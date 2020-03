Corona in der Steiermark

© AFP

Das öffentliche Leben ist in der Steiermark - wie in fast allen Teilen der Welt - wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch für alle Steirer stellt die aktuelle Lage eine Ausnahmesituation dar. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Corona-Party : Landtagsabgeordneter Gerhard Hirschmann war einer der Beteiligten

: Landtagsabgeordneter Gerhard Hirschmann war einer der Beteiligten Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt insgesamt bei 446.

in der Steiermark liegt insgesamt bei Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle Österreicher . 378 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark.

. 378 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark. LKH Hartberg öffnet am Montag wieder

öffnet am Montag wieder Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Hotline Kriseninterventionsteam (15 -21 Uhr) 0664 85 00 224



(15 -21 Uhr) Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

Die Entwicklungen vom Sonntag, 22. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

5.30 Uhr. Redakteur Thomas Rossacher hat sich die neuen Fahrpläne der Öffis genau angesehen: Die neuen Fahrpläne für die Steiermark finden Sie hier.

Mehr auf der Seite des Verkehrsverbundes. Fahrplanauskünfte auch telefonisch von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr unter +43 (0)50 678910.

5.25 Uhr. Soldaten des österreichischen Bundesheers sind auch heute wieder im LKH Graz im Einsatz. Bei den Zugängen zur EBA (Erstaufnahmestation), der Unfallchirurgie und der Kinderklinik werden Eingangskontrollen durch. In Schutzkleidung messen sie die Temperatur jener Personen, die die Räumlichkeiten betreten wollen. Die Soldaten arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr.

5.10 Uhr. Um 19 Uhr präsentierte das Gesundheitsministerium gestern Abend die aktuellen Zahlen. In der Steiermark waren zu diesem Zeitpunkt 446 Personen erkrankt.

Hier: Kollege Michael Kloiber hat die Zahlen ausgewertet.

Bruck-Mürzzuschlag 9

Deutschlandsberg 8

Graz(Stadt) 114

Graz-Umgebung 48

Gröbming 19

Hartberg-Fürstenfeld 75

Leibnitz 52

Leoben 7

Liezen 18

Murau 1

Murtal 15

Südoststeiermark 22

Voitsberg 12

Weiz 46

4.50 Uhr. Die steirischen Grünen fordern den Rücktritt von FPÖ-Landtagsabgeordneten Gerhard Hirschmann. Hirschmann war bei der "Corona-Party" in Heiligenkreuz dabei. Die FPÖ mahnte den Bezirkschef von Leibnitz nach den Vorkommnissen bei der "Corona-Party" ab.

Diese Zusammenkunft war ein Fehler und tut mir sehr leid. Mir ist bewusst, dass ich meiner Vorbildwirkung als Abgeordneter in diesem Fall nicht gerecht geworden bin. Gerhard Hirschmann

Auch die SPÖ fordert Konsequenzen. "Ein verantwortungsvoller Mandatar müsste wissen, was zu tun ist." Und: "Sich in Zeiten wie diesen in Gruppen zu betrinken und zu feiern ist rechtswidrig, moralisch verwerflich, hochgradig egoistisch und zeugt von einer Unreife und Empathielosigkeit."