Die Zahl der Corona-Opfer steigt an © Weichselbraun

Durch die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus herrscht auch in unserem Bundesland ein Ausnahmezustand. Die bestätigten Fälle steigen weiter an, mittlerweile gibt es drei (bestätigte) steirische Todesfälle. Die Bevölkerung kämpft mit den Folgen der Krise. Wir halten Sie auch heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Dienstag können Sie in unter diesem Link detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

15.20: Not macht erfinderisch: Der Stadtheurige in Mariazell hat sein Lokal zum Drive-In umfunktioniert.

In Tauplitz fragt man sich hingegen: Wieso kommen die denn? Sechs Touristen aus Spanien haben sich überraschend eingemietet.

14.55 Uhr: Im Sog der Krise erleben Direkt- und Onlinevermarktung von regionalen Lebensmitteln einen regelrechten Boom. Der Bauernbund hat seine Website nun entsprechend erneuert. Die steirische Landwirtschaftskammer hat vorab eine Übersicht erstellt.

Heimische Direktvermarkter Übersicht für Steiermark (59kB)

14.44 Uhr: Der Sturmschal bleibt zu Hause. Die Bundesliga macht bis Mai Pause. Mehr dazu in im Sport.

14.40 Uhr: Zwischenstand aus den Schulen: Nur noch 180 Kinder waren heute an den steirischen Schulen. Die Stellung halten müssen die Direktoren.

14.30: Speicherkanal, Reininghaus, .. Die Stadt Graz stellte ihre Bauprojekte ruhend: Gebaut werde nur dort, wo es "für die Infrastruktur noch absolut notwendig ist". Zufahrten für Rettung usw. können natürlich nicht gesperrt bleiben.

Auch in der Stadt Weiz wird der Baubestrieb zurückgefahren.

13.54 Uhr: In jenem Seniorenheim in Hartberg, aus dem schon die erste steirische Coronavirus-Tote stammte, ist eine weitere Bewohnerin gestorben. Es bestand dringender Verdacht, dass auch sie mit dem Virus infiziert war. Das müsse aber noch abgeklärt werden, hieß es.

13.30 Uhr: Die Landesregierung bestätigt für den heutigen Tag bislang 21 neue positiv getestete Covid-19-Fälle in der Steiermark. Der Gesamtstand der Erkrankungen im Land liegt damit bei 203.

13.22 Uhr: "Die großen Probleme beginnen erst, wenn das Virus zum Teufel gejagt ist", sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Kleine-Zeitung-Videointerview:

13.14 Uhr: Sorgen plagen auch den Circus Louis Knie, der seine Zelte derzeit in Seiersberg aufgeschlagen hat. Insgesamt 35 Pferde und sechs Hunde müssen versorgt werden, doch die Futtertröge bleiben leer. Man bittet deshalb um Spenden. Sollten Sie über Lebensmittel verfügen, die sie gerne spenden wollen? Kontaktieren Sie den Zirkus unter der folgenden Telefonnummer: +43 664-191 97 00 oder per E-Mail: office@louisknie.com

13.10 Uhr: Auch die steirische Landjugend hat bis auf weiteres sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Viele Ortsgruppen nutzen ihre schul- und landjugendfreie Zeit nun und erledigen für gefährdete Personen Einkäufe und stellen diese vor die Haustür. Mit dabei ist etwa Verena Rinnhofer von der Landjugend Mürzzuschlag-Ganz:

Die ersten Einkäufe werden abgestellt Foto © Landjugend

13.04 Uhr: Aufgrund der derzeitigen Lage müssen Familien auf engstem Raum den Alltag bestreiten. Jetzt plant die Stadt Graz eine eigene Beratungshotline mit Psychologen und Sozialarbeitern.

13 Uhr: Es ist eine Stunde nach Mittag. Zeit für etwas körperliche Betätigung. Wenn Sie sich in den eigenen vier Wänden fit halten wollen, zeigen wir Ihnen hier, wie es gelingen kann:

12.55 Uhr: Immer weitreichendere Folgen hat eine Familienfeier, die am Sonntag (8. März) im Obdacher Gasthaus Fiedlwirt stattgefunden hat. Bereits in den vergangenen Tagen sind drei Angehörige positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Kleine Zeitung in Erfahrung bringen konnte, sind mittlerweile noch zwei weitere bestätigte Fälle im Kreis der Familie dazugekommen.

12.49 Uhr: Auch die Baustellen an den steirischen Landesstraßen werden eingestellt. Betroffen sind davon auch die vier Großbaustellen beim neuen Knoten Trautenfels (B320), beim Landtorberg in Judenburg (B77), beim Tunnel Voitsberg (B70 - für den Schwerverkehr ist die Fahrbahn Richtung Köflach offen) und bei der Ortsdurchfahrt Weiz (B72). "Die Gesundheit der Mitarbeiter des Landes und der Baufirmen hat oberste Prioritätt", begründet Landesverkehrsreferent Anton Lang (SPÖ). Wie lange der Stillstand dauert, könne man derzeit leider noch nicht sagen.

12.47 Uhr: Auch Fehrings Bürgermeister Johann Winkelmaier befindet sich in häuslicher Isolation. Er hat mit einem bestätigten Coronafall in der Stadtgemeinde Kontakt.

12.42 Uhr: 18 Arztpraxen mussten wegen Infektion von Patienten, Ärzten oder Personal bereits geschlossen werden. Ärztliche Grundversorgung ist aber gewährleistet, heißt es von der Ärztekammer. Die Internet-Plattform "Instahelp" mit Sitz in Graz, bietet indes Ärzten ihre Technikplattform in den kommenden drei Monaten als kostenloses Tool für Online-Sprechstunden per Video-/Audiotelefonie oder Textchat an.

12.40 Uhr: Es hagelt weiter Absagen, auf den Landesbühnen gab es mittlerweilen einen Probenstopp. Ein Rundruf bei Veranstaltern zeigt: Bei den steirischen Kulturinstitutionen herrscht vor allem Ungewissheit. Fix ist aber: Das Kulturjahr Graz 2020 wird bis September unterbrochen.

12.30 Uhr: Auch das Bundesheer appelliert via Facebook, Abstand zu halten. Die Soldaten halten sich für etwaige Einsätze in der Erzherzog Johann-Kaserne Straß bereit:

12.17 Uhr: Um Unternehmer nicht noch mehr zu belasten, verzichtet die Stadtgemeinde Knittelfeld vorerst auf die Miete, die im Gebäude des Stadtamts untergebrachte Geschäftsbetreiber sonst entrichten müssen. Begünstigt seien von der Maßnahme sieben Gewerbetreibende, sagt Bürgermeister Harald Bergmann.

11.45 Uhr: Die beiden Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer aus den Bezirken Graz-Umgebung und Murtal, Jahrgang jeweils 1940, wie die Kages bestätigt. Beide waren in Spitalsbehandlung und haben unter sehr schweren Vorerkrankungen gelitten. Damit sind in der Steiermark bereits drei Infizierte gestorben. Das erste steirische Todesopfer gab es in der Nacht auf Montag.

11.35 Uhr: Offenbar gibt es in der Steiermark zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Details zu den Personen sind noch nicht bekannt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

11.25 Uhr: Während Hartberg einer Geisterstadt gleicht, pulsiert in Fürstenfeld der Straßenverkehr. Menschen sieht man in beiden Städten aber kaum. Wir haben uns in den beiden oststeirischen Städten ein Bild gemacht:

11.18 Uhr: In Graz werden die Parkgebühren seit Montag nicht kontrolliert. Das heißt aber nicht, dass man überall stehen darf. In Halte- und Parkverboten, auf Behindertenparkplätzen, in Zufahrtszonen, und Kreuzungsbereichen ist Parken immer noch verboten. Damit gilt auch das Parkverbot in Ladezonen, selbst wenn die Geschäfte im Umkreis für Kunden geschlossen sind. Näheres erfahren Sie hier.

11.05 Uhr: Die nächste steirische Großveranstaltung ist der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Wie die Veranstalter bekannt geben, muss auch das Klanglich-Festival abgesagt werden. Das spektakuläre Kunstfestival der Bühnen Graz hätte von 30. April bis 2. Mai stattfinden sollen. Jetzt soll das für heuer geplante Programm im nächsten Jahr umgesetzt werden.

10.25 Uhr: Wie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Supermärkte den Kundenansturm der vergangenen Tage erlebt? "Sobald die Türen offen waren, sind sie hereingestürmt als gäbe es kein Morgen und haben sogar Kollegen von mir einfach weggestoßen", berichtet eine Verkäuferin aus dem Murtal der Kleinen Zeitung. Ihre Schilderungen finden Sie hier.

10 Uhr: Menschen mit Beeinträchtigungen zählen zu den besonderen Risikogruppen des Corona-Virus. Die Lebenshilfe Judenburg ruft nun dazu auf, Schutzkleidung zu spenden: "Vielleicht gibt es ja Lackierer, Maler, Fußpfleger oder Tätowierer, die ihre Masken derzeit sowieso nicht brauchen."

9.45 Uhr: Wie können Angestellte derzeit ihre Ansprüche - etwa auf Entgelt, Überstunden, Urlaubsersatzleistung etc. - geltend machen? Die steirische Arbeiterkammer hat wegen der nur eingeschränkt möglichen Beratungstätigkeit einen Musterbrief online gestellt. Diesen finden Sie hier. Bei Fragen stehen die AK-Experten weiterhin telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

9.20 Uhr: Nachdem die Verschiebung der Zentralmatura bereits fix ist, soll am Termin für die Sommerferien festgehalten werden, wie Bildungsminister Heinz Faßmann festhält. "Meine größere Sorge als die Frage, was im Sommer sein wird, ist die Frage, wie wir die nächsten Wochen gestalten werden", sagte er im Ö1-"Morgenjournal". Die steirische Bildungsdirektorin, Elisabeth Meixner, sagte im ORF-Radio: "Natürlich wird diese Frage schon gestellt, was die Ferien betrifft, aber zur Zeit wäre das aus meiner Sicht noch zu früh." Sollten allerdings mehr als vier, fünf Wochen betroffen sein, "muss man darüber reden, ob es eine Möglichkeit gibt, den versäumten Unterrichtsstoff in irgendeiner Art und Weise nachzuholen". Eine diese Möglichkeiten sei, die Sommerferien zu verkürzen.

8.30 Uhr: Mit dem Um-Sich-Greifen des Virus wächst auch die Welle der Hilfsbereitschaft. Ein aktuelles Beispiel aus der Steiermark: Der 18-jährige Programmierer Sebastian Schatz hat eine karitative Plattform erstellt, um gefährdeten Risikogruppen die derzeitige Situation zu erleichtern. Es handelt sich um einen ehrenamtlichen Lieferservice, wo sich Freiwillige anmelden und Lebensmittel oder Hygieneartikel an alte oder kranke Menschen ausliefern. „Ein netter und hilfreicher Zeitvertreib“, sagt der Steirer über seine Idee.

8.17 Uhr: Martin Wacker aus Kirchberg an der Raab, Inhaber eines Nah & Frisch-Marktes, liefert seit dieser Woche auf Wunsch kostenlos die Lebensmittel aus. Wir haben den Nahversorger auf seiner ersten Fahrt begleitet:

8.05 Uhr: Während die Supermärkte über die vergangenen Tage einen Riesenansturm bewältigen mussten, bleiben den ebenso geöffneten Bäckereien die Kunden aus. Vielen dürfte nicht bewusst sein, dass in den Backstuben ebenfalls Betrieb und Verkauf herrscht. Sepp Hubmann, Seniorchef der Bäckerei Hubmann mit Filialen von Großklein über Leibnitz bis nach Arnfels, lässt in drei Schichten arbeiten, damit nicht alle Mitarbeiter miteinander in Kontakt kommen. Doch das Geschäft ist auch ihm eingebrochen:

7.40 Uhr: Die steirischen Sicherheitsunternehmen, üblicherweise eher mit der Security für Sport- oder Unterhaltungsveranstaltungen befasst, leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Krise. Allein die Securitas hat derzeit rund 400 Leute in der Steiermark und in Kärnten im Einsatz. Mehr dazu lesen Sie hier.

7.20 Uhr: Die Umsätze der Gastwirte sind mit den Schließungen auf praktisch Null abgesunken. Obersteirische Gastronomen schildern ihre Situation zwischen Verzweiflung und Hoffnung.

7.12 Uhr: In den vergangenen zwei Tagen lag die Zahl der zusätzlichen bestätigten Covid-19-Fälle in etwa gleich hoch (33 am Montag, 35 am Dienstag). Grund für Entwarnung ist das allerdings leider keiner. Bis zum Wochenende erwarten die Behörden eine große Welle an Erkrankungen. Die Spitäler rüsten sich für den Ansturm.

7 Uhr: Die Tagesbilanz vom Dienstag: In der Steiermark kamen insgesamt 35 Covid-19-Fälle dazu, damit halten wir Stand 21 Uhr bei insgesamt 182 bestätigten Fällen. Am Montag hatte es 33 positive Testungen gegeben. Das heißt aber nicht, dass der Anstieg gebremst wurde, weil die Dunkelziffer nicht abschätzbar ist.

6.40 Uhr: Wichtig für alle im südsteirischen Grenzland: Alle kleineren Grenzübergänge zu Slowenien sind ab Mitternacht geschlossen. Offen bleibt vorerst der Autobahngrenzübergang Spielfeld sowie jene der Kategorie 2, also Bad Radkersburg, Sicheldorf, Mureck, Spielfeld B67 und Radlpass.

6.30 Uhr: Es gibt nun auch ein Elterntelefon. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark reagiert auf das immer größer werdende Bedürfnis nach Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten, die sich hilflos oder überfordert fühlen. Unter der Nummer 0676/86664668 gibt es Hilfe.

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gibt es Beratung unter: 0676/8666 0609.

Keine Geburtsjahre mehr

Das Land Steiermark verzichtet mittlerweile auf die Bekanntgabe der jeweiligen Geburtsjahre bei den Infizierten: Man wolle weiterhin die Öffentlichkeit so zeitnah wie möglich über die Zahl der neuen bestätigten Fälle informieren. Da man aber gleichzeitig verhindern wollen, dass bei getesten Personen eine Verunsicherung entsteht, bevor ihnen ihr persönliches Testergebnis mitgeteilt wurde, sei es notwendig, auf die Nennung der Geburtsjahrgänge zu verzichten.

Und weil es nicht oft genug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen.

