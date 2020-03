Mit Stand Dienstagabend gab es 584 Covid-19-Fälle im Land. +++ Zwei infizierte Steirerinnen sind am Dienstag verstorben - Todesopfer sieben und acht in der Steiermark +++ FPÖ-Landtagsabgeorgneter Gerhard Hirschmann ist von allen politischen Funktionen zurückgetreten

Corona in der Steiermark

Das öffentliche Leben ist in der Steiermark - wie in fast allen Teilen der Welt - wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch für alle Steirer stellt die aktuelle Lage eine Ausnahmesituation dar. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Corona-Party : Landtagsabgeordneter Gerhard Hirschmann war einer der Beteiligten und ist nun von allen Ämtern zurückgetreten.

: Landtagsabgeordneter Gerhard Hirschmann war einer der Beteiligten und ist nun von allen Ämtern zurückgetreten. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt insgesamt bei 584.

in der Steiermark liegt insgesamt bei In einer Woche wurden 17.000 Steirer arbeitslos

In der Steiermark gab es am Dienstag einen achten Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle Österreicher . 378 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark.

. 378 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark. LKH Hartberg hat wieder geöffnet

hat wieder geöffnet Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Hotline Kriseninterventionsteam: 0800 500154 (9 bis 21 Uhr)

Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes: 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

Die Entwicklungen vom Dienstag, 24. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

7.05 Uhr: Praktische Tipps vom Roten Kreuz Steiermark:



7.00 Uhr. Am Dienstag wurde bei 81 Steirern das Coronavirus festgestellt - so viele positive Testungen an einem Tag gab es bisher noch nicht. Das liegt auch daran, dass die Anzahl der Tests höher wird.

06.50 Uhr. Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß appelliert an die steirischen Gemeinden und alle weiteren Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen ohne Ganzjahresbetrieb, für nicht schulpflichtige Kinder auch eine Betreuung während der Osterferien sicherzustellen. Dieses Angebot soll sich speziell an jene Eltern und Erziehungsberechtigte richten, die versorgungsrelevante Arbeit leisten und daher auch in den Osterferien eine Betreuung für ihre Kinder benötigen.

06.45 Uhr. In der Steiermark gab es am Dienstag einen achten Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19.