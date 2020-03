182 Fälle bislang in der Steiermark + Ausgangsbeschränkungen laufen, Restaurants und Cafés geschlossen + Supermärkte, Tankstellen und Apotheken bleiben offen + Genereller Aufruf, daheim zu bleiben + Polizei setzt auf Prävention und Aufklärung + Landtag fixierte Verschiebung der Gemeinderatswahlen

Corona - Lage in der Steiermark

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der leere Hauptplatz von Feldbach © Thomas Plauder

Durch die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus herrscht auch in unserem Bundesland ein Ausnahmezustand. Die bestätigten Fälle steigen weiter an, die Bevölkerung kämpft mit den Folgen der Krise. Wir halten Sie auch heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Dienstag können Sie in unter diesem Link detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

7.00 Uhr: Die Tagesbilanz vom Dienstag: In der Steiermark kamen insgesamt 35 Covid-19-Fälle dazu, damit halten wir Stand 21 Uhr bei insgesamt 182 bestätigten Fällen. Am Montag hatte es 33 positive Testungen gegeben. Das heißt aber nicht, dass der Anstieg gebremst wurde, weil die Dunkelziffer nicht abschätzbar ist.

Welche Bezirke besonders betroffen sind.

6.40 Uhr: Wichtig für alle im südsteirischen Grenzland: Alle kleineren Grenzübergänge zu Slowenien sind ab Mitternacht geschlossen. Offen bleibt vorerst der Autobahngrenzübergang Spielfeld sowie jene der Kategorie 2, also Bad Radkersburg, Sicheldorf, Mureck, Spielfeld B67 und Radlpass.

Kleinere Grenzübgergänge werden geschlossen

6.30 Uhr: Es gibt nun auch ein Elterntelefon. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark reagiert auf das immer größer werdende Bedürfnis nach Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten, die sich hilflos oder überfordert fühlen. Unter der Nummer 0676/86664668 gibt es Hilfe.

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gibt es Beratung unter: 0676/8666 0609.

Keine Geburtsjahre mehr

Das Land Steiermark verzichtet mittlerweile auf die Bekanntgabe der jeweiligen Geburtsjahre bei den Infizierten: Man wolle weiterhin die Öffentlichkeit so zeitnah wie möglich über die Zahl der neuen bestätigten Fälle informieren. Da man aber gleichzeitig verhindern wollen, dass bei getesten Personen eine Verunsicherung entsteht, bevor ihnen ihr persönliches Testergebnis mitgeteilt wurde, sei es notwendig, auf die Nennung der Geburtsjahrgänge zu verzichten.

Und weil es nicht oft genug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen.

>>> Hände waschen, aber richtig!

>>> Reicht es, sich oft die Hände zu waschen?