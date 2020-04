Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Es ist die dritte Woche mit spürbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt: Die Arbeitslosigkeit erreicht ein Rekordniveau. Ab 6. April sind Masken in Supermärkten Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1161 (laut Ministerium; Donnerstag, 14Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Ministerium; Donnerstag, 14Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 35 Opfer zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Das Bildungsministerium gibt Leitlinien für den Fernunterricht nach Ostern aus.

Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

Die Entwicklungen vom Mittwoch, 1. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

16.45 Uhr. Jenes Heim in Gratwein-Straßengel, in dem zuletzt Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden sind, wurde am Donnerstag geräumt. Als Grund für die Verlegung der Bewohner wird vom Land Personalmangel angeben: "In der Früh hat es eine Kontrolle gegeben. Die Versorgung war nach den Personalausfällen nicht mehr aufrecht zu erhalten." 15 Personen werden vorübergehend im Spital versorgt. Bereits am Dienstag war die dramatische Situation zu erkennen.

16.15 Uhr. Die Arbeitslosigkeit steigt in ganz österreich aktuell massiv an und in der Steiermark sind insgesamt 64.000 Personen in der Steiermark arbeitslos gemeldet. In Graz und Graz-Umgebung waren es mit Ende März 24.995 Personen, und damit rund ein Drittel der Arbeitslosen im Bundesland.

>>>Hier finden Sie die detaillierte Geschichte von Verena Schaupp aus der Stadt-Redaktion<<<

Als hätten die Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice aufgrund der Coronakrise nicht schon genug zu tun, kam es am Donnerstag zu einem Zwischenfall, als ein 19-jähriger Grazer beim AMS Graz Ost völlig die Nerven verloren hat. Er ist noch immer auf der Flucht. Ob dieser Vorfall mit einer Arbeitslosigkeit infolge der Corona-Krise zu tun, das konnte man bei der Polizei am Donnerstagnachmittag noch nicht bestätigen.

16.07 Uhr. Verena Gangl und Helmut Steiner haben sich in der Region Südoststeiermark umgehört: Ein Betrieb hat sich über "Papierkrieg" beim Antrag für Kurzarbeit beschwert. Die WKO im Bezirk bekommt aber durchwegs positive Rückmeldungen

16.05 Uhr. Die neuen Zahlen sind da. Stand 16 Uhr gibt 1161 Infektionen in der Steiermark aus. Erfreulich ist: Im Bezirk Weiz gibt es erstmals seit 13. März keine Neuerkrankung seit dem Vortag.

Bruck-Mürzzuschlag 41

Deutschlandsberg 28

Graz(Stadt) 286

Graz-Umgebung 111

Gröbming 28

Hartberg-Fürstenfeld 221

Leibnitz 148

Leoben 22

Liezen 36

Murau 5

Murtal 31

Südoststeiermark 40

Voitsberg 75

Weiz 89

Redakteurin Sarah Ruckhofer hat die aktuelle Lage in den Bezirken Murau und Murtal zusammengefasst.

15.57 Uhr. In einem neuen Rundschreiben an alle Gemeinden verweist Gemeindebund-Chef Erwin Dirnberger noch einmal dringlich darauf, dass Osterfeuer heuer generell verboten sind. Und es gibt auch eine Klarstellung zum Thema Zweitwohnsitz in Corona-Zeiten: Hier habe das Ministerium ein weiteres Mal festgehalten, dass "das Fahren zu einem Haupt- beziehungsweise Nebenwohnsitz als notwendiges Grundbedürfnis des täglichen Lebens anzusehen und zulässig ist". Daher ist es erlaubt, dass Personen (wohl nur jene, die im selben Haushalt wohnen) ihren Zweitwohnsitz aufsuchen.

15.40 Uhr. Der steirische Gemeindebund warnt in einer Mitteilung vor ernsten Folgen der Corona-Krise: Durch den "Rückgang der Kommunalsteuer und das zu erwartende Sinken der Ertragsanteile können Fixkosten nicht mehr einfach bedient werden". Man gehe von einem "zweistelligen Einbruch" an Steuereinnahmen ab Juli aus. Seriöse Prognosen sind noch nicht da.

15.10 Uhr. Die Stadt Graz versucht, die Bauernmärkte so lange wie möglich offen zu halten. Stadt-Redakteur Michael Saria hat für Sie die zusätzlichen Markttage und weitere Änderungen zusammengefasst.

>>>Hier kommen Sie zu den Öffnungszeiten der Grazer Märkte<<<

14.44 Uhr. Kollege Ulrich Dunst hat sich die Zahlen genau angesehen: Das Coronavirus hat dem heimischen Tourismus ein jähes Ende bereitet. Zum Glück konnte man sich bis dahin einen kleinen "Polster" erarbeiten. Denn bis Ende Februar lagen die Steiermark bei den Nächtigungen mit 6,7 Prozent im Plus.

[14:40] Ulrich Dunst

14.31 Uhr. Happy Birthday! Irmgard Kamper feiert ihren 90. Geburtstag und wurde am Morgen von zwei mit Mundschutz "maskierten" Damen überrascht. Eine Torte gab es freilich auch für die Jubilarin und die wurde ganz speziell überreicht: Hier finden Sie die schöne Geschichte aus der Region Weiz.

Auch von uns: Alles Gute zum Geburtstag!

14.20 Uhr. Das österreichische Bundesheer befindet sich aktuell in mehreren Assistenzeinsätzen und unterstützt dabei auch die Kräfte des Innenministeriums. So werden etwa Grenzkontrollen oder auch Zugangsuntersuchungen in Krankenhäusern von Soldaten durchgeführt. Insgesamt wurden 1488 Personen für die Maßnahmen gegen Corona (u.a. im "AssE Covid") abgestellt. Zusätzlich befinden sich noch mehr als 2000 weitere Soldaten in weiteren Einsätzen im In- und Ausland.

Parallel laufen auch die Nähmaschinen der Armee auf Hochtouren: In den Schneiderwerkstätten der Militärkommanden und der HBA Brunn werden Mund-Nasen-Masken für die Soldaten und Bediensteten des Bundesheers gefertigt.

Das #Bundesheer hat nun schon 3.711 Soldaten im Einsatz: 1.488 sind im Assistenzeinsatz gegen #COVID19 und 258 unterstützen, vor allem Hotlines und Apotheken. 1.166 sind im Auslandseinsatz, 799 überwachen die Grenze. Die Anzahl der bestätigten Kranken beträgt 47. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) April 2, 2020

14.06 Uhr. Während im nahen Salzburger Land bereits Orte unter Quarantäne gestellt wurden, sieht die Bezirkshauptmannschaft Liezen noch keine Notwendigkeit, diese Maßnahmen im Ennstal zu ergreifen. Veronika Höflehner hat die neusten Informationen aus der Expositur Gröbming zusammengefasst.

14.04 Uhr. Das Gesundheitsministerium gab mit 14 Uhr die neuen Zahlen der Infizierten in Österreich an. In der Steiermark sind 1146 Personen betroffen, im gesamten Bundesgebiet sind es 10.927.

Die Verteilung nach Regionen:



Bruck-Mürzzuschlag 41

Deutschlandsberg 27

Graz(Stadt) 283

Graz-Umgebung 106

Gröbming 28

Hartberg-Fürstenfeld 221

Leibnitz 147

Leoben 20

Liezen 36

Murau 5

Murtal 30

Südoststeiermark 39

Voitsberg 75

Weiz 88

13.25 Uhr. Nächste Veranstaltungsverschiebung: Der Schlossbergball wird 2020 nicht stattfinden, sondern erst im Jahr 2021 wieder. Am 27. Juni dieses Jahres hätte er stattfinden sollen, am 26. Juni 2021 geht er das nächste Mal über die Bühne.

13.00 Uhr. In der Grazer Wirtschaftskammer macht sich Unmut breit. Forderungen für teilweise Geschäftsöffnungen nach Ostern werden laut.

12.45 Uhr. Nachdem sich die offizielle Zahl der Coronavirus-Infizierten im Bezirk Leoben einige Tage sehr stabil gehalten hat, gab es Mittwoch den ersten Todesfall zu beklagen.

12.15 Uhr. Die Arbeitslosenzahlen sind aufgrund der Corona-Krise im Bezirk Weiz regelrecht explodiert: Die beiden Arbeitsmarktbezirke verzeichnen den größten prozentuellen Zuwachs in der gesamten Steiermark.

11.30 Uhr. Das Psychosoziale Netzwerk hat ein Krisentelefon für die Bezirke Liezen, Murtal und Murau eingerichtet. Warum Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch sind und welche Tipps jetzt helfen.

11.15 Uhr.

Die Geschichte zu diesem Thema!

11.00 Uhr. Trauerfeiern können angesichts der Corona-Krise leider nicht wie bisher üblich durchgeführt werden. Diese Einschränkungen gibt es.

10.25 Uhr. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist eine weitere und zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die mithelfen soll, die noch immer zu rasche Ansteckungswelle mit dem Corona-Virus zu verlangsamen. Diese Maßnahme verändert nichts an allen bisher getroffenen Maßnahmen wie Hygieneregeln, Abstandhalten und Ausgeh-beschränkungen. Ganz besonders aber bleiben die Besuchsverbote in den steirischen Spitälern und Pflegeheimen aufrecht, weil es hier um den Schutz besonders gefährdeter Personengruppen und im Ernstfall um Leben oder Tod geht. Das schreibt die KAGes in einer Aussendung.

09.45 Uhr. Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld weist die zweitmeisten Corona-Infektionen der Steiermark auf. Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer kündigt weitere Maßnahmen an. Dass eine Quarantäne angedacht sei, dementiert er.

09.00 Uhr. Die Restriktionen zur Bewältigung der Corona-Krise machen sich auch in der steirischen Abfallwirtschaft bemerkbar. Die Altkleidersammlung wird ausgesetzt.

08.50 Uhr. Keine Brauchtumsfeuer mehr: Wegen Ausgehbeschränkung und Waldbrandrisiko beschließt die Landesregierung heute eine Sonderregelung: ein generelles Verbot von Brauchtumsfeuern im Jahr 2020.

08.28 Uhr. Neue Volkskultur-Aktion zum Mitmachen: In der aktuellen Coronakrise werden Ihre Beiträge von „dahoam“ gesucht!

07.32 Uhr. 30-köpfiges Corona-Team in der BH Graz-Umgebung arbeitet rund um die Uhr. Hilfe kommt auch aus anderen Referaten des Landes.

07.00 Uhr. Das Augartenfest findet traditionell Anfang des Sommers statt. Es muss nun für 2020 abgesagt werden. Ähnliches gilt auch für andere Veranstaltungen. Eine Übersicht von Verena Schaupp, was in Graz im Frühling und Sommer bereits abgesagt werden musste.

05.45 Uhr. Ab heute sind zwei weitere Grenzübergänge nach Slowenien gesperrt. Die Grenze ist Langegg und Spielfeld-Bundesstraße (B67) nicht mehr passierbar. Zudem sind Mureck und Radlpass nur noch zwischen 5 und 21 Uhr geöffnet.

Offen bleiben weiterhin: Bad Radkersburg, Sicheldorf, Spielfeld (Autobahn und Bahnhof)

#Grenzübergang #AUT #update: Mit 2. April 2020 werden die Grenzübergänge Langegg und Spielfeld-Bundesstraße (B67) gesperrt. Die beiden Grenzübergänge Mureck und Radlpass werden von 05:00-21:00 Uhr geöffnet sein. Alle Infos im Überblick ℹ️👉https://t.co/EPC0mi7n8L — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) April 1, 2020

05.40 Uhr. Mund-Nasen-Schutz - seit gestern sind die Masken, sofern es sie vor Ort gibt, beim Einkaufen Pflicht.

>>>Reportage: Erste Erfahrungen mit der Maske<<<

05.32 Uhr. Verstärkung in der Krisenzeit: Manuel Sammer (19) meldet sich freiwillig zum Zivildienst zurück. Michael Fürst (21) pflegt gern drei Monate länger. Die beiden sind unsere Steirer des Tages.



05.26 Uhr. Am 1. April wurden vom Gesundheitsministerium 1125 Infektionen in der Steiermark gemeldet. Zudem ist eine Steirerin aus dem Bezirk Leoben (Jahrgang 1941), die mit dem Corona-Virus infiziert war, verstorben. Somit sind im Bundesland insgesamt 35 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben (Stand 1. April, 19 Uhr).

Von den steirischen Todesopfern waren 13 Frauen und 22 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1926, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1954.

Die regionale Verteilung aller bisheriger Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: