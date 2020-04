Maske rauf in Supermärkten +++ 1098 Covid-19-Fälle im Land +++ 34 Steirer sind verstorben +++ Extra Geld für 24-Stunden-Betreuung +++ Leitlinien für Schulen in Corona-Zeit: So soll der Unterricht nach den Osterferien funktionieren

Grenze

Es ist die dritte Woche mit merkbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt. Ab 6. April sind Masken in Supermärkten Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1098 (laut Ministerium; Mittwoch, 12 Uhr).165 Patienten sind im Spital, 27 auf Intensivstation (Stand 1.4., 8 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Ministerium; Mittwoch, 12 Uhr).165 Patienten sind im Spital, 27 auf Intensivstation (Stand 1.4., 8 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 34 Opfer zu beklagen.

In heimischen Supermärkten und Drogerien wird empfohlen ab heute Mittwoch, sofern vorhanden, Schutzmasken zu tragen.

zu tragen. Die Wirtschaftskammer setzt die Auszahlung der finanziellen Unterstützungsleistungen für steirische Unternehmer fort. Tausende Gelder wurden bereits freigegeben.

Laut der Gesundheitslandesrätin würden die steirischen Labors bis 2000 Tests täglich schaffen, aber das Material fehlt.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. 64.000 Arbeitslose: "Nie da gewesener Ausnahmezustand" am steirischen Arbeitsmarkt

"Nie da gewesener Ausnahmezustand" am steirischen Arbeitsmarkt Das Bildungsministerium gibt Leitlinien für den Fernunterricht nach Ostern aus

Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

Die Entwicklungen vom Dienstag, 31. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

17.55 Uhr. In Leoben sind die Zahlen bei den Infizierten seit Montag stabil. Hier die Details.

17.50 Uhr. Eine weitere traurige Meldung vom Arbeitsmarkt. Nachdem Murau bereits eine Rekordarbeitslosigkeit gemeldet hat, ist auch im Südosten der Steiermark die Zahlen der Beschäftgungslosen so hoch wie noch nie. Die Geschichte aus dem Bezirk Südost & Süd

17.25 Uhr. Bundesminister Heinz Faßmann will das Semester "neutral" stellen, Nachweise für Stipendien und Studienförderung sind daher nicht notwendig.

>>>Hier alle Infos von Norbert Swoboda zum Thema Stipendien<<<

17.05 Uhr. Die steirische Polizei verkündete die Sperre von zwei steirischen Grenzübergängen. Langegg und Spielfeld-Bundesstraße (B67) werden mit 2. April geschlossen, Mureck und Radlpass sind nur zwischen 5 und 21 Uhr geöffnet.

Offen bleiben weiterhin:

Bad Radkersburg/Gornja Radgona

Sicheldorf/Glederovci

Spielfeld (Autobahn)/Sentilj (Avtocesta)

Spielfeld (Bahnhof)/Sentilj

#Grenzübergang #AUT #update: Mit 2. April 2020 werden die Grenzübergänge Langegg und Spielfeld-Bundesstraße (B67) gesperrt. Die beiden Grenzübergänge Mureck und Radlpass werden von 05:00-21:00 Uhr geöffnet sein. Alle Infos im Überblick ℹ️👉https://t.co/EPC0mi7n8L — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) April 1, 2020

17.00 Uhr. Das südsteirisches Unternehmen "sanSirro Unique Sportswear" hat in der Krise umgesattelt und der Hersteller von individueller Sport- und Freizeitbekleidung mit Sitz in Lang produziert nun Schutzmasken. "Unser normales Geschäft ist aufgrund der Coronakrise auf ein Minimum zurückgegangen. Mit der Umstellung auf die Produktion von Schutzmasken leisten wir einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und können die wirtschaftlichen Einbußen kompensieren", erklärt Geschäftsführer Hannes Steiner. Mehr finden Sie hier von Barbara Kahr und Robert Lenhard

16.35 Uhr. Die steirische Ärztekammer hat weitere 8872 Schutzmasken (FFP) an die steirischen Arztpraxen verteilt. Diese wurden von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zur verfügung gestellt. "Der Schutz der Ärztinnen und Ärzte sowie deren Mtarbeiterinnen und Mitarbeiter muss höchste Priorität haben – es geht um die Erhaltung der Gesundheitsinfrastruktur", erklärt der steirische Ärztekammerpräsident Herwig Lindner. In den kommenden Tagen könnte die Kammer weitere Masken aus anderen Quellen erhalten. Noch offen sei das Problem der Mund- und Nasenschutz-Masken für Patienten. Darum müssten sich die Praxen noch selbst bemühen.

Mehr als 8000 Masken wurden an die Praxen verschickt Foto © kk

16.15 Uhr. Wie im Rest der Steiermark werden auch in Murau wieder neue Infektionen gemeldet. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Im Bezirk Murau ist die erste Patientin wieder offiziell gesund, das bestätigt Bezirkshauptmann Florian Waldner.

16.00 Uhr. Wie im Parlament werden auch im Landhaus Schutzmasken für die steirischen Abgeordneten vorbereitet. Maskenzwang gibt es für die Sondersitzung am 7. April aber keinen. Das bestätigte die Landtagsdirektion auf Anfrage.

15.56 Uhr. Das Landeskrankenhaus in Voitsberg überprüft Patienten bereits vor dem Eingang auf ihr Corona-Risiko. Für Risiko-Patienten wurde ein Teil des Gebäudes abgeschottet.

Im LKH Graz hat diese Aufgabe seit einer Woche das Bundesheer übernommen.

LKH Uniklinikum Graz: Bundesheer kontrolliert Spitals-Eingänge

15.45 Uhr. Kollegin Andrea Rieger aus der Stadt-Redaktion hat die neusten Informationen zum Grazer Hilfspaket. Wohin sich Grazer Unternehmer nun wenden können finden Sie hier: 3-Millionen-Euro-Paket

15.30 Uhr. Früher als geplant konnte die Notschlafstelle der Brucker Pfarrcaritas wirder geöffnet werden. Auch sie war wegen Corona geschlossen.

14.45 Uhr: Wie ist die Lage im Bezirk Weiz? Unerse Lokalredaktion hat alle Geschenisse in der Region zusammengefasst. >>>Hier finden Sie den Bericht.



14.22 Uhr: Nun haben auch die steirischen Handballklubs HSG Graz, HSG Bärnbach/Köflach, Bruck, Leoben, Trofaiaich und HIB Handball Graz endlich Gewissheit. Der Verband hat die österreichischen Ligen nun doch für beendet erklärt. Neben den Fußballern waren die Handballer der letzte Verband, der versucht hat, die obersten Ligen durchzuboxen.

14.17 Uhr: Es gibt immer wieder auch gute Nachrichten und eine kommt von Kollegen Kirin Kohlhauser: Nidec kauft Delta-Linie von Secop in Fürstenfeld und somit sollten 170 Arbeitsplätze gesichert sein.

Alleine im Dienstleistungsbereich stieg die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk um 470 Prozent.

14.15 Uhr: Die Coronakrise ist auch im Bezirk Murau massiv spürbar: Seit Einführung der elektronischen Erfassung in den 1980er-Jahren war die Arbeitslosenzahl nie so hoch wie jetzt.

>>>Hier geht es zur Geschichte von Raphael Ofner<<<

14.10 Uhr: 1098 Menschen in der Steiermark wurden in Summe positiv getestet. In Österreich ist die Zahl mittlerweile auf 10.444 gestiegen.

Stand 14 Uhr in den Regionen:

Bruck-Mürzzuschlag 40

Deutschlandsberg 25

Graz(Stadt) 274

Graz-Umgebung 103

Gröbming 28

Hartberg-Fürstenfeld 209

Leibnitz 138

Leoben 19

Liezen 32

Murau 3

Murtal 26

Südoststeiermark 38

Voitsberg 75

Weiz 88

13.45 Uhr: Wie klappt das heuer mit der Osterjause? Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Die Grazer Fleischerei Mosshammer hat sich schon mit Osterkrainern und G’selchtem gerüstet – auch wenn die großen Familienfeste diesmal Coronabedingt ausfallen. estellungen kann Mosshammer auf Anfrage in Schließfächern vor der Filiale in der Zinzendorfgasse hinterlegen. >>> Alle weiteren Infos hier.

13.41 Uhr: Für viele Eltern stellte sich in den vergangenen Wochen die Frage, was mit den Schulbeiträgen passiert. In Graz haben sich die Stadtregierer heute geeinigt. Die Kommune übernimmte während der Sperre die Elternbeiträge.

13.30 Uhr: Pädagogische Hochschule adaptiert das Praktikum, damit Studierende keine Nachteile erleiden. Ein Überbrückungsmodell soll helfen, trotz der Einschränkungen durch das Corona-Virus die praktische Ausbildung weiterzuführen. Die FH Joanneum führt heuer die Aufnahmeverfahren Online durch.

13.22 Uhr: Leitlinien für Schulen in Corona-Zeit: So soll der Unterricht nach den Osterferien funktionieren. Das Bildungsministerium gibt Leitlinien für den Fernunterricht nach Ostern aus: Dabe soll ja auch neuer Stoff per "Distance Learning" unterrichtet werden. Am Zudem sollen Lehrer nach Ende der Schulschließungen zusätzlich zum normalen Stundenplan unterrichten, auch außerhalb der Unterrichtszeit.

13.19 Uhr: Eigentlich stünden die Edlseer ab dem Frühling laufend auf der Bühne. Jetzt sitzen sie zu Hause. Wie es Fritz Kristoferitsch damit geht und was er sich von seinen Fans wünscht. >>> Edlseer-Fritz über seine Gedanken, seine Sorgen und wie er die Zeit nutzt

13.08 Uhr: Die Coronakrise hat auch Auswirkungen auf die styriarte mit ihren verschiedenen Veranstaltungsreihen. Das Osterfestival Psalm musste ebenso abgesagt werden wie Konzerte des Orchesters Recreation. Nun wurde ein Hilfsfonds für jene Künstlerinnen und Künstler eingerichtet, die dadurch um ihre Gagen umfallen. In den ersten zehn Tagen konnten bereits rund 15.000 Euro lukriert werden. 15.000 Euro sind für den styriarte-Hilfsfonds eingelangt.

13.01 Uhr: Höhere Prämie. 16.515 Personenbetreuerinnen waren mit März in der Steiermark gemeldet, mehr als 60 Prozent stammen aus Rumänien; jeweils 13 Prozent aus der Slowakei und aus Kroatien, Für sie soll es eine Extra-Prämie des Landes geben, wenn sie ihren Dienst („24-Stunden-Pflege“) verlängern. Und zwar je nach Dauer zwischen 500 bis 1500 Euro.

12.43 Uhr: Lokalaugenschein: Ab heute wird bereits mit Maske eingekauft. Auch im Bezirk Leoben wurden Kunden kostenlos Masken angeboten, sowie im Murtal: "Wir hoffen , das wird nicht Normalität"

12.22 Uhr: Aufgrund der aktuellen Lage kann der Grünschnitt derzeit nicht im geschlossenen Recyclingcenter in der Sturzgasse abgegeben werden. Dafür bietet die Stadt Graz nun ein kostenloses Service an: Über die Abfall-App der Stadt kann ein Grünschnitt-Sack (110 Liter) pro Haushalt bestellt werden. Dieser Sack wird in den folgenden Tagen von Mitarbeitern der Holding Graz vor betreffende Haustüren gelegt bzw. in Postkästen geworfen.

12.19 Uhr: Besuch ist in den Pflegeheimen weiterhin nicht erlaubt. Das Bezirkspflegeheim Weiz hat sich etwas einfallen lassen: Es wird aufgerufen, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims mit selbst geschriebenen Briefen, Zeichnungen oder Basteleien die Osterzeit zu verschönern.

12.02 Uhr: Der Härtefonds ist weiterhin sehr gefragt: Seit Freitag sind allein in der Steiermark 14.981 Anträge bei der WK eingegangen. 12.588 Anträge davon wurden zur Zahlung freigegeben.

11.41 Uhr: Auch das Modeunternehmen Mothwurf produziert jetzt Covid-19-Schutzmasken. Die Masken kosten 16 Euro und sind im Online-Shop zu bestellen. Eine Nähanleitung für Masken, die man sich selbst nähen kann, gibt es hier.

11.23 Uhr: Der Grenzübergang in Mureck wird ab morgen in der Nacht geschlossen. Um 0 Uhr wird die Grenze in Mureck bis 5 Uhr geschlossen. Dann ist der Grenzübergang jeweils von 21 bis 5 Uhr zu. Bad Radkersburg und Sicheldorf bleiben durchgehend geöffnet.

11.20 Uhr: Rund zehn Prozent der mit Covid-19 infizierten Österreicher (1.071) müssen mittlerweile im Spital behandelt werden, berichtete das Innenministerium am Mittwoch. 215 davon werden intensivmedizinisch betreut. Mit Stand 10.00 Uhr haben sich 10.407 Österreicher mit dem Coronavirus angesteckt. 1.436 haben sich wieder davon erholt. 146 erlagen der Krankheit. In der Steiermark sind mit 34 Toten die meisten Todesfälle zu verzeichnen.

11.04 Uhr: Sag's durch die Orchidee! Heute Vormittag fanden sich Vertreter der AG der Gärtner und Floristen am LKH-Univ. Klinikum Graz ein, um dem Gesundheitspersonal für seinen unermüdlichen Einsatz in diesen außergewöhnlichen Zeiten zu danken. Als Zeichen dafür, verschenkte man 500 Orchideen an die Mitarbeiter des Klinikum. Gespendet wurden die herrlichen Blumen von einem Grazer Großhändler.

Blumen für das Gesundheitspersonal Foto © LKH-Univ. Klinikum Graz

10.34 Uhr: Der Stand der Coronavirus-Patienten in stationärer Behandlung ist am Mittwoch erstmals gesunken - von 165 am Dienstag auf 149 am Mittwoch, sagte Reinhard Marczik, Sprecher der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes). Es sei zwar eine "erfreuliche Nachricht" in schwierigen Zeiten, dürfe aber nicht überinterpretiert werden. Schon am Donnerstag könne sich das Bild ändern.

10.22 Uhr: Ab heute sind in Supermärkten Schutzmasken empfohlen.

Schutzmasken im Supermarkt +

09.55 Uhr: Gestern war Anmeldeschluss für das Medizin-Studium in Österreich: In Graz wurden 2976 Bewerber gezählt, etwas weniger als im Vorjahr. Doch der Aufnahmetest-Termin mit Hunderten Prüflingen in der Grazer Stadthalle am 3. Juli wackelt von Tag zu Tag mehr. Eine Verschiebung in den August wird immer wahrscheinlicher, andere Varianten sind unattraktiv oder unmöglich.

09.40 Uhr: Die Coronakrise führt zu Rekordarbeitslosigkeit in der Steiermark: Mit Ende März waren 63.998 Personen als arbeitslos beim AMS gemeldet, das ist im Vorjahresvergleich beinahe eine Verdoppelung (+ 90,9% Prozent).

09.31 Uhr: In heimischen Supermärkten und Drogerien wird empfohlen, ab heute, 1. April, Schutzmasken zu tragen - sofern vorhanden. Eine Rundschau zu Verkaufsbeginn in der Früh in vier Gleisdorfer Lebensmittelgeschäften zeigt: überall werden MNS-Masken (Mund-Nasen-Schutz) kostenlos an die Kunden verteilt, überall tragen auch die Angestellten selbst Masken und Handschuhe. Ein Lokalaugenschein aus Gleisdorf.

09.30 Uhr: Die Corona-Krise lässt viele Veranstalter kreativ werden.



Post by Freiwillige Feuerwehr Schladming

09.24 Uhr: Mehr als 2000 junge Männer, 173 davon aus der Steiermark, treten heute zum Grundwehrdienst an. Die Corona-Krise wirkt sich stark auf den Ausbildungsbetrieb aus. Das Bundesheer hat seine Verhaltens- und Hygienemaßnahmen noch einmal überarbeitet um seinen Soldaten den bestmöglichen Schutz zu bieten. Es gibt dazu eine Dienstanweisung der Streitkräfte und eine Informationsbroschüre für alle Heeresbediensteten.

09.05 Uhr: In den Supermärkten werden bereits mit Zangen erste Masken für den Einkauf ausgegeben.

Maskenausgabe in einer Hofer-Filiale am Mittwoch Foto © Beate Pichler

08.30 Uhr: Seit Ende 2018 befanden sich Nicole Ginter aus Bruck und Markus Kehrer auf Weltreise. Seit Anfang des heurigen Jahres touren die beiden Steirer durch Südamerika. Jetzt mussten sie abbrechen.

08.05 Uhr: Ein Pflegeheim in Graz-Umgebung benötigt dringend Unterstützung, denn dort gibt es 14 Infizierte. Aber dem Heim fehlt die Schutzausrüstung. Und zwei Flugzeuge mit dringend benötigtem Nachschub können diesen nicht liefern, denn ein Flugzeug ist verschollen, das zweite wurde konfisziert.

07.52 Uhr: Bereits seit Jahren beschäftigen sich die Bärnbacher Brüder Harald und Stefan Schnidar mit dem Thema Telemedizin. Jetzt bringen sie die kostenlose Medizin-App „eCOVID19“ für potenzielle Coronapatienten auf den Markt. Sie wollen mit ihrem Know-how nun für eine Entlastung bei den Hotlines sowie Rettungskräften und Medizinern sorgen.

07.39 Uhr: Viele Steirerinnen und Steirer stehen aktuell auch vor der Herausforderung, dass ihre Vierbeiner in der Wohnung trotz Homeoffice beschäftigt werden wollen. Tiertrainer Thomas Hauser hat Tipps: Wie man Hunde in der Wohnung auslastet

07.34 Uhr: Mit Stand Dienstag gab es 1000 Anzeigen in Graz, weil sich Menschen nicht an die notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus halten. Derzeit wird mit 600 Euro gestraft, für Wiederholungstäter sind es bis zu 3600 Euro. Bürgermeister Siegfried Nagl dazu im Interview: "Wir heben die Strafen beinhart an"

07.00 Uhr: Der Höhepunkt der Infektionskurve liegt erst noch vor uns. Aber wie viele Betten sind für schwere Fälle in der Landeshauptstadt noch frei. Die Bestandsaufnahme.

06.50 Uhr: 34 Todesfälle in der Steiermark. Es gibt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Eine Frau (Jahrgang 1939) und ein Mann (Jahrgang 1954) aus dem Bezirk Graz-Umgebung, eine Frau (Jahrgang 1951) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und eine Frau (Jahrgang 1942) aus Graz. Zwei der Verstorbenen sind die jüngsten Todesfälle in der Steiermark (Jahrgang 1954 und Jahrgang 1951).

06.00 Uhr: Mit Stand 21 Uhr waren 1063 Steirer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gestern um die gleiche Uhrzeit waren es 1001 Steirer - im Laufe des heutigen Tages sind also 62 Covid-19-Tests von Steirern positiv. Das sind geringfügig weniger positive Tests als am Montag und geringfügig mehr als am Sonntag.

Bruck-Mürzzuschlag: 40 (+1)

Deutschlandsberg: 24 (+2)

Graz: 261 (+15)

Graz-Umgebung: 103 (+13)

Hartberg-Fürstenfeld: 202 (+13)

Leibnitz: 132 (+5)

Leoben: 20 (+1)

Liezen: 57 (-)

Murau: 3 (+1)

Murtal: 25 (+1)

Südoststeiermark: 39 (+2)

Voitsberg: 73 (+6)

Weiz: 84 (+2)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

05.45 Uhr: Am Dienstag haben Wohnbaulandesrat Hans Seitinger und Soziallandesrätin Doris Kampus mit Vertretern der Wohnbaugenossenschaften und des Immo-Sektors konferiert.

Fazit: Das Land will an den jährlichen Wohnbau-Kontingenten (1400 neue Einheiten) festhalten.

Vereinfachte Verfahren für Mindestsicherung und Wohnunterstützung sollen den Steirern eine rasche Unterstützung bescheren.

Und obwohl Wohnungsübergaben und -wechsel im Grunde ausgesetzt sind, wollen die Träger in Härtefällen Ausnahmen machen.

05.30 Uhr: Eva Murer lebt mit ihrer Familie in Melbourne. Sie schildert, wie Australien in die Corona-Krise schlittert.

05.00 Uhr: Aus der steirischen Volkskultur-Mitmach-Aktion "Mitsteirern" wird in Corona-Zeiten "Dahoamsteirern". "Steirische Momente" sollen im Netz geteilt werden.