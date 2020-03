Facebook

Grazer Stadtpark am Donnerstag. © APA/ERWIN SCHERIAU

Durch das Coronavirus und die Maßnahmen zur Eindämmung befindet sich auch unser Bundesland in einer Ausnahmesituation. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Mittwoch (18. 3.) können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

16.07 Uhr: Ein schönes Angebot für alle Mitbürger: Die Stadtgemeinde Trofaiach startet Freitag mit eigenem Video-Unterhaltungsprogramm auf Youtube, Facebook und Instagram aus den Bereichen Musik, Kultur und Fitness.

Mehr dazu lesen Sie hier

16.00 Uhr: Soeben beginnt der tägliche Gottesdienst mit Bischof Wilhelm Krautwaschl, den Sie >>hier im Livestream mitverfolgen<< können.

15.59 Uhr: Nun legt auch die Holding Graz ihre angepassten Fahrpläne vor. So herrscht auf den meisten Linien ein 15-Minuten-Takt. Das Update dazu finden sie an dieser Stelle.

15.54 Uhr: In der Kaserne Feldbach gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle nach einem Skiausflug am Arlberg. Insgesamt 35 Soldaten befinden sich in Quarantäne. Die Kaserne bleibt aber weiterhin in Betrieb, hat Kollege Wilfried Rombold recherchiert.

15.50 Uhr: Die Steirer bestellen weniger Essen. Während ein Großteil der Bevölkerung sich in Schlafanzughose daheim durch etliche Videokonferenzen quält, ist er noch mit dem Rad unterwegs: Hamza H. arbeitet für einen der zahlreichen Lieferdienste und fährt weiterhin Essen aus. Sein Zwischenfazit: "Die Leute bestellen kaum noch Essen"

15.44 Uhr: Die nächste Event-Absage: Jedes Jahr zieht das Apfelblütenfest in Puch bei Weiz unzählige Menschen an. Doch heuer nicht: Die Corona-Krise macht auch vor dieser Veranstaltung nicht Halt. Obwohl erst für den 26. April geplant, haben die Veranstalter bereits jetzt die Absage des Apfelblütenfestes bekannt gegeben. >>Weiteres zur Lage rund um das Coronavirus im Bezirk Weiz lesen Sie hier<<

15.26 Uhr: In Frohnleiten wird die Reha-Klinik Theresienhof bis auf Weiteres geschlossen.

15.10 Uhr: Hilfe für die Helfer: Das Hartberger Kosmetikunternehmen Ringana hat 1000 Flaschen Desinfektionsmittel für lokale Einsatzorganisationen produziert und gespendet. Zudem wurde Schutzkleidung verteilt. >>Mehr dazu hier<<

14.47 Uhr: Auch Spitzensportler helfen mit: Acht steirische Heeressportler helfen bei der Verteilung der Lebensmittel im Großlager. Auch jene Sportler, die parallel zur Karriere die Polizeischule absolvieren, sind bereit, um ihren Dienst zu leisten. "Die Schule im Frühjahr, die an sich vorgesehen gewesen wäre, ist zwar abgesagt. Aber wir haben heute per Mail die Verständigung bekommen, uns bereitzuhalten", sagte Ramona Siebenhofer. Die Murtalerin ist wie ihre Kolleginnen Tamara Tippler und Conny Hütter (die derzeit nach einem Kreuzbandriss aber rekonvaleszent ist) sowie Kombinierer Franz-Josef Rehrl und Snowboarder Sebastian Kislinger bereit. "Aber wir werden wohl nicht draußen an der Front eingesetzt, weil unsere Ausbildung ja noch nicht zu Ende ist. Aber im Back-Office sind wir sicher auch gut einsetzbar", erklärt Siebenhofer.

14.35 Uhr: Aufgrund eines bestätigten Corona-Falls bei Technoglas in Köflach steht die Produktion bis 30. März still. Der Versand läuft weiter. Geschäfstführer Gerhard Detela ortet in der Glasindustrie aber Probleme beim Transport. >>Mehr dazu hier<<

14.25 Uhr: Im Video-Interview erzählt Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher, wie es um die Versorgung im landwirtschaftlichen Bereich steht und wie man mit einer Online-Plattform dem Arbeitskräfte-Mangel entgegenwirken will.

>>Hier geht's zum Video<<

14.12 Uhr: Aufregung herrschte in der Weststeiermark nach einem Corona-Fall in Stallhofen und einem Ausflug nach Flachau, das mittlerweile Quarantäne-Gebiet ist. Update dazu: Die infizierte Person in Stallhofen befand sich nicht unter den 150 Fans, die mit Daniel Düsenflitz vor zwei Wochen in der Flachau unterwegs waren. Die 14-tägige Infektionsfrist sei am Freitag vorbei, der Sänger ruft zu verantwortungsvollem Handeln auf.

14.02 Uhr: Einschränkung für werdene Väter: Wegen der Gefahr durch Corona ist es werdenden Vätern in den Kages-Spitälern nicht mehr erlaubt, bei der Geburt dabei zu sein. Auch Besuche am Wochenbett sind den Papas untersagt. Anders ist die Regelung (noch) in den privaten Einrichtungen - allerdings mit genauen Auflagen.

Hier gibt es die Details dazu

13.54 Uhr: Das trifft auch viele Steirer, die sich derzeit noch im Ausland befinden: Ab Mitternacht muss jeder, der via Luftweg nach Österreich einreist, für 14 Tage in Quarantäne. Diese Maßnahme gilt vorerst bis 10. April. >>Mehr dazu hier<<

13.48 Uhr: Auch in Murau zeigen sich schon deutlich die Auswirkungen der Coronakrise. Die Arbeitslosigkeit hat sich hier binnen weniger Tage verdoppelt. >>Hier geht's zur ganzen Geschichte<<

13.37 Uhr: Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus in ganz Österreich und den dazugehörigen notwendigen Quarantänemaßnahmen ist das Risiko hoch, dass die häusliche Gewalt an Frauen und Kindern massiv steigt. Da viele Familien die nächste Zeit vermehrt zu Hause verbringen werden müssen, was Überforderungen, Stress und Eskalationen auslösen kann. Ab heute steht die Onlineberatung auf www.haltdergewalt.at täglich von 15:00 bis 22:00 Uhr für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen zur Verfügung. Der HelpChat www.haltdergewalt.at bietet anonyme und vertrauliche Hilfestellung für Frauen und Mädchen, die in ihrem Lebensumfeld von Gewalt in jeder Form – psychisch, physisch, sexuell – betroffen sind.

13.02 Uhr: Wenn das gewohnte sportliche Training durch Ausgangsbeschränkungen und Schließungen von Sportanlagen nicht mehr möglich ist, müssen sich Trainierende überlegen, wie sie durch alternative Maßnahmen ihren Trainingszustand erhalten können. Sportmediziner Werner Gröschl hat Tipps parat!

12.49 Uhr: Menschen mit Behinderung sind durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus derzeit belastet: Personen, die selbstständig wohnen, brauchen Unterstützung bei Tätigkeiten wie etwa einkaufen. Wenn der bisherige Assistent oder die Familie durch Erkrankung oder Quarantäne ausfällt, soll eine unentgeltliche Online-Plattform des Grazer Sozialunternehmens Atempo helfen, Abhilfe zu schaffen. Infos unter: www.ava.services

12.39 Uhr: Die aktuell veröffentlichte Zahl aus dem Sozialministerium lautet 233 positiv getestete Personen in der Steiermark.

12.38 Uhr: In Knittelfeld öffnet mitten in Krisenzeiten eine neue Apotheke

12.37 Uhr: Die Leiterin des Grazer Gesundheits-Amtes sowie zwei weitere Ärztinnen haben sich mit dem Virus infiziert. Alle drei Ärztinnen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die restlichen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind nicht vom Virus infiziert. Auch Bürgermeister Siegfried Nagl wurde sicherheitshalber getestet.

12.30 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionen in der Steiermark steigt täglich. Die Grafik veranschaulicht den Anstieg sehr anschaulich.

12.25 Uhr: Murauen in Mureck werden trotz Ausgangsbeschränkungen regelrecht von Besuchern überflutet, die Bärlauch pflücken - vor allem aus dem Grazer Raum. Bürgermeister Vukan appelliert dringend, zu Hause zu bleiben.

12.20 Uhr: In der Steiermark gibt es im Hinblick auf positiv getestete Krankenpflegekräfte und Mediziner abgesehen vom LKH Hartberg, das nach wie vor für Neuaufnahmen geschlossen ist, "Gott sei Dank nirgends eine Häufung von Fällen, die die Arbeit verunmöglichen würde", heißt es von der Kages.

12.17 Uhr: Die Fahrgastzahlen brechen ein, daher kommt es zu Fahrplanänderungen bei ÖBB, S-Bahn, Holding Graz.

>>>Eine Übersicht an dieser Stelle.

12.11 Uhr: Weil Trauerfeiern nur im engesten Kreis abgehalten werden können, bietet die Bestattung Graz jetzt auch Livestreams für Beerdigungen an. Der Link zur Übertragung der Verabschiedung kann auswärtigen Trauergästen – nach Vergabe eines Passwortes – durch die Hinterbliebenen zugänglich gemacht werden.

12.02 Uhr: Das bestehende ärztliche „Bereitschaftsdienstmodell Neu″ wird ab Freitag um ein mobiles Ärzteservice für Corona-Patienten, die sich in Heimisolation befinden, erweitert. Überdies betreut das mobile Ärzteservice auch Personen, die sich aufgrund eines Verdachtsfalles in häuslicher Isolation befinden.

11.58 Uhr: Wenn das Kinderzimmer zum Klassenzimmer wird:

Graz: Schule daheim

11.51 Uhr: Die Luftgüte-Messstationen Don Bosco, Graz West und Graz Mitte vermelden, dass derzeit sämtliche Schadstoffwerte in der Luft fallend sind. Wohl die einzig gute Auswirkung der Corona-Krise. Da die Menschen weitgehend zu Hause bleiben müssen, ist auch der Verkehr weniger geworden.

11.45 Uhr: "Wir wollen etwas Positives zur aktuellen Situation beitragen und andere Sportvereine sowie Sportlerinnen und Sportler animieren zu Hause zu bleiben und sich gleichzeitig fit zu halten", so Christoph Stolz, Obmann des TUS St. Peter am Kammersberg. Die Sportler rufen zu einer Facebook-Challenge auf: Die Kampfmannschaft zeigt in einem Video ihre Gaberlkünste.

11.36 Uhr: Kein Anstieg bei Bedarf in den Frauenhäusern, auch Gerichte haben noch keinen Anstieg verzeichnet, was einstweilige Verfügungen betrifft, erklärten am Donnerstagvormittag die beiden Bundesministerinnen Susanne Raab und Alma Zadic.

11.24 Uhr: Bald stehen alle Baustellen still. Die Baubranche hadert aber noch mit unklaren Vorgaben. Auch in der Steiermark stehen nun fast alle Baustellen still, so Bauinnungsmeister Alexander Pongratz. Es komme, wie etwa in seinem Unternehmen, nur noch dort und da zu letzten Fertigstellungsarbeiten. Auch er verweist darauf, dass eine Unterschreitung des vorgeschriebenen Mindestabstands auf Baustellen oder aber auch in Mannschaftstransportern „einfach nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann“. Pongratz betont: „Ein bisserl Bau geht halt nicht, entweder ganz oder gar nicht.“ Die wirtschaftlichen Folgen könnten dramatisch sein, „wir sprechen österreichweit von 200.000 Beschäftigten“.

11.15 Uhr: Künstler sind von der aktuellen Krise besonders betroffen. Napalm Records, das weltweit größte Label für Independent Rock/Metal Musik mit Sitz in Eisenerz, setzt in Zeiten der Coronaviruskrise auf gezielte Fanbetreuung, um Bands zu unterstützen. Überblick über abgesagte und verschobene Touren, sowie Crowdfunding-Kampagnen der Künstler und Streaming Optione bietet das Label auf einer eigenen Seite.

10.45 Uhr: Die Coronakrise hat natürlich nicht nur in Graz sondern steiermarkweit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Aufgrund einer starken Reduktion der Fahrgastzahlen und einer Kapazitätssicherung beim Lenkpersonal kommt es zu Fahrplanänderungen. Verbindungen für Pendler sowie für Schüler, die Betreuung in Anspruch nehmen, bleiben unangetastet, wie der Verkehrsverbund am Donnerstag mitteilte. Der neue Fahrplan ist ab 23. März gültig, einzelne Anpassungen gibt es jetzt schon. Infos: www.verbundlinie.at

10.42 Uhr: Öffentliches Leben auf Sparflamme: Die Maßnahmen der Stadt Graz. Öffentliche Einrichtungen haben geschlossen, Lokale und Geschäfte haben Betretungsverbot. >>>Hier ein Überblick.

10.24 Uhr: Massiven Druck und Umsatzeinbußen verspüren gerade jetzt auch die Grazer Bäckereien. Stellvertretend meinen etwa Martin Auer und Albin Sorger im Gespräch mit der Kleinen Zeitung: "Wenn es um Lebensmittel geht, haben die Leute derzeit zwar die Supermärkte am Radar, aber uns nicht - dabei haben wir weiterhin geöffnet!"

9.58 Uhr: Pendler werden von Polizei bereits stichprobenartig kontrolliert. In der Grazer Kärntnerstraße wurden heute Pendler bereits stichprobenartig von der Polizei nach Bestätigungen ihrer Arbeitgeber gefragt. Im besten Fall haben Pendler, die als sogenannten Schlüsselkräfte zu ihrem Arbeitsplatz müssen, eine Bestätigung des Arbeitgebers dabei - oder "erbringen auf andere Weise glaubhaft den Nachweis, dass sie zur Arbeit unterwegs sind", erklärt Markus Lamb, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Im Zuge der erhöhten Streifentätigkeit der Polizei zur Überwachung der Maßnahmen kommt es eben auch zu solchen Kontrollen.

>>>Wer darf noch raus?

Die Wirtschaftskammer empfiehlt für unverzichtbare Mitarbeiter eine Bestätigung auszustellen, die bei Bedarf der Polizei vorgelegt werden kann. >>> Eine Vorlage kann hier heruntergeladen werden.

© Screenshot/WK

9.37 Uhr: 580 steirische Zivildiener müssen ihren Dienst verlängern. Das Rote Kreuz verstärkt sich mit 80 ehemaligen Zivildienern, auch die Caritas und die Volkshilfe stocken ihre Kontingente auf. Der erhöhte Bedarf kann vorerst so abgedeckt werden.

9.25 Uhr: In allen Ecken der Steiermark bilden sich Initiativen, um in der aktuellen Corona-Pandemie zu helfen. Im Bezirk Voitsberg hat sich eine Gruppe unter dem Namen "Engerl" zusammengetan. Sie schicken "Engerl" aus, um für Betroffene in Quarantäne und für Menschen in

9.13 Uhr: Die steirische Autorin Andrea Stift-Laube, die zu Hause in Homeoffice sitzt, sollte eigentlich gerade in Rijeka sein, um dort im Rahmen des Kulturhauptstadt-Programmes eine Lesung an der Uni zu halten. Da sie aber nicht völlig auf Einkünfte als Autorin angewiesen ist, da sie seit einiger Zeit auch als Herausgeberin der Literaturzeitschrift "Lichtungen" entlohnt wird, sei das Ausfallen einer einzigen Lesung "ein Luxusproblem". "Mir tun AutorInnen des aktuellen Frühjahrsprogrammes leid, die fallen jetzt um Lesungen, Besprechungen, Interviews um. Vielleicht wäre es gut, wenn die Verlage von sich aus sagen, wir starten mit diesen Büchern im Herbst noch einmal komplett neu. Und verschieben unsere Planung dementsprechend nach hinten", so Stift-Laube, die derzeit gerade einige Essays in Arbeit hat, für deren Fertigstellung ihr wegen einiger Projekte sonst die Zeit gefehlt hätte. "Die Zeit, die nun frei wird, nutze ich dafür." Davon, Lesungen ins Netz zu verlagern, halte sie nichts. "Ich sehe auch nicht, was das bringen soll."

Mehr zum Thema Coronavirus - Keine Regelungen für Literaturbetrieb

9.10 Uhr: UNI for LIFE, die Weiterbildungsinstitution der Universität Graz, bietet drei Online-Seminare zu den Themen Supply Chain Management, Leadership und Projektmanagement kostenfrei an. "Die aktuelle Corona-Krise zeigt uns allen, wie unverzichtbar das Internet ist: als Informationsquelle für die Gesellschaft, als Kooperationsmöglichkeit für Communities aber auch als Chance, sich auch im Home-Office weiterzubilden", heißt es in der Aussendung. Die Seminare können jederzeit und ortsungebunden absolviert werden, verlangen keinerlei Vorkenntnisse und schließen mit einer Prüfung und anschließender Teilnahmebescheinigung ab. Infos und Anmeldung gibt es hier!

8.41 Uhr: Auch soziale Einrichtungen wie das Marienstüberl müssen auf die Corona-Krise reagieren. Beim Marienstüberl wird das Essen für alle ohne festen Wohnsitz seit einigen Tagen im Freien ausgegeben.

8.39 Uhr: Heimische Wirte stehen vor äußerst schwierigen Zeiten. Regionale Gastwirte aus der Oststeiermark sprechen über ihren wirtschaftlichen Überlebenskampf in Zeiten des Coronavirus und über Verluste, Hoffnung auf neue Chancen und abgeblasenen Eröffnungen.

8.34 Uhr: Um 12.30 Uhr informieren Innenminister Karl Nehammer und Gesundheitsminister Rudolf Anschober über aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus.

8.32 Uhr: Reportage aus Graz: In der Innenstadt gibt es derzeit kaum etwas zu holen. Geschäfte und Lokale sind abgedunkelt und geschlossen. Selbst die sogenannten „Sandler“ verließen ihre Stammplätze. Die Polizei zeigt dafür verstärkt Präsenz.

8.20 Uhr: Wie rüsten sich die Krankenhäuser in den steirischen Regionen? Die starke Nachfrage nach Gesichtsmasken macht auch vor dem Brucker Krankenhaus nicht halt. Aus personeller Sicht sieht die Kages den Standort Bruck ebenfalls gerüstet für den Kampf gegen Corona. Dazu wurden alle verschiebbaren Behandlungen verschoben, um so Kapazitäten jeder Art (Betten, Personal, Material) für die Epidemie frei zu machen. Meldungen, wonach aus hochsteirischer Sicht nur das LKH in Leoben für Coronafälle zuständig sei, weist die Kages zurück: „Es gelten für alle Kages-Spitäler dieselben Abläufe.“

7.57 Uhr: Schutzvorkehrungen bei Apotheken: Um die Versogung der Bevölkerung mit Arnzeimitteln zu sichern setzten Apotheken auf besondere Schutzmaßnahmen. Häufig wurden Bodenmarkierungen angebracht, manche setzen auf Plexiglas und in den meisten Apotheken gibt es Zutrittsbeschränkungen.

Verhaltensregeln gelten jetzt auch für Apotheken Foto © Schwarz

07.45 Uhr: Wegen der Grenzschließungen fehlen in der Landwirtschaft saisonbedingt Arbeitskräfte. Die Online-Plattform soll den Bauern helfen, Arbeitskräfte zu finden. Landesrat Hans Seitinger: "Die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln ist besonders in diesen krisenhaften Zeiten von enormer Bedeutung. Mit dieser Online-Jobbörse wird eine neue und effiziente Möglichkeit geschaffen, um den großen Arbeitskräftebedarf im landwirtschaftlichen Bereich sowie in verschiedenen Unternehmungen, die landwirtschaftliche Produkte veredeln und in denen Schlüsselarbeitskräfte fehlen, zu decken." Online-Plattform zur Arbeitsvermittlung.

7.40 Uhr: „Die Corona-Pandemie stellt uns in der Steiermark vor außergewöhnliche Herausforderungen, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordern“, beginnt Michael Tripolt, Mediziner und Kages-Zentralbetriebsratschef, sein Video auf Youtube, in dem er Mitarbeiterfragen beantwortete. Das Echo war enorm, daran war die Unsicherheit vieler ablesbar.

7.37 Uhr: Für mehr Mut in der Krise willl der Künstler Georg Brandner aus Niklasdorf ein Zeichen setzen. "Ohne C19" ist der Titel seinen Kunstwerks, dass er an die Fassage seines Hauses in Niklasdorf montiert hat.

7.31 Uhr: Warum werden nicht alle Verdachtsfälle getestet? „Menschen sollen sich nicht gering geschätzt fühlen, wenn sie nicht getestet werden – wir müssen so vorgehen", heißt es von Experten und beruhigen: Es gebe genügend Tests, bald Schnelltests – sowie neue technische Geräte für die Testauswertung.

7.25 Uhr: Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf Baumaßnahmen. Das Museums-Projekt am Grazer Schloßberg muss jetzt wohl noch länger auf seine Eröffnung warten. "Wir mussten aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen den Bau stoppen", sagt Otto Hochreiter vom GrazMuseum.

7.18 Uhr: Gestern sind in den steirischen Labors insgesamt 40 weitere Personen positiv auf Covid-19 (Corona-Virus) getestet worden. Unter den neuen bestätigten Corona-Fällen befinden sich 23 Frauen und 17 Männer. Statistiker gehen davon aus, dass zehnmal so viele Menschen infiziert sind, wie statistisch erfasst sind.

7.10 Uhr: "Ich könnte auch in Quarantäne als Landeshauptmann arbeiten", erklärte Landeshauptmann Schützenhöfer im Interview mit Ernst Sittinger. Für die Option den Großraum Graz unter Quarantäne zu stellen, sieht er derzeit keine Notwendigkeit. Das ganze Interview gibt es hier:

6.59 Uhr: Auch Ärzte sind vom Corona-Virus betroffen. 25 Arztpraxen mussten wegen Infektion von Patienten, Ärzten oder Personal bereits geschlossen werden. Darunter jene einer Hausärztin in St. Bartholomä. Ein positiver Corona-Befund führt zur Schließung der Arztpraxis im Westen von Graz, die Hausärztin befindet sich in Quarantäne.

6.30 Uhr: Bei 1450 sind die Anruferzahlen sind explodiert: Statt 150 bis 250 in der Zeitrechnung vor Corona sind es jetzt 3000 bis 4500 täglich. Das System ist mit dem Ansturm überlastet, weil es nie dafür ausgelegt war – obwohl man Kapazitäten erweitert hat.

Zum Nachsehen: Über die Medienfassade des Kunsthaus Graz wurde schlicht "allen, die helfen" am Abend ein großes "Danke" ausgerichtet. Dem schließen wir uns an! (Der Clip dazu läuft hier).

06.20 Uhr: Bilanz: Das Land teilte am Mittwoch 40 neue positiv getestete Covid-19-Fälle (bei 23 Frauen und 17 Männern) mit. Auf Bezirke umgelegt gibt es die meisten Patienten in Graz (56) und im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (33). Die Bezirksübersicht finden Sie hier.

Todesfälle Mittlerweile 222 Infizierte Drei weitere Patienten in der Steiermark tot

Beruhigt: Trotz der vielen Verdachtsfälle bundesweit kann die steirische Spitalsgesellschaft Kages beruhigen: "Nirgendwo ist die kritische Grenze für den Betrieb erreicht." Ausnahme: Hartberg.

Aufruf: Schicken Sie uns Fotos vom Lernalltag zu Hause. Das Kinderzimmer wird zum Klassenzimmer.

Baustellen an den steirischen Landesstraßen werden eingestellt. In Graz ist es nicht anders. >>Hier ein ausführlicher Bericht<<

Keine Geburtsjahre mehr

Das Land Steiermark verzichtet mittlerweile auf die Bekanntgabe der jeweiligen Geburtsjahre bei den Infizierten: Man wolle weiterhin die Öffentlichkeit so zeitnah wie möglich über die Zahl der neuen bestätigten Fälle informieren. Da man aber gleichzeitig verhindern wollen, dass bei getesteten Personen Verunsicherung entsteht, bevor ihnen ihr persönliches Testergebnis mitgeteilt wurde, sei es notwendig, auf die Nennung der Geburtsjahrgänge zu verzichten.

Und weil es nicht oft genug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen.

>>> Hände waschen, aber richtig!

>>> Reicht es, sich oft die Hände zu waschen?