© EXPA/ Erwin Scheriau

Es ist die dritte Woche mit spürbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt: Die Arbeitslosigkeit erreicht ein Rekordniveau. Ab 6. April sind Masken in Supermärkten Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1179 (laut Ministerium; Freitag, 10 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Ministerium; Freitag, 10 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 38 Opfer zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

Die Entwicklungen vom Donnerstag, 2. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

12.50 Uhr: Positiv sieht Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl die von ihr geforderte Änderung der Covid-19-Verordnung, die es ab sofort möglich macht, vorbestellte Speisen bei Gastronomiebetrieben abzuholen: „Die Änderung bringt eine erste Lockerung für die heimischen Gastwirte.

12.30 Uhr: Weil Brauchtumsfeuer bis Ende des Jahres vom Land Steiermark untersagt wurden, bieten Bärnbach und Voitsberg kostenlose Sammelstellen für Strauch- und Grünschnitt an.

12.15 Uhr: Kabarettist Thomas Stipsits bedankt sich ja laufend bei all jenen, die in der Corona-Krise das werkl am Laufen halten. Diesmal spendet er seinen Song allen Eltern.



12 Uhr: Anstatt die Naturparadiese zu sperren, entschied sich die Gemeinde Seiersberg für Maskenpflicht für Ausflugsziele. "Es wird schön, Ostern steht vor der Tür - wir wollen niemanden einsperren. Die Leute sollen ja raus an die frische Luft. Aber es geht nur noch unter einer Bedingung: Sie müssen Masken tragen," so der Bürgermeister.

11.45 Uhr: Halten sich die Grazer an die Abstandsregeln? Ein Lokalaugenschein am Kaiser-Josef Markt gemeinsam mit der Ordnungswache.



11.30 Uhr: Heimische Forscher, darunter Gesundheitswissenschafter Florian Stigler und Martin Sprenger (MedUni Graz), fordern den Zugang zu mehr Daten. Bisher gibt es nämlich keine wissenschaftlichen Publikationen mit heimischen Daten, weil man keinen Zugang dazu bekommt. Forscher kritisieren dies und wenden sich an Minister Anschober.

11 Uhr: Die Stadtbücherei Bruck bietet in der Zeit, in der sie geschlossen bleibt, für registrierte Leser im Brucker Stadtgebiet ein Lieferservice an.



10.45 Uhr: Rektor Martin Polaschek gab am Freitag für die Universität Graz bekannt: Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus bleiben jedenfalls bis 30. April aufrecht.

10.30 Uhr: Die Spitzenköche Harald Irka und Alexander Posch übernehmen die Patenschaft über 300 Quadratmeter Selbsterntegärten mit einem Ertrag von bis zu einer Tonne Bio-Gemüse. Finanziell schwächer gestellte Menschen sowie psychosoziale Organisationen können sich ab sofort für das karitative Urban-Farming anmelden. Der Anpflanzstart in der kommenden Woche wird aufgrund der Beschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus von den Profis der MORGENTAUGÄRTEN übernommen.

10.15 Uhr: Obdach im Murtal zählt aktuell acht Corona-Fälle. Bürgermeister Peter Bacher wendet sich an seine Gemeinde, spricht über eine mögliche Quarantäne des Ortes und kritisiert den Datenschutz.

10 Uhr: Der Volks Rock'n'Roller ist zurück - mit dem Lied "Neuer Wind": Andreas Gabalier veröffentlicht damit seinen Song zur Corona-Krise.



„Trotz zahlreicher Unterstützungsmaßnahmen der Regierung prägenviele Gespräche mit Kleinbetrieben, die ich zur Zeit führe“, erzählt die, die sich daher folgendes einfallen hat lassen: „Stellvertretend für die vielen Betroffenen habe ich mich entschieden,“, schreibt sie auf ihrer Instagramseite.

9.20 Uhr: Letzte Chance für Grazer Bauernmärkte, die Lage spitzt sich zu: Keine Schutzmasken, drängende Besucher. Steigt die Disziplin nicht, könnten die Märkte just zu Ostern doch noch zugesperrt werden.



9 Uhr: Blick in den Süden: Die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk Leibnitz sowie im Bezirk Deutschlandsberg steigt und steigt. Das AMS arbeitet rund um die Uhr. Heimische Unternehmen versuchen ihre Mitarbeiter mittels Kurzarbeit zu halten.

8.40 Uhr: Zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Erregers müssen zuerst geeignete Wirkstoffe gefunden und dann in kürzester Zeit hergestellt werden. Die Herstellung von Therapeutika ist aber aufgrund strikter Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben ein zeitintensiver Prozess. Eine am Grazer RCPE (Research Center Pharmaceutical Engineering) entwickelte "High-Speed-Technologie" könnte die Produktion massiv beschleunigen, teilte das Forschungszentrum am Freitag mit.



8.20 Uhr: Das steirische Rote Kreuz stellte stellvertretend für all seine Helfer vor:



8.00 Uhr: Rund 14.000 Telefonanrufe und 4000 Anfragen per Mail sind bei der steirischen Arbeiterkammer in den letzten zweieinhalb Wochen zu arbeitsrechtlichen Fragen eingegangen. Die zentralen Fragethemen: Kündigung, Kurzarbeit oder die Frage, ob man zu einer Risikogruppe gehört.

7.45 Uhr: Das Land Steiermark lanciert heute eine Online-Plattform, auf denen Eltern für ihre 3-6-Jährigen Vorschläge und Beschäftigungsideen finden. Ziel: Ähnliche Inhalte wie in den Kindergärten zu vermitteln - gerade auch im Pflichtkindergartenjahr. Elternbeiträge müssen während Schließungen nicht bezahlt werden.



7.25 Uhr: Martin Pauer, Bezirksärztevertreter für Leoben aus Kalwang, ärgert sich über das Nichtinformieren der Hausärzte über positiv getestete Covid 19-Patienten. Das Ministerium will sich das anschauen.



7.10 Uhr: Die Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus haben überall zu einem starken Rückgang des Autoverkehrs auf den Straßen geführt. Für die Kfz-Versicherungen bedeutet das weniger Schadensfälle - doch gibt es auch deutlich mehr "Aussteiger", also Versicherungsnehmer, die ihr Fahrzeug vorübergehend stilllegen.

Laut Daten des Navigations- und Telemetrie-Anbieters TomTom sei der Autoverkehr in Graz um gut die Hälfte gesunken, vor allem die Verkehrsspitzen in der Früh und am späten Nachmittag/frühen Abend seien weggefallen.

06.45 Uhr. Warum Österreich dem Ziel von 15.000 Corona-Tests täglich weit hinterherhinkt. Aktuell werden nur etwa 3600 Tests pro Tag ausgewertet.

06.20 Uhr. Heute wird ab 17 Uhr im Wohnzimmer und im Netz geradelt. Landtagsabgeordneter Alex Pinter hat den ersten "Corona Ride Austria" ins Leben gerufen. Hier finden Sie alle Infos zur virtuellen Ausfahrt.

05.35 Uhr. Das Land Steiermark hat gestern noch genaue Informationen zu den drei weiteren Todesopfern bekannt gegeben. Mit Stand 19 Uhr sind im gesamten Bundesland mittlerweile 38 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Am 2. April kamen ums Leben:

ein Mann (Jahrgang 1928) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

ein Mann (Jahrgang 1929) aus dem Voitsberg

eine Frau (Jahrgang 1949) aus dem Bezirk Weiz

Die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: elf Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: sieben Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: sechs Todesfälle

Bezirk Leibnitz: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: zwei Todesfälle

Bezirk Voitsberg: zwei Todesfälle

Bezirk Weiz: zwei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Leoben: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

05.40 Uhr. Auch die Landespolitik ist im Wandel. Was sich in der Krise verändert finden Sie hier.

05.30 Uhr. Eine Sondereinheit der Polizei wurde nun mit Schutzmasken, Schutzbrillen und Schutzanzügen ausgestattet. Um bei Einsätzen, bei denen der Umgang mit Covid-19-infizierten Personen zu erwarten ist, geschützt zu sein. Schon beim Todesfall eines Italieners in Leoben rückte die Einheit aus.

Hier erklärt Christian Kuntner, wann die Einheit zum Einsatz kommt.

Die Schutzausrüstung für die Polizei Foto © KK