© Christian Huemer

Die dritte Woche mit spürbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen, geht zu Ende. Für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt: Die Arbeitslosigkeit erreicht ein Rekordniveau. Ab Montag, 6. April, sind Masken in Supermärkten Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1237 (laut Landessanitätsdirektion; Samstag, 11 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Landessanitätsdirektion; Samstag, 11 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 47 Opfer zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

Die Entwicklungen vom Freitag, 3. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

Samstag, 4. April

11.45 Uhr. Es ist eine Art letzte Chance, für die Bauern wie für die Kunden. In Graz zeigen die Maßnahmen aber Wirkung. Ein Lokalaugenschein von Gerald Winter-Pölser.

11.30 Uhr. Wenn es trotz Corona einmal (allein und zu Hause) etwas zu feiern gibt: Zwei Grazer Lokale stellen Cocktails zu.

11.15 Uhr. Ab Montag sind in den Supermärkten nicht nur Masken, Desinfektionsmittel und Plexiglas an den Kassen vorgeschrieben. Neu ist auch eine begrenzte Zahl von Kunden je Filiale: Die meisten Lebensmittelketten wollen dies mit der kontrollierten Ausgabe von Einkaufswagen überwachen.

10.54 Uhr. Weiter Wirbel um das Ausseerland: Von „Hetze im Salzkammergut“ schreibt ein Grazer Unternehmer mit Zweitwohnsitz in Bad Aussee. Er fragt sich, was „was als Nächstes kommt? Der Pranger für die Gäste?“ Er verlangt „eine schriftliche, öffentliche Entschuldigung“ bzw. den „Rücktritt dieser Bürgermeister“. Denn „bei allem Verständnis für die Maßnahmen in der Krise – diese Hetze ist ungesetzlich und nicht angebracht.“ Die Bürgermeister hatten um Hilfe gebeten, weil sie einen Ansturm um die Osterfeiertage befürchten.

10.52 Uhr. Nach der Grenzschließung und dem Ausbleiben ausländischer Arbeitskärfte gibt es einen Ansturm auf die neue Erntehelfer-Vermittlungsplattform. Aber nicht jeder ist geeignet. Kritik am „Einfliegen“ ausländischer Arbeitskräfte.

10.00 Uhr. Ein ganz besonderes Service liefert der Pfarrverband Köflach am 5. April, dem Palmsonntag, ins Haus aller Weststeirerinnen und Weststeirer. Da wegen der Coronavirus-Pandemie keine öffentliche Palmweihe stattfinden kann, wird diese ganz einfach übers Internet via Live-Stream ins Haus geliefert.

09.50 Uhr: Diese Thematik birgt noch viel Zündstoff: Am Wochenende und in den Osterferien wird in den steirischen Gemeinden des Salzkammerguts und im Raum Schladming ein Ansturm an Tagesausflüglern erwartet. Aber auch Personen mit Zweitwohnsitzen werden diese vermehrt aufsuchen. Die Bürgermeister wollen dem Ganzen einen Riegel vorschieben, haben einen Brief an die Landesregierung geschrieben. Und auch die Polizei kontrolliert verstärkt.

Bürgermeister rufen Behörden um Hilfe an

Das Geld der Wiener will man sonst schon. Und die hässlichen Androsch-Häuser direkt am See. Aber jetzt eigene „Wachdienste“ als Bürgerwehr. Da müssen die Nerven blankliegen. pic.twitter.com/Mp7oB10BWc — Christian Rainer (@chr_rai) April 3, 2020

09.35 Uhr. Die HochschülerInnenschaft der TU Graz zeigt sich in einer Aussendung "entsetzt, über die Weigerung des Ministeriums, während der Pandemie die Studienbeiträge zu erlassen". Besonders berufstätige Studierende und Studierende aus dem Ausland wären von Covid-19 massiv betroffen.

09.10 Uhr. Prämie, Hotline, Ersatzunterkünfte und Co.: Mit einer Reihe von Maßnahmen soll die 24-Stunden-Betreuung in der Steiermark gesichert werden. Doch die Lage ist kritisch.

08.52 Uhr. Beim Arbeitsmarktservice in Bruck und Mürzzuschlag herrscht Hochbetrieb. Tausende Anträge sind möglichst rasch zu erledigen.

07.40 Uhr. Andreas Gerhold ist Pfarrer in der evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Stainz-Deutschlandsberg. Er schreibt Blogbeiträge, macht Radiobeiträge bei Antenne Steiermark und stellt während der Coronakrise Lebensmittel zu.

07.10 Uhr. Die Weihe von Palmbuschen und Palmzweigen in Gottesdienstes ist heuer wegen der Coronakrise nicht möglich. Katholische Kirche macht Vorschläge, wie man in einer Feier die Segnung zu Hause durchführen kann. Evangelische Kirche zeichnet Gottesdienste für ihre Mitglieder auf.

Freitag, 3. April

21.05 Uhr. Am Freitag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Steiermark wieder leicht gestiegen - und zwar um 57 (am Vortag waren es 44 gewesen). Mit Stand 21 Uhr gab es in der Steiermark 1226 bestätigte Fälle. Laut Gesundheitsministerium verteilen sich die Neuerkrankungen der letzten 24 Stunden auf die Bezirke wie folgt:

Bruck-Mürzzuschlag: 42 (+1)

Deutschlandsberg: 30 (+2)

Graz: 322 (+27)

Graz-Umgebung: 118 (+12)

Hartberg-Fürstenfeld: 228 (+6)

Leibnitz: 150 (+2)

Leoben: 23 (+1)

Liezen: 68 (+2)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 40 (-)

Voitsberg: 78 (+3)

Weiz: 91 (+1)

Die Zahl der offiziell als genesen gemeldeten Personen in der Steiermark liegt weiter bei 103.

20.10 Uhr. Am Freitagabend musste ein weiteres steirisches Pflegeheim geräumt werden, weil die Versorgung der Bewohner nicht mehr gewährleistet werden konnte. 19 Seniorinnen und Senioren aus der Einrichtung im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurden ins LKH Hartberg und ins LKH Weiz verlegt. Eine solche Maßnahme war am Donnerstag auch in der Parkresidenz in Gratwein-Straßengel notwendig geworden.

Zur ganzen Geschichte:

Harberger Pflegeheim: Bewohner verlegt

19.36 Uhr. Die Landessanitätsdirektion hat nun Details über die neun weiteren steirischen Todesfälle bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um:

vier Frauen (Jahrgänge 1928, 1934, 1936, 1941) und ein Mann (Jahrgang 1931) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld .

. zwei Frauen (beide Jahrgang 1939) und ein Mann (Jahrgang 1940) aus Graz.

einen Mann (Jahrgang 1944) aus dem Bezirk Voitsberg.

Ein Drittel (16) der bisherigen 47 Todesfälle wurde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gemeldet.

19.20 Uhr. Der Datenschutz wird im Banne der Krise weiter aufgeweicht. Bürgermeister beklagten sich, weil ihnen die Identität von Corona-Erkrankten in ihrer Gemeinde von den Behörden nicht bekannt gegeben wird. Aber das will die Regierung jetzt ändern.

Mehr zum Thema Umstritten Bürgermeister sollen wissen, wer infiziert ist

19.00 Uhr. In der Steiermark kamen am Freitag neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu. Das ist die bisher höchste Zahl an einem Tag. Nähere Informationen zu den Verstorbenen liegen vorerst nicht vor. Insgesamt gibt es damit in der Steiermark 47 Todesopfer - so viele wie in keinem anderen Bundesland.

18.30 Uhr: Es handle sich vorerst nur um Gerüchte, sagt die steirische Polizei. Doch man nimmt diese ernst und warnt: Angeblich würden "falsche Polizisten" und Rotkreuz-Mitarbeiter Schutzmasken in Betrieben beschlagnahmen. Sollte es tatsächlich zu solchen Versuchen kommen, sollte man den Kontakt sofort abbrechen und die Polizei informieren.