Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abstand halten - die Bitte am Bauernmarkt. Wo Sie ihr Osterfleisch bekommen, lesen Sie heute in der Kleinen Zeitung © Jürgen Fuchs

Die dritte Woche mit spürbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen, geht zu Ende. Für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt: Die Arbeitslosigkeit erreicht ein Rekordniveau. Ab Montag, 6. April, sind Masken in Supermärkten Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1258 (laut Landessanitätsdirektion; Samstag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Landessanitätsdirektion; Samstag, 21 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 53 Todesopfer zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

Die Entwicklungen vom Samstag, 4. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

Sonntag, 5. April

ARTIKEL AKTUALISIEREN - HIER KLICKEN

Vorschau. Um 10 Uhr übertragen wir wieder die Heilige Messe mit Bischof Wilhelm Krautwaschl.

6.15 Uhr. Was soll eigentlich mit dem angesagten Nulldefizit im Landesbudget werden? Landespolitik-Chef Ernst Sittinger berichtet in seiner wöchentlichen Rubrik "Hakelzieh'n".

6.10 Uhr. Haben Sie sich schon gefragt, wie Sie heuer zur Osterjause kommen? In der Print-Ausgabe der Kleinen Zeitung finden Sie jede Menge Tipps.

6 Uhr. Im Rettungsdienst, mit Öffis, als Zeitungsausträger ... Als "Steirer des Tages" stellen wir heute in der Print-Ausgabe der Kleinen Zeitung wieder Menschen vor, die in der Krise viel bewegen.

Das Wichtigste vom Samstag, 4. April

21 Uhr. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in der Steiermark beträgt 1285. Das bedeutet ein Plus von 59 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

Die Auflistung nach politischen Bezirken (in Klammer die neuen Fälle in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 43 (+1)

43 (+1) Deutschlandsberg: 30 (-)

30 (-) Graz: 343 (+21)

343 (+21) Graz-Umgebung: 120 (+2)

120 (+2) Hartberg-Fürstenfeld: 246 (+18)

246 (+18) Leibnitz: 158 (+8)

158 (+8) Leoben: 23 (-)

23 (-) Liezen: 68 (-)

68 (-) Murau: 5 (-)

5 (-) Murtal: 31 (-)

31 (-) Südoststeiermark: 40 (-)

40 (-) Voitsberg: 79 (+1)

79 (+1) Weiz: 99 (+8)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

Mittlerweile gelten 144 Personen in der Steiermark als genesen.

20.50 Uhr. In Graz-Gries hat die Polizei zwei Männer kontrolliert, die sich dort angeregt unterhielten - ohne aber den Corona-Sicherheitsabstand einzuhalten. Sie zeigten sich, darauf angeredet, auch nicht wirklich einsichtig. Einer rastete aus.

20.38 Uhr. Die Landessanitätsdirektion Steiermark informiert: Sechs weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind verstorben. In der Steiermark sind somit insgesamt 53 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Mehr dazu finden Sie hier.

20.20 Uhr. Google hat seine eigenen Bewegungsdatenbanken ausgewertet, um einen Mobility Report zu erstellen - differenziert nach Ländern und Aktivitäten, z.B. auch in der Freizeit. Er zeigt, wie sich unser Bewegungsverhalten infolge der Corona-Krise verändert hat. Auch in der Steiermark zeigen die Daten, dass sich hier die meisten an die Bestimmungen halten: Im Bereich Einzelhandel und Freizeit verzeichnet man minus 86 Prozent Bewegung, bei Lebensmittel und Apotheken minus 61 Prozent, Parks minus 42 Prozent, Transitbereiche minus 71 Prozent, Arbeitsorte minus 47 Prozent. Das einzige Plus gibt es bei den Wohngebieten - plus 13 Prozent.

Foto © Google

18.30 Uhr. Im Salzkammergut lässt ein Appell von vier Bürgermeistern die Wogen hochgehen (siehe auch 10.54 Uhr). Altaussees Ortschef Gerald Loitzl entschuldigt sich nun offiziell für das Schreiben. Michael Kloiber meint dazu im Kommentar: Das Schreiben war gut gemeint - aber ein unnötiger Schachzug, der noch dazu Panik verbreitet.

17.25 Uhr. Update unserer Graz-Redaktion: Am Freitag gab es in der Murmetropole 120 Corona-Anzeigen an nur einem Tag. Insgesamt sind es schon mehr als 1400 Anzeigen.

17.14 Uhr. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Samstag auf Anfrage der APA scharfe Kritik am sogenannten Oster-Erlass der Bundesregierung aus ÖVP und Grünen geübt. In der Steiermark. gibt es keine Kritik am Oster-Erlass. Aus dem Büro von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hieß es am Samstag auf Anfrage der APA: "Der Erlass des Gesundheitsministeriums ist eingelangt und wird umgesetzt." Es gebe rechtlich hier auch keinen Spielraum für die Länder, hieß es.

16.02 Uhr. Heute hätte das Oster-Festival "Psalm" gestartet. Stattdessen kommen nun aus dem Hause styriarte jeden Abend, an dem das Oster-Festival stattgefunden hätte, im Internet kleine Grüße in die Zukunft - passend zum diesjährigen Thema „for future“, hergestellt mit den Mitteln, die die KulturarbeiterInnen beim Ausbruch der Ausgangsbeschränkungen gerade im eigenen Wohnzimmer hatten. Am Sonntag bei "Laudes Palmarum" hätte auch ein kleines Lämmchen aus Intendant Mathis Hubers eigenem Schafstall mitwirken sollen. Nun kommt es im Blog-Beitrag zu "PSALM 2020 for future. please hold the line" zum Einsatz.

Intendant Mathis Huber mit dem Lämmchen. Es wurde aus gegebenem Anlass auf den Namen "Corona" getauft Foto © privat

14.55 Uhr. Die steirische Polizei bleibt auch nicht vom Corona-Virus verschont. Mit heutigem Stand wurden 13 Polizisten und Polizistinnen in der Steiermark positiv getestet, bei allen ist der Verlauf aber leicht. Weitere 50 Polizeibeamte im Land gelten als Verdachtsfälle und befinden sich in Quarantäne. Am Montag gab das Innenministerium die österreichweiten Zahlen bekannt: Da waren 101 österreichische Polizsten Corona-infiziert, 930 befanden sich in Isolation.

13.55 Uhr. Mit dem Flugzeug sollen 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien nach Graz geholt werden. Wie das funktionieren soll, hat Thomas Rossacher recherchiert.