Mit Stand Sonntagmittag gab es 442 Covid-19-Fälle im Land. +++ Auf den Straßen ist (wetterbedingt) deutlich weniger los als in den Tagen zuvor +++ Bis jetzt 378 Anzeigen wegen Missachtung der Corona-Vorschriften +++

Corona in der Steiermark

© Berufsfeuerwehr Graz

Das öffentliche Leben ist in der Steiermark - wie in fast allen Teilen der Welt - wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch für alle Steirer stellt die aktuelle Lage eine Ausnahmesituation dar. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Samstag, 21. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

17.10 Uhr. Die steirischen Grünen fordern den Rücktritt von FPÖ-Landtagsabgeordneten Gerhard Hirschmann. Die FPÖ mahnte den Bezirkschef von Leibnitz nach den Vorkommnissen bei der "Corona-Party" ab.

"Der Parteichef hat im Rahmen dieser Unterredung das Verhalten des Mandatars als inakzeptabel verurteilt und ihn abgemahnt." FPÖ-Aussendung

Auch die SPÖ fordert Konsequenzen. "Ein verantwortungsvoller Mandatar müsste wissen, was zu tun ist." Und: "Sich in Zeiten wie diesen in Gruppen zu betrinken und zu feiern ist rechtswidrig, moralisch verwerflich, hochgradig egoistisch und zeugt von einer Unreife und Empathielosigkeit."

16.46 Uhr. Der im Living Campus von Leoben tot aufgefundene Italiener (38) war nicht infiziert. Die Todesursache soll nun im Rahmen einer Autopsie abgeklärt werden.

16.30 Uhr. Wieder einmal eine erfreuliche Meldung: Das Next Liberty wird ab 24. März ausgewählte Produktionen streamen. Los geht es mit dem bes(ch)wingten Erfolgsmusical "Die fürchterlichen Fünf". Das Musical von Florian Stanek und Sebastian Brandmeir nach dem Bilderbuch von Wolf Erlbruch wird auf www.nextliberty.com übertragen.

Eine Kostprobe:

16.17 Uhr. Die Zahl der Infizierten ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums (16 Uhr) auf 442 gestiegen. Vor allem in den Regionen Leibnitz (5), Weiz (5) und Liezen (7) ist die Zahl der positiv getesteten Personen in den vergangenen Stunden deutlich angewachsen. Insgesamt wurden in Österreich 3302 Fälle von Covid-19.

Die Regionen im Überblick:

Bruck-Mürzzuschlag 9

Deutschlandsberg 8

Graz(Stadt) 112

Graz-Umgebung 49

Hartberg-Fürstenfeld 74

Leibnitz 52

Leoben 7

Liezen 37

Murau 1

Murtal 15

Südoststeiermark 21

Voitsberg 12

Weiz 45

15.40 Uhr. Nun ist der Thalersee endgültig dicht! Bürgermeister Matthias Brunner: "Es geht einfach nicht mehr. Der Parkplatz beginnt sich schon wieder zu füllen, es ist viel zu viel los am Thalersee - wir werden den See und die Parkplätze rundherum sperren."

15.15 Uhr. Bei einem der vier jungen Männer, die bei der Corona-Party in Heiligenkreuz am Waasen angetroffen wurden, handelt es sich um einen jungen Landtagsabgeordneten der FPÖ, Gerhard Hirschmann.

Diese Zusammenkunft war ein Fehler und tut mir sehr leid. Mir ist bewusst, dass ich meiner Vorbildwirkung als Abgeordneter in diesem Fall nicht gerecht geworden bin. Gerhard Hirschmann

14.40 Uhr. Kaserne statt Homeoffice: Freiwillige Milizsoldaten sind ab Montag im Einsatz. Kollege Georg Tomaschek hat sich mit einem IT-Experten unterhalten, der in Gratkorn einrücken wird. Die steirischen Heeressportler sind schon seit Montag im Einsatz.

14.05 Uhr. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt insgesamt bei 423.

Hier die Verteilung nach Regionen

12.40 Uhr. Das schöne Wetter lockt immer mehr Besucher zum Thalersee. Gemeinde ist gezwungen, den See zu sperren.

11.35 Uhr.

#COVID19 Einen wenig erfreulichen Einsatz hatten unsere Kollegen gestern im Bezirk #Leibnitz: Sie mussten eine #Coronaparty beenden – Anzeigen inklusive! Weitere Infos in unserer Presseaussendung ▶️ https://t.co/JdMupFC16I #sobittenicht #schauaufdich — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) March 22, 2020

Hier finden Sie die Geschichte!

11.30 Uhr. Aufruf der Berufsfeuerwehr Graz:

11.25 Uhr. Die letzte Linienflugmaschine für lange Zeit hob am vergangenen Freitag ab. In den nächsten Tagen ist kein weiterer Linienflug geplant, erst für 29. März wurden zwei Maschinen aus Wien und Hurgada (Ägypten) eingereicht, "ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Flüge zustande kommen", schildert Doris Poelt, Sprecherin des Flughafens Graz-Thalerhof.

11.00 Uhr. An den Schulen sind kaum noch Kinder, den Unterricht gibt es jetzt aus der Ferne – eine Herausforderung. Wie das geht, haben uns vier Lehrer erzählt.

10.30 Uhr. Graz-Stadt klettert am Sonntagmorgen auf über 100 Coronavirus-Fälle - wobei hier all jene eingerechnet werden, die aktuell in den Krankenhäusern untergebracht sind und aus anderen Bezirken stammen. Das LKH Graz-West ist ohnehin für Infektionskrankheiten ausgestattet und hat daher im Bundesland eine Schlüsselrolle inne. Steiermarkweit ist die Zahl erstmals auf über 400 Patienten angestiegen. Samstagabend lag die Zahl der infizierten Steirer bei 393.

10.10 Uhr. Soldaten aus gleich zwei steirischen Verbänden stehen seit diesem Wochenende im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz zur Eindämmung der Covid-Krise. Das Jägerbataillon 17 aus Straß ist mit rund 140 Kräften in Tirol und wird dort Aufgaben des Objektschutzes übernehmen. Und vom Jägerbataillon 18 in St. Michael ist eine Kompanie dem Militärkommando Salzburg unterstellt worden. Auch diese Soldaten sollen die Polizei entlasten. In der Steiermark sind derzeit rund 40 Soldaten an den Grenzübergängen zu Slowenien im Einsatz. Sie unterstützen die Gesundheitsbehörden (BH) und der Polizei bei Temperaturmessungen.

9.30 Uhr. Die Prioritäten der Politik haben sich elementar verschoben: weg vom parteipolitischen Wettbewerb, hin zum nackten Management der Krise. Deutlich zeigt sich das etwa bei Agrarlandesrat Hans Seitinger, der mit dramatischen Versorgungsfragen beschäftigt ist. Seine wichtigste Erkenntnis: „Die echte Schwachstelle in unserer Lebensmittelversorgung ist der Grenzverkehr.“ Zur Geschichte.

9.15 Uhr. Maximilian Santner, Austauschschüler aus Leoben, ist nach wie vor als einziger unbegleiteter minderjähriger Österreicher in China. Seine Erfahrungen.

8.50 Uhr. Der soziale Kontakt soll also gemieden werden - umso mehr Zeit, sich einem guten Buch zu widmen. Leser und Leserinnen aus dem Bezirk Weiz haben uns ihre Buchtipps genannt. Hier finden Sie die Liste.

08.25 Uhr. Die Kleine Zeitung überträgt heute um 10 Uhr die Messe mit Bischof Krautwaschl. Auch andere Angebote stehen über im Internet bereit. Eine Übersicht.

08.00 Uhr. Sie liefern Medikamente oder die Post, entsorgen den Müll, reinigen Gebäude oder kümmern sich um Kinder: Für viele Steirer gibt es in Zeiten von Corona kein Homeoffice. Gerade in dieser Krise ist ihre Arbeit unverzichtbar.

07.30 Uhr. Ängste, Sorgen, Einsamkeit: Die Kirchen haben auf die Corona-Krise mit einem breiten Seelsorge-Angebot reagiert. Seit Wochenbeginn sind unter der „Du bist nicht allein“-Hotline (0316) 8031-557 katholische und evangelische Seelsorger für die Anliegen der Menschen im ganzen Land da, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.

07:00 Uhr. Leser meldeten in der Nacht auf Samstag Fluggeräusche am Himmel. Austro Control hat keine Erklärung dafür.

06:00 Uhr. Winterliches Wetter dürfte mithelfen. Eine kurze Vorschau auf den heutigen Sonntag - hier dürfte das unwirtliche Wetter (Temperaturen um null Grad bei stürmisch-eisigem Nordostwind) mithelfen, dass die Forderung der Regierung und der Experten, die Menschen mögen zu Hause bleiben, stärker beherzigt wird. Schon am regnersichen Samstag hat sich gezeigt, dass deutlich weniger Leute auf den Straßen und in den Parks waren als in den (Frühlings-)Tagen zuvor.

Coronavirus: So leer waren die steirischen Straßen am Samstag

05:45 Uhr. 393 Fälle. Vorsichtiges Fazit des gestrigen Samstags - in der Steiermark scheint die Ansteckungs-Kurve leicht abzuflachen. Mit der letzten Aktualsierung des Gesundheitsministeriums gibt es nun steiermarkweit 393 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen ging am Samstag auf 43 zurück (am Donnerstag lag sie bei 75) - während gleichzeitig in den letzten 24 Stunden die Zahl der bundesweiten Testungen deutlich angestiegen ist (auf 2932 binnen 24 Stunden).

05:30 Uhr. Zu einem aufsehenerregenden Polizei- und Rettungseinsatz kam es am Samstag am Campus Leoben. Hier wurde ein 38-jähriger Italiener tot aufgefunden. Die Todesursache war gestern noch unklar, Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus. Wegen der aktuellen Corona-Lage wurden große Sicherheitsvorkehrungen getroffen und ein Covid-19-Test durchgeführt. Ein Testergebnis dürfte im Laufe des Sonntags bekanntwerden. >>Mehr darüber lesen Sie hier<<

01:00 Uhr. #wirstehenzusammen - Die Onlineplattform der Kleinen Zeitung soll Geschäftstreibende und Kunden in der Krise zusammenbringen. Schon mehr als 1400 Unternehmer waren am Samstagabend mit an Bord. Drei oststeirische Unternehmer erzählen, wie sie jetzt ihre Kunden versorgen wollen.

Grafiken: Diese Bezirke sind besonders betroffen