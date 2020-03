Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schutzanzüge für die C12-Crew © Energie Stmk

Die zweite Woche mit den harten Einschnitten aufgrund der Corona-Krise geht dem Ende zu. Auch für die Menschen in der Steiermark ist die Lage weiter angespannt, eine Besserung noch nicht in Sicht Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark lag zuletzt insgesamt bei 753.

in der Steiermark lag zuletzt insgesamt bei In der Steiermark gab es weitere zwei Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt sind es bisher 13.

in Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt sind es bisher 13. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Mehr als 460 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark.

. Mehr als 460 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Hotline Kriseninterventionsteam: 0800 500154 (9 bis 21 Uhr)

Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes: 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

Die Entwicklungen vom Donnerstag, 26. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

11.07 Uhr: Am Freitag, Stand 11 Uhr, halten wir in der Steiermark bei 754 bestätigten Coronavirus-Erkrankungen. 164 Patienten befinden sich in Spitalsbehandlung, 19 auf Intensivstationen. 13 Patienten sind bisher in der Steiermark verstorben. Zu den zwei neuen Todesfällen gegenüber Mittwoch liegen bisher keine Daten vor.

11.02 Uhr: Die Details zum 53 Millionen Euro schweren Hilfspaket der steirischen Landesregierung hat Redakteur Thomas Rossacher hier zusammengefasst:

So möchte das Land Steiermark den Firmen helfen

10.50 Uhr: Die Sanitäter, Rettungsfahrer, Zivildiener und Ärzte des Roten Kreuzes leisten in diesen Tagen Gewaltiges. Dabei haben sie aber auch Fairness verdient. Über die sozialen Medien ruft die Rettungsorganisation zu etwas auf, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: Wenn ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, bitte rechtzeitig Bescheid sagen!

10.40 Uhr: +++ Das Land schnürt ein Hilfspaket in der Höhe von 53 Millionen Euro +++

Anton Lang (SPÖ) sagt, man habe die Soforthilfe an den Bund ausgerichtet. 42 Millionen sind für die Übernahme von Zinszahlungen. Sechs Millionen Euro des Landes fließen in den Härtefonds, den die WKO abwickelt. Weitere 2,5 Millionen gibt es zur Förderung der Telearbeit. Zudem wird es einen Härtefonds für Künstler und Sportler geben.

LH Hermann Schützenhöfer in einer Online-Pressekonferenz © Screenshot

10.38 Uhr: In der Karwoche ist ein Sonderlandtag notwendig. „In einem Sammelgesetz müssen Fristen ausgesetzt werden“, so LH Schützenhöfer. Auch die im Mai angesetzte Wahl der Gemeinde-Personalvertreter muss verschoben werden.

10.25 Uhr: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Vize-LH Anton Lang, Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Soziallandesrätin Doris Kampus stellen in diesen Minuten ein Paket für steirische Unternehmen vor. Es beinhaltet "Dutzende Millionen Euro", heißt es aus der Burg. Wir berichten im Anschluss.

10.15 Uhr: Den Herausforderungen der Corona-Krise stellt sich auch die die Med Uni Graz. Mehr als 300 Studierende sind etwa gerade im klinisch praktischen Jahr und leisten wertvolle Unterstützung in verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitssystems in der Steiermark. Die Medizinische Universität unterstützt dabei aber in noch weiteren Bereichen, wie der Diagnostik.

10 Uhr: Nur sechs Schutzanzüge standen der Crew vom Notarzthubschrauber C12 bisher insgesamt zur Verfügung. Nun hat die Energie Steiermark 40 Schutzanzüge aus ihren Beständen als Spende am Stützpunkt Flughafen Graz-Thalerhof übergeben. "Zusammenhalt ist in schwierigen Zeiten selbstverständlich“, gab das Vorstandsduo Christian Purrer und Martin Graf grünes Licht für die Aktion. Aufgrund der Lieferengpässe auf dem Markt hatten LH Hermann Schützenhöfer und sein Stellvertreter Anton Lang die Weichen für die Übergabe gestellt.

Peter Wagner (li.) und Heimo Pilko (re.) von der Energie Steiermark übergaben 40 Corona-Schutzanzüge an die Besatzung des C12 Foto © Vesnic

9.40 Uhr: Der Gemeindebund hat die steirischen Gemeinden in einer Rundmail über die neuen rechtliche Rahmenbedingungen informiert. Das betrifft auch die Fristen im Rahmen von Zivilprozessen, Außerstreitverfahren, Grundbuchs- und Firmenbuchverfahren sowie Exekutions- und Insolvenzverfahren: Diese sind unterbrochen, wenn deren fristauslösendes Ereignis in die Zeit nach Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes (ab 22. März) fällt. Verfahrensrechtliche Fristen, die bis zum bis 22. März noch nicht abgelaufen sind, sind bis zum 30. April unterbrochen. Sie beginnen mit 1. Mai neu zu laufen.

9.30 Uhr: Der Circus Louis Knie hat schon vor Wochen sein Zelt in Seiersberg aufgeschlagen. Dann kam die Krise, jetzt stehen die rund 50 Mitarbeiter ohne Einkommen dar. Die täglichen Fixkosten belaufen sich auf 1000 Euro. Über Crowdfunding hofft man nun auf Spenden.

Ein Zirkus ohne Fangnetz

9.00 Uhr: Die Caritas Steiermark hat ihre Beratungsdienste nun auch im Internet erweitert. Auskunft zu den Themen rund um Existenzsicherung, Delogierungsprävention oder Alkohol- und Drogenkonsum wird ab sofort auch auf dem digitalen Weg erteilt. „Damit können sich auch Menschen an uns wenden, die nicht in die Beratungsstellen kommen oder anrufen möchten“, sagt Roland Urban, Caritas-Abteilungsleiter für Beratung und Existenzsicherung.

Unter diesem Link geht es zu den Beratungsangeboten.

8.45 Uhr: Am AMS Voitsberg ist man nicht nur mit einem sprunghaften Anstieg an Arbeitslosen (plus 884) konfrontiert, sondern auch mit einem positivem Corona-Test bei einer Mitarbeiterin.

8.40 Uhr: Das steirische Unternehmen Christof Industries unterstützt die Kages und das LKH Uniklinukum Graz. Ein in Graz produziertes Sterilisationsgerät kann pro Stunde bis zu 150 Schutzmasken wieder so aufbereiten, dass sie auch nach strengsten Richtlinien einsatzfähig sind. Ein Behandlungszyklus dauert rund 16 Minuten.

8.30 Uhr: Die Universitäten und Hochschulen des Landes unternehmen große Anstrengungen, die Lehre und Ausbildung weiterhin zu sichern. Freilich klappt das nicht überall gleich gut. So klagen Studierende etwa an der Jus-Fakultät der Uni Graz, es gebe „weder Online-Kurse noch vernünftige Informationen wie an anderen Universitäten“, so ein Jus-Student. Doch das ist offenbar eher die Ausnahme. Mit Hunderten Vorlesungen im Internet wird der Lehrbetrieb mühsam aufrecht erhalten.

Hochschulen bieten Hunderte Vorlesungen im Internet

8.20 Uhr: Der Biermarkt ist wie so viele Branchen komplett eingebrochen. Damit bleibt auch der Brauerei Murau mit ihren 180 Mitarbeitern keine andere Wahl: Sie muss auf Kurzarbeit umstellen, und zwar ab 1. April. Geschäftsführer Josef Rieberer: „Zum Glück gibt es zu dieser Maßnahme große Zustimmung in der Belegschaft, viele sind froh, dass es zu keiner einzigen Freistellung gekommen ist.“ Zur ganzen Geschichte.

7.50 Uhr: Heute will die Bundesregierung ankündigen, welche Schlüsse sie aus dem bisherigen Verlauf der Erkrankungen zieht und ob die Maßnahmen noch länger über Ostern hinaus andauern. Das ist auch das Thema unserer heutigen Online-Umfrage in Graz:



Sollen die Beschränkungen in Graz nach den Osterfeiertagen weiter andauern?

7.30 Uhr: So stellte sich die Situation in der Steiermark am Donnerstagabend dar: Innerhalb von 48 Stunden wurde bei 159 neuen Personen in der Steiermark eine Coronavirus-Infektion festgestellt. Der stärkste Anstieg (plus 39) war im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. In Graz gab es um 34 Infektionen mehr.

Foto © Land Stmk

7.25 Uhr. Die Coronakrise führt bei der Polizei zu einer paradoxen Situation: Wegen Urlaubssperren, gestrichenen Kursen und Zuteilungen gibt es auf den Polizeiinspektionen so viel Personal wie sonst nie. Gleichzeitig sind die Kriminalität und auch andere polizeiliche Anforderungen deutlich gesunken. Auch aus Sicherheitsgründen wurde der Dienstbetrieb daher angepasst und soll noch weiter optimiert werden, sagt der stellvertretende Landespolizeidirektor Manfred Komericky.

Mehr zum Thema Neue Situation Mehr Polizisten auf den Dienststellen, aber weniger Kriminalität

7.10 Uhr. Eine hochprozentige Überraschung fanden Haushalte in Hartberg und den umliegenden Gemeinden in dieser Woche vor der Tür. Die kleinen Fläschen mit der Aufschrift „Desinfektion“ kamen von dem Frischekosmetikunternehmen Ringana. Seit Tagen werden dort, wo sonst neben Kosmetika auch Zahnöl hergestellt wird, Desinfektionsmittel aus den vorhandenen Rohstoffen produziert.Auch der Riegersburger Edelbrand-Spezialist Alois Gölles produziert jetzt Hand-Desinfektionsmittel.

Beide Unternehmen sind heute unsere Steirer des Tages.

6.50 Uhr: Seit knapp einer Woche sind vier mobile Teams, bestehend aus einem Arzt und einem Sanitäter, in der Steiermark unterwegs, um Corona-Patienten in häuslicher Pflege zu betreuen. Tobias Round und Stefan Gogg gehören einem dieser Teams an. Redakteur Thomas Macher und Fotograf Jürgen Fuchs haben sie begeleitet.

Wie sich ein mobiles Team um Corona-Patienten kümmert

6.30 Uhr: Auf den überarbeiteten Seiten des Gesundheitsministeriums ist jetzt auch ersichtlich, wieviele Covid-Patienten sich pro Bundesland in Spitalsbehandlung befinden. Und da liegt die Steiermark mit 151 an der Spitze - noch vor Tirol und Wien. 19 Patienten befinden sich auf der Intensivstation, nur in Niederösterreich sind es mehr. Zuletzt wurden diese Daten gestern um 7 Uhr früh aktualisiert, sind also nicht mehr auf dem letzten Stand.



6.10 Uhr: Die Kritik an den Lebensmittelketten ist mitunter heftig – denn sie verkaufen nicht nur lebensnotwendige Nahrungsmittel, sondern auch eine Auswahl sogenannter Non-Food-Artikel, also Mode, Spielzeug, Elektrogeräte, Sportgeräte, Gartenmöbel etc. Ein betroffener Händler zur Kleinen Zeitung: „Wir müssen geschlossen halten und die Großen nutzen die Situation schamlos aus.“ Die Redakteure Hannes Gaisch-Faustmann und Clemens Ticar haben recherchiert, was denn eigentlich jetzt verkauft werden darf und was nicht.

Mehr zum Thema Händler in der Zwickmühle Was verkauft werden darf und wofür Kunden (nicht) bestraft werden können

6.00 Uhr: "Unser Online-Shop geht durch die Decke", sagt Norbert Hackl vom Biohof Labonca in Burgau. Er vermeldet auf diesem Vertriebsweg 100 Prozent Zuwachs. Eine Plattform dafür ist der digitale Marktplatz der Kleinen Zeitung, auf dem sich immer mehr regionale Unternehmer registrieren. Hier geht es zur Liste:

Regionale Unternehmer und Produzenten mit Lieferservice