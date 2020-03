Mit Stand Samstagabend gab es 393 Covid-19-Fälle im Land. +++ Auf den Straßen ist (wetterbedingt) deutlich weniger los als in den Tagen zuvor +++ Bis jetzt 280 Anzeigen wegen Missachtung der Corona-Vorschriften +++ Aufregung in Leoben nach Tod eines 38-jährigen Italieners +++ Die Entwicklungen im Live-Ticker.

STEIERMARK: CORONAVIRUS - SITUATION IN GRAZ © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Das öffentliche Leben ist in der Steiermark - wie in fast allen Teilen der Welt - wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch für alle Steirer stellt die aktuelle Lage eine Ausnahmesituation dar. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Samstag, 21. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

07:00 Uhr. Leser meldeten in der Nacht auf Samstag Fluggeräusche am Himmel. Austro Control hat keine Erklärung dafür.

06:00 Uhr. Winterliches Wetter dürfte mithelfen. Eine kurze Vorschau auf den heutigen Sonntag - hier dürfte das unwirtliche Wetter (Temperaturen um null Grad bei stürmisch-eisigem Nordostwind) mithelfen, dass die Forderung der Regierung und der Experten, die Menschen mögen zu Hause bleiben, stärker beherzigt wird. Schon am regnersichen Samstag hat sich gezeigt, dass deutlich weniger Leute auf den Straßen und in den Parks waren als in den (Frühlings-)Tagen zuvor.

Coronavirus: So leer waren die steirischen Straßen am Samstag

05:45 Uhr. 393 Fälle. Vorsichtiges Fazit des gestrigen Samstags - in der Steiermark scheint die Ansteckungs-Kurve leicht abzuflachen. Mit der letzten Aktualsierung des Gesundheitsministeriums gibt es nun steiermarkweit 393 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen ging am Samstag auf 43 zurück (am Donnerstag lag sie bei 75) - während gleichzeitig in den letzten 24 Stunden die Zahl der bundesweiten Testungen deutlich angestiegen ist (auf 2932 binnen 24 Stunden).

05:30 Uhr. Zu einem aufsehenerregenden Polizei- und Rettungseinsatz kam es am Samstag am Campus Leoben. Hier wurde ein 38-jähriger Italiener tot aufgefunden. Die Todesursache war gestern noch unklar, Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus. Wegen der aktuellen Corona-Lage wurden große Sicherheitsvorkehrungen getroffen und ein Covid-19-Test durchgeführt. Ein Testergebnis dürfte im Laufe des Sonntags bekanntwerden. >>Mehr darüber lesen Sie hier<<

01:00 Uhr. #wirstehenzusammen - Die Onlineplattform der Kleinen Zeitung soll Geschäftstreibende und Kunden in der Krise zusammenbringen. Schon mehr als 1400 Unternehmer waren am Samstagabend mit an Bord. Drei oststeirische Unternehmer erzählen, wie sie jetzt ihre Kunden versorgen wollen.

Grafiken: Diese Bezirke sind besonders betroffen