Krise geschlossen und bleiben es auch bis mindestens 1. Mai. Doch die Haare wachsen weiter und sorgen bei einigen für Kopfzerbrechen. Kein Wunder, dass bei Google Suchanfragen wie "Haare selber schneiden" und "Haare schneiden Anleitung" stark zugenommen haben. Der steirische Friseur und Make-up-Artist Marco Fellner verrät, wie man seine Haare durch die Krise bringt.

07.40 Uhr: Versicherungen melden jetzt während der Corona-Krise vermehrt Bedarf an Kfz-Abmeldungen. Aber wie läuft dies derzeit ab? Und wie groß ist die Ersparnis für den Lenker überhaupt?

07.35 Uhr: Krisen machen erfinderisch, und in Zeiten von Corona sind nicht nur die Pflichtschulen, sondern auch die Musikschulen gefordert. In der Corona-Krise ist Fantasie und digitales Lernen angesagt. Musikunterricht per Skype geht, erklärt Sepp Strunz, Leiter der Musikschule Bad Gams.

07.00 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie stellt Fahrzeugnutzer vor zahlreiche rechtliche Fragen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hat sich diese im Detail angesehen.

>>>Darf ich mit Schutzmaske Auto fahren?

Die wichtigsten Ereignisse von Montag, 6. April

21 Uhr: Mit Stand 21 Uhr weist das Gesundheitsministerium für die Steiermark 1351 bestätigte Corona-Fälle auf. Am Sonntag waren es um diese Zeit 1312 Fälle gewesen. Die Zunahme beträgt damit 39 Neuerkrankungen und liegt damit im Trend der letzten Tage, der eine deutliche Abflachung der Kurve bedeutet.

20 Uhr: Auch am Montag muss die Landessanitätsdirektion weitere Todesfälle in der Steiermark melden: Zwei Frauen (Jahrgänge 1924 und 1926) und ein Mann (Jahrgang 1940) aus Graz sowie ein Mann (Jahrgang 1941) aus dem Bezirk Graz-Umgebung sind verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 beträgt in der Steiermark damit 60. Von den Verstorbenen waren 28 Frauen und 32 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1924, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1959.

17.25 Uhr: Wieder musste die Exekutive am Wochenende eine so genannte Corona-Party auflösen. Auf dem Anwesen eines Selbstvermarkters in Spielfeld fand ein Umtrunk statt, die Gäste hatten ihre Autos gut versteckt. Die Polizei zeigte fünf Personen an. Mehr dazu hier.

15.10 Uhr: Wie gut wirken Schutzmasken aus Stoff wirklich? Diese Frage stellen wir in unserem heutigen Podcast dem Infektions-Experten Bernhard Haas von der Kages.

7.35 Uhr: Ostern ist heuer mit vielen Einschränkungen verbunden, wie gehen Sie in die Osterwoche? Wir suchen Ihre Bilder, Basteleien und Zeichnungen. Wie feiern Sie, trotz räumlicher Distanz? Mailen Sie bitte Ihre österlichen Momente mit dem Betreff „Ostern Steiermark“ an reporter@kleinezeitung.at.

7.15 Uhr: Der Autoverkehr in Graz ist coronabedingt um gut die Hälfte eingebrochen. Erste Auswertung zentraler Zählstellen in Graz zeigen ein überraschendes Bild. >>> Weniger als erwartetDer Autoverkehr ist in Graz um mehr als 50 Prozent eingebrochen