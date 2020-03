1000 Covid-19-Fälle im Land +++ 30 Steirer sind verstorben +++ Bisher keine vermehrte häusliche Gewalt in Steiermark +++ Abstand halten: Grazer Ordnungswache wird auf Märkten kontrollieren +++ Bei Seminar- und Tagungshotels ist Markt eingebrochen

Corona in der Steiermark

© APA/HELMUT FOHRINGER

Es ist die dritte Woche mit merkbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt. Morgen sollen Masken in Supermärkten Pflicht sein. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1017 (laut Ministerium; Dienstag, 9 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Ministerium; Dienstag, 9 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 30 Opfer zu beklagen.

In heimischen Supermärkten und Drogerien sind ab Mittwoch Schutzmasken zu tragen.

zu tragen. Die Wirtschaftskammer hat mit der Auszahlung der finanziellen Unterstützungsleistungen für steirische Unternehmer begonnen. Tausende Gelder wurden bereits freigegeben.

Laut der Gesundheitslandesrätin würden die steirischen Labors bis 2000 Tests täglich schaffen, aber das Material fehlt.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

Die Entwicklungen vom Montag, 30. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

9.48 Uhr: Um die 24-Stunden-Betreuung aufrechtzuerhalten, zahlt das Land Steiermark nun jenen 24-Stunden-Betreuerinnen, die ihren Betreuungszeitraum in der Steiermark verlängern, eine Sonderprämie von maximal 500 Euro.

9.19 Uhr: Landespolitisches Echo auf die Erweiterung der Maßnahmen. "Die Vorgaben der Bundesregierung werden seitens der Landesregierung aus voller Überzeugung unterstützt", so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer via Aussendung. "Leider unterschätzen noch immer zahlreiche Menschen die Gefahren des Corona-Virus", so Vize-LH Anton Lang.

9.08 Uhr: Nicole Ginter aus Bruck/Mur und Markus Kehrer befinden sich seit Ende 2018 auf Weltreise. Doch dann ... Die vergangenen Tage versuchte das Duo nach Buenos Aires gelangen, um eine Chance auf den Heimflug nach Österreich zu haben. Nun haben sie es in die argentinische Hauptstadt geschafft, schreibt Redakteur Marco Mitterböck.

8.59 Uhr: Ist die Maskenpflicht im Supermarkt denn sinnvoll? Durchaus, da "wir von einer hohen Dunkelziffer an Infizierten und Menschen mit nur milden Symptomen ausgehen", sagt Hygiene-Experte Klaus Vander im Interview mit Sonja Krause.

8.50 Uhr: Verwaist bleibt die Landstube. Die für heute angesetzte Landtagssitzung findet nicht statt. Man tagt nur noch "für unaufschiebbar notwendige Angelegenheiten". Das wird nächste Woche sein, in einer Sondersitzung müssen ein paar Gesetze und Fristen auf die Krise angepasst werden. Beispiel: Die Wahl der Personalvertretung in die Gemeinden ist zu verschieben.

8.25 Uhr: Die Coronakrise stellt auch die mehr als 220 steirischen Pflegeheime auf die Probe. Manche sind kaum in der Lage, das gesetzlich vorgeschriebene Personal zu stellen. Deshalb hat das Land Steiermark zuletzt die Vorschriften flexibilisiert, um "in Krisensituationen Abweichungen von den vorgegebenen Qualitätsstandards machen zu können". Während der Krise ist eine "personelle Unterschreitungsmöglichkeit", wie es im Akt heißt, gestattet.

7.50 Uhr: Ab morgen sollen Österreichs Supermaktketten nur noch mit einer Maske (Mund-Nasen-Schutz) betreten werden. Die Branchenriesen stehen vor einer großen Aufgabe. Doch nicht nur sie, die Vinzimärkte rufen auf, ihnen Masken zu spenden.

7.33 Uhr: Bisher steht keine steirische Gemeinde unter Quarantäne. Zwar wurde eine Risikoeinschätzung wurde für Lebring von der BH Leibnitz in enger Abstimmung mit dem Land durchgeführt, aber das letzte Mittel nicht ergriffen. Die Hintergründe lesen Sie hier.

7.02 Uhr: Abstand halten. Weil das auf Grazer Bauernmärkten nicht so recht klappt, kündigt der Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio verstärkte Kontrollen an. Freitags und samstags wird nun die Ordnungswache die Märkte kontrollieren. Mehr dazu von der Grazer Redaktion.

6.00 Uhr: Die aktuellen Zahlen um 21 Uhr haben erstmals mehr als 1000 positiv getestete Steirer ausgewiesen.

Bruck-Mürzzuschlag: 39 (+2)

Deutschlandsberg: 22 (-)

Graz: 246 (+29)

Graz-Umgebung: 90 (+7)

Hartberg-Fürstenfeld: 189 (+13)

Leibnitz: 127 (+11)

Leoben: 19 (+1)

Liezen: 57 (+3)

Murau: 2 (-)

Murtal: 24 (+1)

Südoststeiermark: 37 (+1)

Voitsberg: 67 (+1)

Weiz: 82 (+3)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

147 an Covid-19 erkrankte Personen werden in steirischen Krankenhäusern behandelt, 19 davon in intensivmedizinischer Betreuung.

05.00 Uhr: Sechs weitere Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind am Montag verstorben. Insgesamt sind in der Steiermark mit Stand Montag Abend 30 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, gestorben.

Die neuen Fälle:

zwei Frauen (Jahrgänge 1930 und 1937) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

ein Mann (Jahrgang 1926) und eine Frau (Jahrgang 1939) aus dem Bezirk Graz-Umgebung

ein Mann (Jahrgang 1936) aus der Landeshauptstadt Graz

ein Mann (Jahrgang 1950) aus dem Bezirk Deutschlandsberg

5.00 Uhr: Damit sich Pensionisten keinem Risiko einer Coronavirus-Infektion durch einen Bankbesuch aussetzen müssen, stellen Mitarbeiter der Sparkassen in Pöllau und Stubenberg von 1. bis 3. April die Pension auf Wunsch persönlich zu.