Das öffentliche Leben ist in der Steiermark - wie in fast allen Teilen der Welt - wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch für alle Steirer stellt die aktuelle Lage eine Ausnahmesituation dar. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Freitag, 20. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

7.10 Uhr: Der steirische Militärkommandant Heinz Zöllner steht vor einer der größten Herausforderungen in seiner Laufbahn. Erstmals wird er auch ganze Milizeinheiten in den Einsatz führen. Noch kämpft er um ausreichend Schutzmasken und -anzüge.

Heinz Zöllner im ausführlichen Interview!

6.30 Uhr: Exakt 350 Personen in der Steiermark wurden bis inklusive gestern positiv auf das Coronavirus getestet. Am Freitag kamen bis zum Abend 53 neue Fälle hinzu. Die Zahl der Neuerkrankungen ist damit geringer als am Donnerstag. Die Steiermark weist dennoch mehr Fälle auf als Wien auf. Am stärksten betroffen sind Tirol (567 Erkrankte), Oberösterreich (491), Niederösterreich (391) und eben die Steiermark. In der Bundeshauptstadt wurden bisher 341 Fälle registriert.

5.59 Uhr: Wer kann, lässt sein Kind mittlerweile zu Hause. Die Zahlungen für Kindergärten und Co. wurden aber in vollem Umfang verrechnet. Das Land beruhigt: "Elternbeiträge werden gutgeschrieben." Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

5.41 Uhr: Immer mehr Österreicher arbeiten von zu Hause aus. Daher hat sich der Stromverbrauch verschoben – von den Unternehmen hin in Richtung Privathaushalte. Insgesamt ortet die Energie Steiermark laut ORF aber einen Rückgang des Strombedarfs um etwa zehn Prozent, weil große Unternehmen ihre Produktion zurückgefahren oder eingestellt haben: "In den Privathaushalten sehen wir im Moment einen leichten Anstieg des Energieverbrauchs – das liegt vor allem an den PCs. Es liegt aber auch daran, dass jetzt zu Hause mehr gekocht wird", so Sprecher Urs Harnik-Lauris.

5.22 Uhr: Nichts geht mehr im Online-Shop der Supermarktkette Billa. In Graz sind alle Liefertermine bis Anfang April ausgebucht. Die Nachfrage nach der Zustellung von Lebensmitteln ist enorm.

5.16 Uhr: Führende Mitarbeiter des Spitalsverbundes Rottenmann-Bad Aussee wurden positiv auf das Coronavirus getestet und sind nun unter Quarantäne. Gerüchte, dass es zu wenig Informationen gebe, weist man bei der Kages mit dem Hinweis auf Datenschutz zurück. Auch die Geburtenstation in Bad Ischl wegen Coronainfektion geschlossen.

5.01 Uhr: Am Freitag musste die Bergrettung Mürzzuschlag ausrücken, um einen unverletzten Wanderer von der Rax zu holen. Offenbar befinden sich viele Menschen trotz Ausgangsbeschränkungen auf Wanderungen. Die Bergrettung appelliert daher an nun die Bevölkerung, sich an die Regeln zu halten: "Bitte verzichtet auf Bergtouren!"

Coronavirus: Ein Spaziergang durch Grazer Parks

Auch in Graz schlägt das Wetter am Wochenende um - es wird kühler und weniger sonnig. Offenbar wollten viele davor nocheinmal außer Haus. Denn in der Landeshauptstadt sind unzählige Menschen unterwegs - vor allem in Parks, auf der Murpromenade oder in den Murauen. Ob sich die Bevölkerung dabei an die vorgegebenen Regeln für die Spaziergänge hält? Im Wesentlichen schon, betont Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP).

4.47 Uhr: Bei der Marktplatz-Aktion der Kleinen Zeitung haben bisher 623 Unternehmen ihre Daten eingetragen - davon stammen 409 aus der Steiermark. Bei den Brachen geht es primär um Lebensmittel, Essen & Trinken, Haushalt, Kosmetik & Hygiene sowie Sport & Freizeit. Details dazu finden Sie hier.

Info zu den steirischen Zahlen Das Land Steiermark verzichtet mittlerweile auf die Bekanntgabe der jeweiligen Geburtsjahre bei den Infizierten: Man wolle weiterhin die Öffentlichkeit so zeitnah wie möglich über die Zahl der neuen bestätigten Fälle informieren. Da man aber gleichzeitig verhindern wollen, dass bei getesteten Personen Verunsicherung entsteht, bevor ihnen ihr persönliches Testergebnis mitgeteilt wurde, sei es notwendig, auf die Nennung der Geburtsjahrgänge zu verzichten. Und weil es nicht oft genug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen. Hände waschen, aber richtig!

Reicht es, sich oft die Hände zu waschen?