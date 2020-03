Vier Steirer sind mittlerweile mit Covid-Infektion gestorben, 297 Covid-Fälle im Land + Genereller Aufruf, daheim zu bleiben + Polizei kontrolliert Pendler + Drei Ärztinnen in Grazer Gesundheitsamt positiv getestet + 66 Anzeigen nach neuem Covid-Gesetz + Gerichtsverhandlungen per Video

Leere Plätze am Donnerstag in Hartberg © APA/ERWIN SCHERIAU

Das öffentliche Leben ist in der Steiermark - wie in fast allen Teilen der Welt - wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch für alle Steirer stellt die aktuelle Lage eine Ausnahmesituation dar. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Donnerstag (19. 3.) können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

05.45 Uhr. Ab Samstag erleichtert das Wetter das Daheimbleiben. Heute, Freitag, wird es noch einmal sehr frühlingshaft und mild. Ab Samstag fällt (bei einem Temperatursturz von rund 20 Grad und eisigen Nordostwind) das Daheimbleiben wohl schon um einiges leichter.

05.30 Uhr. Supermärkte schließen spätestens um 19 Uhr. Österreichs Sozialpartner, Wirtschaftskammer-Boss Harald Mahrer und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian kündigten an, dass bundesweit die Supermärkte künftig um 19 Uhr schließen sollen. In den letzten Wochen waren die Handelsangestellten durch Hamsterkäufe besonderen Belastungen ausgesetzt. Auch sollen schwangere Mitarbeiterinnen im Lebensmittelhandel nicht mehr arbeiten müssen.

05.15 Uhr. Neue Homeoffice-Regelung trifft den Gutteil der steirischen Arbeitnehmer. Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte nun an, dass es ab Freitag für alle Österreicher verpflichend ist, von zu Hause aus zu arbeiten, sofern dies technisch möglich ist.

05.10 Uhr. Zwischenbilanz der Polizei. In 66 Fällen kam es seit Sonntag in der Steiermark zu Anzeigen, weil sich Menschen nicht an das Versammlungsverbot bzw. an die Ausgangsbeschränkungen gehalten haben. Nach vier Tagen mit verstärkter Streifentätigkeit zieht die Polizei dennoch recht zufrieden Zwischenbilanz. Im Großen und Ganzen würden sich die Steirer recht vorbildlich an die Restriktionen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus halten.

(1/2) #Covid19 #Steiermark: Unsere Streifen melden große Akzeptanz u. Disziplin bei der Einhaltung der Maßnahmen. Die Steirer*innen nehmen das Motto #schauaufdich zum überwiegenden Teil an und helfen tatkräftig mit, das #Coronavirus einzudämmen. #danke #weiterso #teamösterreich — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) March 19, 2020

00.00 Uhr. Verlaufskurve steigt stark an. Mit 75 neuen Fällen am Donnerstag zeigt sich: Die Kurve in der Steiermark steigt weiterhin stark an.

23.00 Uhr. Die Ausgangsbeschränkungen scheinen nun zu wirken. APA-Fotograf Erwin Scheriau war am Donnerstag in Graz und Hartberg unterwegs - und traf nicht auf viele Menschen. Folgen sie seinem Spaziergang in Bildern:

Fast alle zuhause: Spaziergang durch die leeren Straßen in der Steiermark

22.30 Uhr. >>>Wer darf noch raus?

Die Wirtschaftskammer empfiehlt für unverzichtbare Mitarbeiter eine Bestätigung auszustellen, die bei Bedarf der Polizei vorgelegt werden kann. >>> Eine Vorlage kann hier heruntergeladen werden.

© Screenshot/WK

Allgemeine Hinweise

Beruhigt: Trotz der vielen Verdachtsfälle bundesweit kann die steirische Spitalsgesellschaft Kages beruhigen: "Nirgendwo ist die kritische Grenze für den Betrieb erreicht." Ausnahme: Hartberg.

Aufruf: Schicken Sie uns Fotos vom Lernalltag zu Hause. Das Kinderzimmer wird zum Klassenzimmer.

Baustellen an den steirischen Landesstraßen werden eingestellt. In Graz ist es nicht anders. >>Hier ein ausführlicher Bericht<<

Keine Geburtsjahre mehr

Das Land Steiermark verzichtet mittlerweile auf die Bekanntgabe der jeweiligen Geburtsjahre bei den Infizierten: Man wolle weiterhin die Öffentlichkeit so zeitnah wie möglich über die Zahl der neuen bestätigten Fälle informieren. Da man aber gleichzeitig verhindern wollen, dass bei getesteten Personen Verunsicherung entsteht, bevor ihnen ihr persönliches Testergebnis mitgeteilt wurde, sei es notwendig, auf die Nennung der Geburtsjahrgänge zu verzichten.

Und weil es nicht oft genug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen.

>>> Hände waschen, aber richtig!

>>> Reicht es, sich oft die Hände zu waschen?