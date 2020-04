Corona in der Steiermark

Zwei Grenzübergänge sind ab heute geschlossen © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Es ist die dritte Woche mit spürbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt: Die Arbeitslosigkeit erreicht ein Rekordniveau. Ab 6. April sind Masken in Supermärkten Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1135 (laut Ministerium; Donnerstag, 11 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Ministerium; Donnerstag, 11 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 35 Opfer zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Das Bildungsministerium gibt Leitlinien für den Fernunterricht nach Ostern aus.

Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

Die Entwicklungen vom Mittwoch, 1. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

12.15 Uhr. Die Arbeitslosenzahlen sind aufgrund der Corona-Krise im Bezirk Weiz regelrecht explodiert: Die beiden Arbeitsmarktbezirke verzeichnen den größten prozentuellen Zuwachs in der gesamten Steiermark.

11.30 Uhr. Das Psychosoziale Netzwerk hat ein Krisentelefon für die Bezirke Liezen, Murtal und Murau eingerichtet. Warum Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch sind und welche Tipps jetzt helfen.

11.15 Uhr.

Die Geschichte zu diesem Thema!

11.00 Uhr. Trauerfeiern können angesichts der Corona-Krise leider nicht wie bisher üblich durchgeführt werden. Diese Einschränkungen gibt es.

10.25 Uhr. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist eine weitere und zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die mithelfen soll, die noch immer zu rasche Ansteckungswelle mit dem Corona-Virus zu verlangsamen. Diese Maßnahme verändert nichts an allen bisher getroffenen Maßnahmen wie Hygieneregeln, Abstandhalten und Ausgeh-beschränkungen. Ganz besonders aber bleiben die Besuchsverbote in den steirischen Spitälern und Pflegeheimen aufrecht, weil es hier um den Schutz besonders gefährdeter Personengruppen und im Ernstfall um Leben oder Tod geht. Das schreibt die KAGes in einer Aussendung.

09.45 Uhr. Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld weist die zweitmeisten Corona-Infektionen der Steiermark auf. Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer kündigt weitere Maßnahmen an. Dass eine Quarantäne angedacht sei, dementiert er.

09.00 Uhr. Die Restriktionen zur Bewältigung der Corona-Krise machen sich auch in der steirischen Abfallwirtschaft bemerkbar. Die Altkleidersammlung wird ausgesetzt.

08.50 Uhr. Keine Brauchtumsfeuer mehr: Wegen Ausgehbeschränkung und Waldbrandrisiko beschließt Landesregierung heute Sonderregelung. Heute beschließt die Landesregierung für das restliche Jahr 2020 - rechtzeitig vor Ostern - ein generelles Verbot von Brauchtumsfeuern.

08.28 Uhr. Neue Volkskultur-Aktion zum Mitmachen: In der aktuellen Coronakrise werden Ihre Beiträge von „dahoam“ gesucht!

07.32 Uhr. 30-köpfiges Corona-Team in der BH Graz-Umgebung arbeitet rund um die Uhr. Hilfe kommt auch aus anderen Referaten des Landes.

07.00 Uhr. Das Augartenfest findet traditionell Anfang des Sommers statt. Es muss nun für 2020 abgesagt werden. Ähnliches gilt auch für andere Veranstaltungen. Eine Übersicht von Verena Schaupp, was in Graz im Frühling und Sommer bereits abgesagt werden musste.

05.45 Uhr. Ab heute sind zwei weitere Grenzübergänge nach Slowenien gesperrt. Die Grenze ist Langegg und Spielfeld-Bundesstraße (B67) nicht mehr passierbar. Zudem sind Mureck und Radlpass nur noch zwischen 5 und 21 Uhr geöffnet.

Offen bleiben weiterhin: Bad Radkersburg, Sicheldorf, Spielfeld (Autobahn und Bahnhof)

#Grenzübergang #AUT #update: Mit 2. April 2020 werden die Grenzübergänge Langegg und Spielfeld-Bundesstraße (B67) gesperrt. Die beiden Grenzübergänge Mureck und Radlpass werden von 05:00-21:00 Uhr geöffnet sein. Alle Infos im Überblick ℹ️👉https://t.co/EPC0mi7n8L — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) April 1, 2020

05.40 Uhr. Mund-Nasen-Schutz - seit gestern sind die Masken, sofern es sie vor Ort gibt, beim Einkaufen Pflicht.

>>>Reportage: Erste Erfahrungen mit der Maske<<<

05.32 Uhr. Verstärkung in der Krisenzeit: Manuel Sammer (19) meldet sich freiwillig zum Zivildienst zurück. Michael Fürst (21) pflegt gern drei Monate länger. Die beiden sind unsere Steirer des Tages.



05.26 Uhr. Am 1. April wurden vom Gesundheitsministerium 1125 Infektionen in der Steiermark gemeldet. Zudem ist eine Steirerin aus dem Bezirk Leoben (Jahrgang 1941), die mit dem Corona-Virus infiziert war, verstorben. Somit sind im Bundesland insgesamt 35 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben (Stand 1. April, 19 Uhr).

Von den steirischen Todesopfern waren 13 Frauen und 22 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1926, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1954.

Die regionale Verteilung aller bisheriger Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: zehn Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: acht Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: sechs Todesfälle

Bezirk Leibnitz: drei Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: zwei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Leoben: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Bezirk Voitsberg: ein Todesfall

Bezirk Weiz: ein Todesfall