Ballonsportpionier Josef Starkbaum © Zugschwert

Ein Pionier der Luftfahrt feiert heute seinen 87. Geburtstag: Josef Starkbaum. Geboren in Brünn, kam er nach dem Krieg mit den Eltern nach Wien. Schon in der HTL für Maschinenbau faszinierte ihn die Fliegerei – „ich hatte als HTL-Schüler kein Geld, aber hochfliegende Pläne“. Er dockte in Schwechat beim Fliegerclub Union Wien an – „fürs Erste war ich noch nicht am, aber im Himmel“ – und machte den Segelschein bei der Alpen-Segelfliegerschule in Zell am See.