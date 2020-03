Kleine Zeitung +

Beben bei Zagreb Geophysiker Lenhardt: Krsko hält deutlich stärkere Beben aus

In einem Videointerview beantwortet Wolfgang Lenharst, Leiter der Abteilung Geophysik bei der ZAMG offene Fragen zum Erdbeben in Kroatien und dessen Auswirkungen auf das Atomkraftwerk in Krsko.