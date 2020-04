+++ 1311 Covid-19-Fälle im Land +++ 53 Steirerinnen und Steirer sind verstorben, 144 gelten als genesen +++ Palmsonntag-Messe mit Bischof Krautwaschl zum Nachschauen +++ 111 Schulen in den Osterferien geöffnet +++ Nulldefizit in der Steiermark abgesagt +++ Bis jetzt 108 Anzeigen in der Steiermark

© APA/HERBERT P. OCZERET

Die dritte Woche mit spürbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen, geht zu Ende. Für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt: Die Arbeitslosigkeit erreicht ein Rekordniveau. Ab Montag, 6. April, sind Masken in Supermärkten Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1311 (laut Landessanitätsdirektion; Sonntag, 14 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Landessanitätsdirektion; Sonntag, 14 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 53 Todesopfer zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . 108 Anzeigen in der Steiermark wegen Verstößen (Stand Sonntag).

. 108 Anzeigen in der Steiermark wegen Verstößen (Stand Sonntag). Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Die Bauernmärkte bleiben geöffnet - allerdings gelten zehn Regeln, die einzuhalten sind.

- allerdings gelten zehn Regeln, die einzuhalten sind. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort „Coronahilfe“ an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Samstag, 4. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen. Hier lesen Sie, was sich am Sonntag international und österreichweit tut. Die Entwicklungen in Kärnten und Osttirol können Sie hier nachverfolgen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

Sonntag, 5. April

14.46 Uhr. In den Osterferien hätte in Kapfenberg das Kinder- und Jugendkultur-Festival "Salto Culturale" stattfinden sollen. Nun greift man auf das Internet zurück: Online findet man Mitmach-Aktionen wie eine Murmelbahn und eine Zimmer-Minigolfanlage zum Selberbauen.

14.30 Uhr. Innenminister Karl Nehammer bekräftigt ein Mal mehr, dass die Polizei mit der nötigen Härte Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz ahndet. Zum Beleg dafür verwies er auf 1.189 Anzeigen, die allein am Samstag bundesweit erstattet wurden. Bei den Betroffenen habe es sich hauptsächlich um Personen gehandelt, die im Freien den angeordneten Mindestabstand von einem Meter nicht einhielten. Zu Corona-Partys und Spuck-Attacken komme es "Gott sei Dank nur vereinzelt", stellte Nehammer fest. Mit Abstand die meisten Anzeigen gab es laut Innenministerium mit 529 in Wien. Auf den Plätzen folgten Tirol (258), Oberösterreich (109) und die Steiermark (108). Am Wenigsten zu beanstanden gab es im Burgenland (13) und in Vorarlberg (5).

14.03 Uhr. Biedermeierfest, Kasernenfest ... Wie sieht es mit den Sommerfesten in der Südoststeiermark aus? Ein Überblick.

13.45 Uhr. Die Vinziwerke betreuen in Graz unzählige Menschen am Rande der Gesellschaft: Obdachlose, psychisch kranke Frauen, Bettler. Jetzt braucht die Hilfsvereinigung selbst Hilfe. "Ich bitte Sie, trotz der schwierigen Zeiten und auch zu Ostern Ihre Großzügigkeit beizubehalten", so Armenpfarrer Pucher in einer Videoansprache auf Facebook.

13.37 Uhr. Zu Ostern haben auch in der Steiermark nicht alle Schulen geschlossen. Laut Bildungsministerium sind 111 Schulen geöffnet. 206 Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schulstufen sind zu betreuen, da ihre Eltern in Spitälern, bei der Polizei etc. Dienst versehen müssen. 155 steirische Pädagogen meldeten sich freiwillig für die Betreuung in der Ferienzeit.

13.25 Uhr. Die städtische Infrastruktur in Graz läuft in weiten Bereichen wie gewohnt weiter, trotz Corona-Krise. Ein Blick hinter die Kulissen der Krisensitzungen.

13.00 Uhr. Mit verschiedenen Maßnahmen stellen die Feuerwehren im Bezirk Voitsberg ihre Einsatzbereitschaft auch in Zeiten der Corona-Krise sicher.

12.30 Uhr. Zwei Freunde (19 und 24 Jahre) haben die derzeit gültigen Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln ignoriert. Als die Polizei einschritt, wurde der 19-Jährige immer aggressiver. Er wurde festgenommen.

12.00 Uhr. Das Gedränge auf den Bauernmärkten hat nun auch die Bundesregierung erreicht. Land- und Innenministerium haben zehn Verhaltensregeln veröffentlicht.

11.50 Uhr. Vorschau auf den Landtag am Dienstag: Wessen Mindestsicherung im April ausgelaufen wäre, der kann wegen der Coronakrise mit einer Verlängerung bis 31. Mai rechnen. Das gilt ebenso für die Wohnunterstützung.

11.41 Uhr. Nach mehreren Beratungen haben sich die katholischen Bischöfe in Österreich entschieden, die Osterliturgien im kleinen Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu feiern: Jeder Pfarrer feiert mit einem Kreis von maximal vier Personen Karwoche und Ostern, wobei die in der Kirche Feiernden das stellvertretend für alle Gläubigen tun, wie die Oberhirten betonen. Wo möglich, soll dieses gemeinsame Feiern via Internet, Radio oder Fernsehen übertragen werden. Die Kleine Zeitung hat die Bischofsmesse zum Palmsonntag aus dem Grazer Dom übertragen, der Stream zum Nachschauen.

11.20 Uhr. Ab Montag sind Schutzmasken im Supermarkt Pflicht. „Auch Kinder sollten die ausgeteilten Masken verwenden, für Babys (unter 1 Lebensjahr) ist dies nicht notwendig“, teilte das Ministerium dazu mit. Für Stefan Hermann (FPÖ-Steiermark), selbst junger Vater, ein „Schildbürgerstreich“. Denn „jeder, der schon einmal versucht hat, einem Kleinkind über einen längeren Zeitraum einen Schal anzulegen, weiß, dass diese Vorschrift realitätsfern ist.“

11.10 Uhr. Der steirische Ärztekammerpräsident Herwig Lindner diagnostiziert „Datenschutz-Zynismus“. Auslöser? Einerseits werde ein flächendeckendes Tracking vorbereitet. Aber behandelnde Ärzte werden weiterhin nicht über positiv getestete Patienten informiert. Er fordert vom Bund, endlich den „Ärzteschutz zu gewährleisten

10.20 Uhr. Julia Aßl aus Wies arbeitet in der Österreichischen Botschaft in Washington D.C. Seit Corona hat sich auch hier der Alltag verändert.



10 Uhr. Wie jeden Tag übertragen wir die Heilige Messe mit Bischof Wilhelm Krautwaschl live.

09.45 Uhr. Nicht nur unfair, sondern auch unrecht sei die Vorgangsweise der großen Supermarktketten, ist sich der ehemalige Weizer Steuerberater Manfred Wesonig sicher. Deshalb hat er auch den Diskonter Hofer bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Der Grund: Wesonig konnte in einer Filiale in Weiz Schnittblumen erwerben. „Die Verordnung des Gesundheitsministers ist aber restriktiv auszulegen. Es kann daher nicht sein, dass beispielsweise Blumenläden geschlossen haben müssen, während die Konzerne Blumen verkaufen dürfen“, so Wesonig.

09.25 Uhr. Der Ball ruht genauso wie der Puck, entsprechend haben die drei großen Grazer Vereine gerade wirtschaftlich zu kämpfen. Die Stadt Graz erlässt Sturm, den Graz 99ers und dem GAK daher zwei Monatsmieten.

08.55 Uhr. Wie uns Corona zum Abschied ohne Abschied zwingt - Notizen eines Trauernden, dessen Onkel der elfte steirische Corona-Tote war.

08.30 Uhr. Vier Schüler aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schildern ihren neuen Lernalltag via Internet. Sie haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

08.00 Uhr. Der Grazer Fotograf Stefan Preis lernt seine Heimatstadt gerade neu kennen. Mit seinem alten Fahrrad fährt er durch die leergefegten Straßen und fängt die "surreale" Stimmung ein.

07.20 Uhr. Keine Ruhe im Ausseerland. Nach Brandbrief der Ortschefs: Pamela Binder, Chefin des Tourismusverbandes Ausseerland-Salzkammergut, kontert: "Bürgermeister verstehen offenbar nichts von Krisenkommunikation." Sie startet nun eine Charme-Offensive für die Gäste.

6.15 Uhr. Was soll eigentlich mit dem angesagten Nulldefizit im Landesbudget werden? Landespolitik-Chef Ernst Sittinger berichtet in seiner wöchentlichen Rubrik "Hakelzieh'n".

6.10 Uhr. Haben Sie sich schon gefragt, wie Sie heuer zur Osterjause kommen? Hier erhalten Sie alle Tipps.

6 Uhr. Im Rettungsdienst, mit Öffis, als Zeitungsausträger ... Als "Steirer des Tages" stellen wir heute in der Print-Ausgabe der Kleinen Zeitung wieder Menschen vor, die in der Krise viel bewegen. Hier können Sie die Geschichte digital lesen!

Das Wichtigste vom Samstag, 4. April

21 Uhr. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in der Steiermark beträgt 1285. Das bedeutet ein Plus von 59 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

Die Auflistung nach politischen Bezirken (in Klammer die neuen Fälle in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 43 (+1)

43 (+1) Deutschlandsberg: 30 (-)

30 (-) Graz: 343 (+21)

343 (+21) Graz-Umgebung: 120 (+2)

120 (+2) Hartberg-Fürstenfeld: 246 (+18)

246 (+18) Leibnitz: 158 (+8)

158 (+8) Leoben: 23 (-)

23 (-) Liezen: 68 (-)

68 (-) Murau: 5 (-)

5 (-) Murtal: 31 (-)

31 (-) Südoststeiermark: 40 (-)

40 (-) Voitsberg: 79 (+1)

79 (+1) Weiz: 99 (+8)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

Mittlerweile gelten 144 Personen in der Steiermark als genesen.

20.50 Uhr. In Graz-Gries hat die Polizei zwei Männer kontrolliert, die sich dort angeregt unterhielten - ohne aber den Corona-Sicherheitsabstand einzuhalten. Sie zeigten sich, darauf angeredet, auch nicht wirklich einsichtig. Einer rastete aus.

20.38 Uhr. Die Landessanitätsdirektion Steiermark informiert: Sechs weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind verstorben. In der Steiermark sind somit insgesamt 53 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Mehr dazu finden Sie hier.

20.20 Uhr. Google hat seine eigenen Bewegungsdatenbanken ausgewertet, um einen Mobility Report zu erstellen - differenziert nach Ländern und Aktivitäten, z.B. auch in der Freizeit. Er zeigt, wie sich unser Bewegungsverhalten infolge der Corona-Krise verändert hat. Auch in der Steiermark zeigen die Daten, dass sich hier die meisten an die Bestimmungen halten: Im Bereich Einzelhandel und Freizeit verzeichnet man minus 86 Prozent Bewegung, bei Lebensmittel und Apotheken minus 61 Prozent, Parks minus 42 Prozent, Transitbereiche minus 71 Prozent, Arbeitsorte minus 47 Prozent. Das einzige Plus gibt es bei den Wohngebieten - plus 13 Prozent.

Foto © Google

18.30 Uhr. Im Salzkammergut lässt ein Appell von vier Bürgermeistern die Wogen hochgehen (siehe auch 10.54 Uhr). Altaussees Ortschef Gerald Loitzl entschuldigt sich nun offiziell für das Schreiben. Michael Kloiber meint dazu im Kommentar: Das Schreiben war gut gemeint - aber ein unnötiger Schachzug, der noch dazu Panik verbreitet.

17.25 Uhr. Update unserer Graz-Redaktion: Am Freitag gab es in der Murmetropole 120 Corona-Anzeigen an nur einem Tag. Insgesamt sind es schon mehr als 1400 Anzeigen.