Mehr als 600 Covid-19-Fälle im Land. +++ Drei infizierte Steirer sind am Mittwoch verstorben - elf Todesopfer in der Steiermark +++

Corona in der Steiermark

© APA/AFP/THIBAULT SAVARY

Das öffentliche Leben ist in der Steiermark - wie in fast allen Teilen der Welt - wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch für alle Steirer stellt die aktuelle Lage eine Ausnahmesituation dar. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt insgesamt bei 627.

in der Steiermark liegt insgesamt bei In der Steiermark gab es am Mittwoch zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle Österreicher . 378 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark.

. 378 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Hotline Kriseninterventionsteam: 0800 500154 (9 bis 21 Uhr)

Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes: 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

Die Entwicklungen vom Mittwoch, 25. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

06.50 Uhr. Die Landessanitätsdirektion hat bekanntgegeben, dass ein weiterer Mann aus dem Bezirk Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Jahrgang 1935) verstorben ist. Mittlerweile sind elf Steirer im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

06.36 Uhr. Wie die Diözese am Mittwoch bekanntgab, wird man sich auch bei den Osterfeierlichkeiten an die Einschränkungen der Bundesregierung halten und die Feiern von Palm- bis Ostersonntag über Livestream, TV und Radio übertragen. Außerdem läuten am Ostersonntag die Glocken.

06.12 Uhr. Unter dem Motto „#miaschoffndes“ wollen Georg Reschen und sein Team in der Corona-Krise Information und Unterhaltung bieten.

06.00 Uhr. Werdende Väter dürfen bei der Geburt im Krankenhaus dabei sein - die Besuche im Krankenhaus vor und nach der Entbindung werden aber weiterhin generell untersagt. Es soll nun nach Geburten eine möglichst frühe Entlassung aus dem Krankenhaus forciert werden. Mehr zum Thema.