+++ 1312 (+27) Covid-19-Fälle am Sonntag +++ 56 Steirerinnen und Steirer sind verstorben, 169 gelten als genesen +++ 111 Schulen in den Osterferien geöffnet +++ Nulldefizit in der Steiermark abgesagt +++

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marktszene mit Mund-Nasen-Schutz © Weichselbraun

Die dritte Woche mit spürbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen, ist zu Ende gegangen. Ab heute sind Masken in Supermärkten Pflicht, am Vormittag erklärt die Bundesregierung noch einmal und genauer, welche Regeln zu Ostern gelten werden. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1312 (laut Landessanitätsdirektion; Sonntag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Landessanitätsdirektion; Sonntag, 21 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 56 Todesopfer zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . 108 Anzeigen in der Steiermark wegen Verstößen am Palmsamstag.

. 108 Anzeigen in der Steiermark wegen Verstößen am Palmsamstag. Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Die Bauernmärkte bleiben geöffnet - allerdings gelten zehn Regeln, die einzuhalten sind.

- allerdings gelten zehn Regeln, die einzuhalten sind. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort „Coronahilfe“ an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Sonntag, 5. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen. Hier lesen Sie, was sich am Sonntag international und österreichweit getan hat. Die Entwicklungen in Kärnten und Osttirol vom Sonntag können Sie hier nachverfolgen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

Montag, 6. April

7.35 Uhr: Ostern ist heuer mit vielen Einschränkungen verbunden, wie gehen Sie in die Osterwoche? Wir suchen Ihre Bilder, Basteleien und Zeichnungen. Wie feiern Sie, trotz räumlicher Distanz? Mailen Sie bitte Ihre österlichen Momente mit dem Betreff „Ostern Steiermark“ an reporter@kleinezeitung.at.

7.15 Uhr: Der Autoverkehr in Graz ist coronabedingt um gut die Hälfte eingebrochen. Erste Auswertung zentraler Zählstellen in Graz zeigen ein überraschendes Bild. >>> Weniger als erwartetDer Autoverkehr ist in Graz um mehr als 50 Prozent eingebrochen

6.40 Uhr: Zwei steirische Weltreisende sitzen die Coronakrise auf einem Campingplatz in Mexiko aus: Sandra Camaioni-Ornig und Bernhard Ornig sind im Paradies gestrandet. Drei Jahre haben sich die beiden eine Auszeit genommen, um den amerikanischen Doppelkontinent zu bereisen. Zwei Jahre sind sie jetzt schon in ihrem zum Haus auf Rädern umgebauten Land Rover Defender auf Achse – seit der Ausbreitung des Coronavirus stehen die Räder still. Und zwar ziemlich genau auf der zentralamerikanischen Landbrücke, auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. „Natürlich haben wir darüber nachgedacht, ob wir nach Österreich zurückfliegen sollen“, sagt die Weltenbummlerin.

6.30 Uhr: Fitnessstudios leben ja auch hierzulande wohl nicht schlecht von "Fördermitgliedschaften", heißt: Zahlende Mitglieder, die kaum jemals hingehen. Aber: Rund 1,3 Millionen Mitglieder können ihr Fitnessstudio-Abonnement derzeit in Österreich nicht so nutzen wie gewohnt. Nach der Coronakrise soll die Fitnessbranche aber einer der Gewinner sein.

6.20 Uhr: Der Kampf gegen das Coronavirus rückt die Forschung ins Scheinwerferlicht und beeinflusst den Alltag an steirischen Universitäten. In der Print-Ausgabe der Kleinen Zeitung zeigen wir vier Beispiele.

6 Uhr: Mit heute Montag ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) in Supermärkten und Drogeriemärkten Pflicht. Betroffen sind Geschäftslokale über 400 Quadratmetern Kundenbereich. Durch das Tragen soll verhindert werden, dass etwa bei Husten oder Niesen durch Tröpfcheninfektionen andere Menschen angesteckt würden. Es können auch selbstgenähte Masken oder Schals benützt werden. Die Masken sollen von den Handelsunternehmen "kostenfrei" zur Verfügung gestellt werden.

Das Wichtigste vom Sonntag, 5. April

21.10 Uhr. Die Tagesstatistik der Landessanitätsdirektion: Mit Stand 21 Uhr beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1312. Das bedeutet ein Plus von 27 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

Die Bezirkszahlen vom Sonntag:

Bruck-Mürzzuschlag: 43 (-)

Deutschlandsberg: 32 (+2)

Graz: 346 (+3)

Graz-Umgebung: 125 (+5)

Hartberg-Fürstenfeld: 251 (+5)

Leibnitz: 159 (+1)

Leoben: 23 (-)

Liezen: 68 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 32 (+1)

Südoststeiermark: 40 (-)

Voitsberg: 85 (+6)

Weiz: 103 (+4)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

Mittlerweile gelten 169 Personen in der Steiermark als genesen.

19.12 Uhr. Neue Zahlen aus der Landessanitätsdirektion Steiermark: Drei weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind verstorben. Mit Stand Sonntag (5.4.2020), 19 Uhr, sind in der Steiermark insgesamt 56 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Bei den neu gemeldeten Todesfällen handelt es sich um einen Mann (Jahrgang 1926) und eine Frau (Jahrgang 1951) aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie einen Mann (Jahrgang 1959) aus dem Bezirk Voitsberg.

19.03 Uhr. Unsere "Futter"-Redaktion hat Dinge gesammelt, auf die sie sich nach der Krise schon am meisten freuen.

18.55 Uhr. Tipp zum Nachhören, passt auch zum Abendessen: In "Frühstück bei mir" auf Ö3 waren heute Sepp und Julia Zotter zu Gast. Er erzählte unter anderem, welche Erfahrungen aus seinem Konkurs vor 27 Jahren er jetzt brauchen kann und übt harte Kritik an der Schuldenpolitik und dem Prinzip vieler UnternehmerInnen, die mit hohen Krediten wirtschaften. Das Schokoladetheater in Bergl ist derzeit geschlossen, während der Online-Versand gestürmt wird - mit bis zu 80 Prozent Plus! In der Zeit der Krise ist die Familie übrigens wieder zusammengezogen, erzählt Julia Zotter, die sonst in ihrer Single-Wohnung in Graz lebt. „Bei meinen Eltern gibt es einen Garten und so lässt sich die Zeit leichter durchstehen. Ich fühle mich wieder wie 15, weil ich in meinem Kinderzimmer lebe.“

18.30 Uhr. Eine Durchsage der Polizei:

17.46 Uhr. So breitet sich das Coronavirus in der Steiermark aus - die aktuelle Kurve der Neuinfektionen finden Sie hier:

Mehr zum Thema Kurve der Neuinfektionen So breitet sich das Coronavirus in der Steiermark aus

17.32 Uhr. Video: Lokalaugenschein im Grazer Stadtpark

Der frühlingshafte Sonntag trieb die Grazer ins Freie. Aber sie hielten zumeist diszipliniert Abstand. Videoredakteur Michael Wappl hat sich in der größten Parkanlage der Landeshauptstadt umgesehen.

Lokalaugenschein im Grazer Stadtpark +

17.02 Uhr. Ähnlich den Schulen haben zu Ostern auch Kindergärten in der Steiermark für den Nachwuchs von berufstätigen Alleinerziehern bzw. von Eltern „in systemkritischen Berufen“ geöffnet. Laut Bildungsabteilung (Juliane Bogner-Strauß) hält sich der Bedarf aber „sehr in Grenzen“. Nun, die Ganzjahresbetriebe (etwa ein Drittel der Kindergärten, vor allem in Städten) haben ohnehin offen. Darüber hinaus ist eine „flexible Betreuung“ möglich, dabei dürften auch „geeignete Dritte“ unterstützen.

16.42 Uhr. Während der Landtagssitzung am kommenden Dienstag herrscht „Masken-Empfehlung“. Mit gutem Beispiel voran gehen Manuela Khom (ÖVP), Sandra Krautwaschl (Grüne), Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) und Hannes Schwarz (SPÖ).

Foto ©

14.30 Uhr. Innenminister Karl Nehammer bekräftigt ein Mal mehr, dass die Polizei mit der nötigen Härte Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz ahndet. Zum Beleg dafür verwies er auf 1.189 Anzeigen, die allein am Samstag bundesweit erstattet wurden. Bei den Betroffenen habe es sich hauptsächlich um Personen gehandelt, die im Freien den angeordneten Mindestabstand von einem Meter nicht einhielten. Zu Corona-Partys und Spuck-Attacken komme es "Gott sei Dank nur vereinzelt", stellte Nehammer fest. Mit Abstand die meisten Anzeigen gab es laut Innenministerium mit 529 in Wien. Auf den Plätzen folgten Tirol (258), Oberösterreich (109) und die Steiermark (108). Am Wenigsten zu beanstanden gab es im Burgenland (13) und in Vorarlberg (5).

13.37 Uhr. Zu Ostern haben auch in der Steiermark nicht alle Schulen geschlossen. Laut Bildungsministerium sind 111 Schulen geöffnet. 206 Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schulstufen sind zu betreuen, da ihre Eltern in Spitälern, bei der Polizei etc. Dienst versehen müssen. 155 steirische Pädagogen meldeten sich freiwillig für die Betreuung in der Ferienzeit.