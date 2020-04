Facebook

Frau hilft Seniorin © APA/BARBARA GINDL

Es ist die dritte Woche mit merkbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt. Ab 6. April sind Masken in Supermärkten Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1063 (laut Ministerium; Dienstag, 20 Uhr). 149 Patienten sind im Spital, 24 auf Intensivstation (Stand 31. 3., 9.30 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Ministerium; Dienstag, 20 Uhr). 149 Patienten sind im Spital, 24 auf Intensivstation (Stand 31. 3., 9.30 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 34 Opfer zu beklagen.

In heimischen Supermärkten und Drogerien wird empfohlen ab heute Mittwoch, sofern vorhanden, Schutzmasken zu tragen.

zu tragen. Die Wirtschaftskammer setzt die Auszahlung der finanziellen Unterstützungsleistungen für steirische Unternehmer fort. Tausende Gelder wurden bereits freigegeben.

Laut der Gesundheitslandesrätin würden die steirischen Labors bis 2000 Tests täglich schaffen, aber das Material fehlt.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

Die Entwicklungen vom Dienstag, 31. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

Mund-Nasen-Schutz: So nähen Sie sich Ihre Maske selbst

06.50 Uhr: 34 Todesfälle in der Steiermark. Es gibt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Eine Frau (Jahrgang 1939) und ein Mann (Jahrgang 1954) aus dem Bezirk Graz-Umgebung, eine Frau (Jahrgang 1951) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und eine Frau (Jahrgang 1942) aus Graz.

06.00 Uhr: Mit Stand 21 Uhr waren 1063 Steirer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gestern um die gleiche Uhrzeit waren es 1001 Steirer - im Laufe des heutigen Tages sind also 62 Covid-19-Tests von Steirern positiv. Das sind geringfügig weniger positive Tests als am Montag und geringfügig mehr als am Sonntag.

Bruck-Mürzzuschlag: 40 (+1)

Deutschlandsberg: 24 (+2)

Graz: 261 (+15)

Graz-Umgebung: 103 (+13)

Hartberg-Fürstenfeld: 202 (+13)

Leibnitz: 132 (+5)

Leoben: 20 (+1)

Liezen: 57 (-)

Murau: 3 (+1)

Murtal: 25 (+1)

Südoststeiermark: 39 (+2)

Voitsberg: 73 (+6)

Weiz: 84 (+2)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

05.45 Uhr: Am Dienstag haben Wohnbaulandesrat Hans Seitinger und Soziallandesrätin Doris Kampus mit Vertretern der Wohnbaugenossenschaften und des Immo-Sektors konferiert.

Fazit: Das Land will an den jährlichen Wohnbau-Kontingenten (1400 neue Einheiten) festhalten.

Vereinfachte Verfahren für Mindestsicherung und Wohnunterstützung sollen den Steirern eine rasche Unterstützung bescheren.

Und obwohl Wohnungsübergaben und -wechsel im Grunde ausgesetzt sind, wollen die Träger in Härtefällen Ausnahmen machen.

05.30 Uhr: Eva Murer lebt mit ihrer Familie in Melbourne. Sie schildert, wie Australien in die Corona-Krise schlittert.

05.00 Uhr: Aus der steirischen Volkskultur-Mitmach-Aktion "Mitsteirern" wird in Corona-Zeiten "Dahoamsteirern". "Steirische Momente" sollen im Netz geteilt werden.