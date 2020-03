Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den steirischen Kliniken mussten (Stand Freitag) 123 Patienten stationär behandelt werden. Vor einigen Häusern, wie hier der Notaufnahme des LKH Uniklinikums in Graz, ist das Militär im Einsatz. Das Bundesheer misst bei allen Personen, die hinein wollen, Fieber. © APA/ERWIN SCHERIAU

Die zweite Woche mit spürbaren Einschnitten im Sog der Corona-Krise geht heute zu Ende. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt, für eine Rücknahme der Maßnahmen ist es zu früh. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Samstag, 28. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

7.10 Uhr. Das Bundesheer hat die Unterstützung der Lebensmittelketten zur Versorgung der Supermärkte beendet. Der Einsatz hatte am 14. März begonnen und endete diesen Freitag nach knapp zwei Wochen. Zum Höchststand der Leistungen waren 753 Soldaten (Berufssoldaten wie Heeressportler und Grundwehrdiener) sowie Zivilbedienstete in insgesamt 31 Lagern in allen neun Bundesländern eingesetzt. Innerhalb von nur 12 Stunden nach der ersten Anforderung standen bereits Kräfte der Streitkräftebasis in Graz und Wels im Einsatz.

6.30 Uhr. Mehr als 3.085 Unternehmer haben sich bereits an der Aktion #regionalkaufen beteiligt. Sie liefern auch nach Hause. 2.073 dieser Firmen sind aus der Steiermark. Die Kleine Zeitung will mit dieser Initiative die heischen Unternehmen fördern.

#regionalkaufen Marktplatz Auf www.kleinezeitung.at/regionalkaufen finden Sie weitere regionale Betriebe aus verschiedenen Branchen, die ihre Waren derzeit liefern.

6.22 Uhr. Wie die Landessanitätsdirektion am Samstagabend mitteilte, sind gestern zwei weitere Patienten an Covid-19 verstorben. Es handelt sich um zwei Männer aus dem Bezirk Voitsberg (Jahrgang 1939) und aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Jahrgang 1940). Damit liegt die Zahl der Todesfälle in der Steiermark bei 19. Das Gesundheitsministerium hat die Zahl der Neuinfektionen in der Steiermark indes am Samstag um 20 Uhr auf 873 erhöht. Die Tendenz ist weiter steigend. Mit Stand Freitag mussten 123 Patienten in den steirischen Kliniken stationär behandelt werden.

6.01 Uhr. Das erste Kleine-Zeitung-Wohnzimmerkonzert können Sie jetzt nachhören. Und nachlesen. Hier lang, bitte ...

5.49 Uhr. In vielen Supermärkten sollen nun Plexiglaswände an den Kassen angebracht werden, um die Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Eine ähnliche Idee hatte man bereits in einem steirischen Geschäft - dort hat man improvisiert, als Sockel fungierten dafür Bierkisten. Aber sehen Sie selbst ...

© Leserreporter

5.41 Uhr. Die Belastung ist dieser Tage für viele Menschen eine ungewohnte - Unsicherheiten über Gesundheit, Job, Zukunft schleichen sich ins Denken. Daher eine Erinnerung: Forscher des Instituts für Psychologie der Universität Graz wollen zum Thema "Was macht Corona mit der Psyche?" das Befinden der Bewohner Österreichs erheben und haben eine Online-Erhebung gestartet. Die Beantwortung dauert etwa 15 Minuten und ist anonym - hier geht's zum Fragebogen.

5.34 Uhr. Der ehemalige Richter Erich Csaszar aus Graz kann es nicht fassen. "Seit zwei Wochen sitzen wir in St. Anton am Arlberg fest. Sind in Quarantäne. Und gestern wurde diese auch noch um 14 Tage verlängert." Gegenüber der Kleinen Zeitung berichtet der Betroffene über die Lage in den abeschirmten Ortschaften.

5.18 Uhr. Die Steiermärkische Landesregierung hat am gestrigen Samstag ein Soforthilfepaket aufgesetzt. Damit soll analog zu den Maßnahmen der Bundesregierung in der aktuellen COVID-19-Krise rasch Hilfe geleistet werden. 690.000 Euro sind für die Bereiche Sport und Kultur reserviert.

5.03 Uhr. Laut Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß wären die Labors maschinell sehr gut ausgerüstet, täglich könnten rund 2.000 Tests durchgeführt werden. Das scheitert aber, betonte sie am Samstag, noch an den Reagenzien, dem Testmaterial. Hier lesen Sie mehr dazu!