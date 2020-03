850 Covid-19-Fälle im Land +++ Sechs weitere Todesfälle an einem Tag gemeldet +++ Steirische Labors würden 2000 Tests pro Tag schaffen, die Reagenzien fehlen aber +++ Anzeigen wegen Party und Sauf-Ausflug +++ Soforthilfepaket mit 690.000 Euro für Sport und Kultur +++ 232 Soldaten im Einsatz an der Grenze +++ Dürfen Waschanlagen offenhalten? +++

Die steirischen Labors hätten maschinelle Kapazitäten für täglich 2.000 Tests, die Reagenzien fehlen aber © Weichselbraun

Die zweite Woche mit spürbaren Einschnitten im Sog der Corona-Krise ist bald überstanden. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt, für eine Rücknahme der Maßnahmen ist es zu früh. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Freitag, 27. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen. Den aktuellen Liveticker vom Samstag zur Situation in Österreich und International finden Sie hier.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

19 Uhr. Und apropos Konzerte - vom Balkon geht es nun mit der Kleinen Zeitung in die Wohnung: Der international gefragte Bluesmusiker Oliver Mally eröffnet heute um 19 Uhr eine neue Reihe von Wohnzimmer-Konzerten, welche wir Ihnen frei Haus liefern.

18.53 Uhr. Der Tag neigt sich dem Ende zu - und wir zeigen ihnen eines der Balkonkonzerte, die landein, landaus dieser Tage für Aufsehen sorgen. Steinwald & Top haben im Grazer Messequartier ihr Können unter Beweis gestellt. Eine knappe halbe Stunde lang wurde gespielt - unter anderem die Hits von Reinhard Fendrich, der Beatles und Co.

18.29 Uhr. 68 Personen waren mit Stand Samstag, 8 Uhr in Österreich an Covid-19 gestorben, davon zehn seit Freitag. Auf die einzelnen Bundesländer bezogen wurden laut Austria Presse Agentur zu diesem Zeitpunkt die meisten Toten in der Steiermark ausgewiesen (17), gefolgt von Wien (16), Niederösterreich (13) und Tirol (9).

18.01 Uhr. Die Zahl der steirischen Covid-19-Patienten liegt auch um 18 Uhr bei 850. Damit hat sie sich seit zwei Stunden nicht verändert.

17.29 Uhr. In vielen Supermärkten sollen nun Plexiglaswände an den Kassen angebracht werden, um die Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Eine ähnliche Idee hatte man bereits in einem steirischen Geschäft - dort hat man improvisiert, als Sockel fungierten dafür Bierkisten. Aber sehen Sie selbst ...

© Leserreporter

16.58 Uhr. Ab heute kocht Alexander Posch jeweils am Wochenende für VinziNest und VinziSchutz in Graz.

16.39 Uhr. In der Steiermark standen am Freitag 232

Soldaten im Assistenzeinsatz an der Staatsgrenze, um sowohl die

Polizei bei der Kontrolle als auch die Gesundheitsbehörden zu

unterstützen.

16.06 Uhr. Die Zahl der betroffenen Steirer steigt weiter an. Stand 16 Uhr meldet das Gesundheitsministerium exakt 850 positiv getestete Personen im Bundesland.

16.11 Uhr. Vielen Steirern sind dieser Tage geöffnete Waschstraßen aufgefallen. Aber dürfen die denn das? Tatsächlich scheint das nicht so klar geregelt zu sein. Tankstellen sind als Teil der kritischen Infrastruktur geöffnet, ob das auch für die Waschanlagen gilt, ist hingegen offen. Die Wirtschaftskammer rät auf ihrer Homepage davon ab - vor allem, weil es in den Wartebereichen zur Ansammlung von Menschen kommen kann, was nicht im Sinne der aktuellen Verordnung zur Minderung sozialer Konztakte sei.

15.39 Uhr. "In dieser Zeit muss man zusammenstehen und helfen, wo man helfen kann", sagt Unternehmer Peter Kullnig. Was der Chef des "Wienerwirt" in Graz damit meint? Dass seine Küche seit eineinhalb Wochen für Blaulichtorganisationen auf Hochtouren läuft. 2000 Menüs wurden seither an die Helfer ausgeliefert - mehr als 180 pro Tag. Koordiniert wird die Aktion vom Krisenstab des Landes Steiermark, unterstützt von Großhändlern.

Auch für die Polizei gab es ein warmes Essen vom "Wienerwirt" in Graz Foto © Wiener Wirt

15.21 Uhr. Die Belastung ist dieser Tage für viele Menschen eine ungewohnte - Unsicherheiten über Gesundheit, Job, Zukunft schleichen sich ins Denken. Daher eine Erinnerung: Forscher des Instituts für Psychologie der Universität Graz wollen zum Thema "Was macht Corona mit der Psyche?" das Befinden der Bewohner Österreichs erheben und haben eine Online-Erhebung gestartet. Die Beantwortung dauert etwas 15 Minuten und ist anonym - hier geht's zum Fragebogen.

14.44 Uhr. Der ehemalige Richter Erich Csaszar aus Graz kann es nicht fassen. "Seit zwei Wochen sitzen wir in St. Anton am Arlberg fest. Sind in Quarantäne. Und gestern wurde diese auch noch um 14 Tage verlängert." Gegenüber der Kleinen Zeitung berichtet der Betroffene über die Lage in den abeschirmten Ortschaften.

14.19 Uhr. Mit Stand 14 Uhr meldet das Gesundheitsministerium 828 Covid-19-Patienten in der Steiermark.

13.53 Uhr. Trotz Bitten von allen Seiten, jetzt keine Skitouren zu unternehmen, weil die Kapazitäten von Rettungskräften und Gesundheitspersonal werden im Rahmen der Corona-Krise dringend gebraucht werden, ging ein Trio heute auf den Eisenerzer Reichenstein. Eine Lawine ging ab - der Bericht steht hier.

13.49 Uhr. So feiert Kabarettist Martin Kosch heute Geburtstag - wir wünschen auch Alles Gute!

13.20 Uhr. Das Pischelsdorfer Volksfest, das Tausende vom 21. bis 23. Mai gefeiert hätten, wurde abgesagt. Mehr News aus dem Raum Weiz gibt es hier.

13.01 Uhr. Gute Nachrichten aus Wien-Schwechat: Jener Rückholflug aus Lima ist sicher gelandet, der 71 Österreicher zurück in die Heimat brachte. In der nahezu voll besetzen Maschine befanden sich insgesamt 289 Passagiere an Bord. " Neben 71 Österreicherinnen und Österreichern konnten wir Menschen aus 16 weiteren EU-Ländern und elf Drittstaaten die sichere Rückkehr nach Europa ermöglichen", stellte Außenminister Alexander Schallenberg fest. Mit an Bord war auch ein Grazer Chirurg, der seine Südamerika-Reise jäh abbrechen musste und lange Zeit in Lima festsaß.

12.30 Uhr. Zeit für eine Kultur-Pause! Die Freiluft-Ausstellung „Menschenbilder“ wird in ihrer neunten Ausgabe zur Online-Ausstellung. Die traditionelle Leistungsschau der steirischen Berufsfotografen wandert wegen der Corona-Krise zu uns ins WWW und macht die Kleine Zeitung zur virtuellen Galerie. 57 Fotografen geben mit exzellenten Porträts ihre Visitenkarten ab. Hier ist die Ausstellung zu bewundern!

11.44 Uhr. Ein 69-Jähriger Oberwarter ist im Krankenhaus Oberpullendorf verstorben. Der Mann wurde seit dem 21. März intensivmedizinisch im Spital betreut, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes mit. Es handelte sich um den dritten Todesfall im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Burgenland.

11.26 Uhr. Ein Kulturtipp für alle Diagonaletraurigen von Julia Schafferhofer: "Halbe Welt", "Nobadi" und "Cinema Futures" als Ersatz für die Diagonale 2020, die wegen der Corona-Krise im Kinosaal ins Wasser fällt - aber online dennoch statt findet.

11.04 Uhr. Drei Grazerinnen züchten erfolgreich Austernpilze. Momentan wird ihr Geschäft komplett über Onlinebestellungen abgewickelt. Nur eines von vielen Beispielen, wie man regional Einkaufen und lokale Betriebe unterstützen kann!

#regionalkaufen Marktplatz Auf www.kleinezeitung.at/regionalkaufen finden Sie weitere regionale Betriebe aus verschiedenen Branchen, die ihre Waren derzeit liefern.

10.59 Uhr. Wir blicken noch einmal auf die Zahlen vom Freitag - an einem einzigen Tag starben sechs Menschen in der Steiermark.

10.56 Uhr. Restaurants, Cafés und Bars haben wieder den Normalbetrieb aufgenommen wie auch U-Bahnen und andere öffentliche Verkehrsmittel, Taxis sind nur mit geöffneten Fenstern unterwegs: Der Kindberger Unternehmer Pierre Sauer arbeitet in China und beobachtet, wie nach der Corona-Krise der Alltag wieder Einzug hält. Eine Geschichte von unserer Brucker Redaktion.

10.46 Uhr. Einige Grazer Lokale haben damit begonnen, nun selbst zuzustellen. Wer nicht ohnehin mit Mjam, Velofood oder Co. kooperiert und seinen Kunden so einen Zustellservice garantiert, darf diesen nämlich auch selbst anbieten. Hier die ganze Geschichte aus unserem Graz-Ressort.

10.35 Uhr. In der Steiermark wartet heute ein milder Frühlingstag mit Tageshöchstwerten zwischen 12 bis 17 Grad. Daher rufen wir nochmal in Erinnerung, was man jetzt eigentlich darf und was nicht.

10.31 Uhr. "In meinem Alter gehöre ich natürlich auch zur Risikogruppe. Ich halte mich an die Regeln und Richtlinien", sagt Helmut Marko. Was der Motorsportberater und Hotelier jetzt macht, hat er Gerhard Hofstädter verraten.

10.18 Uhr. Die Steiermärkische Landesregierung hat ein Soforthilfepaket aufgesetzt. Damit soll analog zu den Maßnahmen der Bundesregierung in der aktuellen COVID-19-Krise rasch Hilfe geleistet werden. 690.000 Euro sind für die Bereiche Sport und Kultur reserviert.

10 Uhr. Gottesdienst mit dem Bischof - täglich live auf kleinezeitung.at

9.52 Uhr. Basteln gegen den Lagerkoller: Ein paar Tipps aus Graz.

9.47 Uhr. Die aktuellen Zahlen: 7.697 Menschen sind Samstagfrüh in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich einen Anstieg um 835 Fälle bzw. 10,56 Prozent. Das ist das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen. Bestätigte Todesfälle durch Covid-19 gab es österreichweit 68, das sind um zehn (rund 17 Prozent) mehr als Freitagfrüh. Bisher wurden 42.750 Tests durchgeführt. In der Steiermark wurden laut Homepage des Gesundheitsministeriums 812 Infizierte gemeldet. Im Krankenhaus sind in der Steiermark 125 Personen, auf den Intensivstationen liegen derzeit 23.

9.34 Uhr. Trotz CoVid-Maßnahmengesetz hatte ein junger Oberösterreicher am Freitag bei einer Freundin in Graz auf ein Biere vorbeigeschaut. Der Besuch endete böse - der junge Mann baute bei der Maut in St. Michael einen Unfall, dabei stellte sich heraus, dass er auch noch keinen Führerschein hatte. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

9.10 Uhr. Unterwegs im Bezirk Weiz: Leere Straßen und erste Frühlingsboten. Auch in verschiedenen Teilen des Bezirkes Weiz zeigt sich, dass die Menschen die Maßnahmen der Regierung großteils einhalten. Neben leeren Straßen und Plätzen sind auch schon die ersten Frühlingsboten zu sehen.

9 Uhr. In der Ostststeiermark musste die Polizei eine Party beenden: Trotz Verbot feierte ein Mann seinen 40er mit mindestens acht Gästen - sie seien eh nicht infiziert, meinten sie zur Polizei.

8.30 Uhr. Laut Gesundheitslandesrätin Juliane Bogener-Strauß wären die Labors maschinell sehr gut ausgerüstet, täglich könnten rund 2.000 Tests durchgeführt werden, das scheitert aber noch an den Reagenzien, dem Testmaterial. Hier lesen Sie mehr dazu!

8.09 Uhr. Es gibt ein neues Schwarzenegger-Video mit Whiskey und Lulu! Seit Wochen unterhält der berühmteste Auslandssteirer das Netz mit seinem Esel und seinem Minipferd - immer mit einer wichtigen Message: "Bleibt zu Hause!" Diesmal wird im Garten etwas "gesportelt".

7.59 Uhr. Der Lebringer Franz Stefan Gady berichtet als USA-Korrespondent für die Kleine Zeitung aus New York. Normalerweise. Er ist wegen des Coronavirus aus der Stadt geflüchtet - hier schildert er, warum.

7.43 Uhr. Die Kleine Zeitung liefert Ihnen Kulturerlebnisse frei Haus: Unsere Serie von Wohnzimmerkonzerten geht heute Samstag um 19 Uhr mit einem Gig vom steirischen Blueser "Sir" Oliver Mally los. Hier gibt's alle Infos!

7.30 Uhr. Eine schöne Geste der Solidarität, zur Nachahmung empfohlen: Die Vermieterin eines Brucker Geschäfts verzichtet auf die Miete eines Geschäftslokals, bis dieses wieder Umsätze macht. Eine Geschichte aus dem Mürztal.

7.19 Uhr. Tatsächlich? Für Ostern gibt es jetzt noch neue Buchungen. Auch in der Steiermark, das bei Wienern gefragt ist. Hoteliers drängen aber vehement auf bundesweite Regeln zur Schließung. Landesverordnungen im Westen könnten kippen.

7.01 Uhr. Die Fachleute wagen eine erste Annäherung. Welche Auswirkungen haben die leergefegten Straßen auf sonst so schlechte Luft in Graz? Es gibt bereits einen leichten Trend nach unten.

7 Uhr. Vorbilder: Ein junges Mediziner-Netzwerk befindet sich im Kampf gegen das Virus, drei Steirer sind dabei federführend. Die Steirer des Tages!

6.30 Uhr. Mit dem Kauf von Gutscheinen versuchen Gäste jetzt, ihren Lieblingslokalen finanziell unter die Arme zu greifen. Was man dabei beachten muss, fasst unser Graz-Team zusammen.

6.20 Uhr. Das Grazer Kulturjahr startete zwar im Jänner, mit April hätte es aber richtig Fahrt aufnehmen sollen. Wie der Kulturstadtrat das Kulturjahr doch noch in die Gänge bringen will, das hat unser Kulturressort erfragt.

Freitag, 21 Uhr. Mit Freitag (27.3.2020), Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in der Steiermark 812. Das bedeutet ein Plus von 69 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Abend zuvor. Nachfolgend die Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Fälle nach politischen Bezirken (in Klammer die neuen Fälle in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 27 (+2)

Deutschlandsberg: 15 (+2)

Graz: 188 (+14)

Graz-Umgebung: 77 (+5)

Hartberg-Fürstenfeld: 156 (+11)

Leibnitz: 101 (+14)

Leoben: 16 (-)

Liezen: 51 (+4)

Murau: 2 (+1)

Murtal: 20 (+1)

Südoststeiermark: 34 (+3)

Voitsberg: 52 (+8)

Weiz: 73 (+4)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

Der Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in der Steiermark beträgt mittlerweile 17 Personen.