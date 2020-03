Mehr als 810 Covid-19-Fälle im Land +++ Sechs weitere Todesfälle an einem Tag +++ Hilfspaket des Landes über 53 Millionen Euro +++ Wiener buchen in steirischen Hotels für Ostern +++ Laut LR Bogner-Strauß würden steirische Labors 2000 Tests pro Tag schaffen, die Reagenzien fehlen aber

Die steirischen Labors hätten maschinelle Kapazitäten für täglich 2.000 Tests, die Reagenzien fehlen aber © Weichselbraun

Die zweite Woche mit spürbaren Einschnitten im Sog der Corona-Krise ist bald überstanden. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt, für eine Rücknahme der Maßnahmen ist es zu früh. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark lag zuletzt bei 812 (laut Ministerium; Freitag 20 Uhr).

in der Steiermark lag zuletzt bei (laut Ministerium; Freitag 20 Uhr). In der Steiermark gab es am Freitag sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt sind es bisher 17.

in Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt sind es bisher 17. Das Land schnürte ein Hilfspaket über 53 Millionen Euro.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Die Polizei meldet gut 360 Anzeigen allein in Graz.

. Die Polizei meldet gut 360 Anzeigen allein in Graz. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes: 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

Die Entwicklungen vom Freitag, 27. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

8.30 Uhr. Laut Gesundheitslandesrätin Juliane Bogener-Strauß wären die Labors maschinell sehr gut ausgerüstet, täglich könnten rund 2.000 Tests durchgeführt werden, das scheitert aber noch an den Reagenzien, dem Testmaterial. Hier lesen Sie mehr dazu!

8.09 Uhr. Es gibt ein neues Schwarzenegger-Video mit Whiskey und Lulu! Seit Wochen unterhält der berühmteste Auslandssteirer das Netz mit seinem Esel und seinem Minipferd - immer mit einer wichtigen Message: "Bleibt zu Hause!" Diesmal wird im Garten etwas "gesportelt".

7.59 Uhr. Der Lebringer Franz Stefan Gady berichtet als USA-Korrespondent für die Kleine Zeitung aus New York. Normalerweise. Er ist wegen des Coronavirus aus der Stadt geflüchtet - hier schildert er, warum.

7.43 Uhr. Die Kleine Zeitung liefert Ihnen Kulturerlebnisse frei Haus: Unsere Serie von Wohnzimmerkonzerten geht heute Samstag um 19 Uhr mit einem Gig vom steirischen Blueser "Sir" Oliver Mally los. Hier gibt's alle Infos!

7.30 Uhr. Eine schöne Geste der Solidarität, zur Nachahmung empfohlen: Die Vermieterin eines Brucker Geschäfts verzichtet auf die Miete eines Geschäftslokals, bis dieses wieder Umsätze macht. Eine Geschichte aus dem Mürztal.

7.19 Uhr. Tatsächlich? Für Ostern gibt es jetzt noch neue Buchungen. Auch in der Steiermark, das bei Wienern gefragt ist. Hoteliers drängen aber vehement auf bundesweite Regeln zur Schließung. Landesverordnungen im Westen könnten kippen. Die ganze Geschichte.

7.01 Uhr. Die Fachleute wagen eine erste Annäherung. Welche Auswirkungen haben die leergefegten Straßen auf sonst so schlechte Luft in Graz? Es gibt bereits einen leichten Trend nach unten.

7 Uhr. Vorbilder: Ein junges Mediziner-Netzwerk befindet sich im Kampf gegen das Virus, drei Steirer sind dabei federführend. Die Steirer des Tages!

6.30 Uhr. Mit dem Kauf von Gutscheinen versuchen Gäste jetzt, ihren Lieblingslokalen finanziell unter die Arme zu greifen. Was man dabei beachten muss, fasst unser Graz-Team zusammen.

6.20 Uhr. Das Grazer Kulturjahr startete zwar im Jänner, mit April hätte es aber richtig Fahrt aufnehmen sollen. Wie der Kulturstadtrat das Kulturjahr doch noch in die Gänge bringen will, das hat unser Kulturressort erfragt.

Freitag, 21 Uhr. Mit Freitag (27.3.2020), Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in der Steiermark 812. Das bedeutet ein Plus von 69 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Abend zuvor. Nachfolgend die Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Fälle nach politischen Bezirken (in Klammer die neuen Fälle in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 27 (+2)

Deutschlandsberg: 15 (+2)

Graz: 188 (+14)

Graz-Umgebung: 77 (+5)

Hartberg-Fürstenfeld: 156 (+11)

Leibnitz: 101 (+14)

Leoben: 16 (-)

Liezen: 51 (+4)

Murau: 2 (+1)

Murtal: 20 (+1)

Südoststeiermark: 34 (+3)

Voitsberg: 52 (+8)

Weiz: 73 (+4)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

Der Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in der Steiermark beträgt mittlerweile 17 Personen.