82 Fälle bislang in der Steiermark + Supermärkte, Tankstellen und Apotheken bleiben offen, Gastronomie sperrt ab Montag täglich ab 15 Uhr + Klubs im Grazer Univiertel bleiben zu + Heute Heilige Messe per Livestream + Genereller Aufruf, daheim zu bleiben

Langsam, aber doch kommt durch die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus das öffentliche Leben in der Steiermark zum Stillstand. Wir halten Sie den ganzen Tag über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden. Die gestrigen Entwicklungen können Sie in unserem Live-Ticker unter diesem Link nachlesen.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel:

9 Uhr: Die Kleine Zeitung reagiert kurzfristig auf den Umstand, dass Gottesdienste am Sonntag im ganzen Land ausfallen. Ab 10 Uhr wird es einen Livestream des Gottesdienstes in Eggersdorf mit Bischof Wilhelm Krautwaschl geben. >>Hier geht's zum Livestream

08.45 Uhr: Waren am Samstag die Schanigärten, Märkte und Cafes noch - sehr zum Missfallen vieler Entscheidungsträger - sehr gut besucht, scheint zumindest Sonntagfrüh in Graz noch weniger los zu sein als sonst sonntagmorgens. Die großen Ein- und Ausfahrtsstraßen: wie leergefegt.

08.25 Uhr: Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, wurden zuletzt in Österreich verschärft. Der Zeitpunkt, an dem es zu Engpässen bei Spitalsbetten kommt, rückt zumindest um einige Tage nach hinten, wenn alle Maßnahmen befolgt werden – das zeigen Neuberechnungen von Wissenschaftlern des Complexity Science Hub Vienna (CSH).

Die Kapazitäten bei den Krankenhausbetten wären bei Befolgung der Maßnahmen am 8. April erschöpft (ohne Maßnahmen: 1. April). Österreichweit würde das Kapazitätslimit an Betten in Intensivstationen am 29. März erreicht (ohne Maßnahmen: 26. März).

08.15 Uhr: Wie sich am Samstag das - noch sehr quirlige - öffentliche Leben am Bauernmarkt zwischen Bärlauch und Vogerlsalat gestaltet hat, lesen Sie in dieser Reportage von Daniela Brescakovic.

08.00 Uhr: In diese Grafik (Stand Samstagnacht) sieht man, welche steirischen Bezirke besonders betroffen sind:

07.30 Uhr: Das Land hat am Samstag spätabends die Details zu den 21 neuen Coronavirus-Fällen in der Steiermark bekanntgegeben. Sie finden alle Details hier. Gleichsam wurden die 82 Erkrankungen im Bundesland bestätigt.

07.00 Uhr: Nach der Volksschule in Hart bei Graz wird auch jene in Bad Gams ab sofort behördlich geschlossen. Hier gibt es für die Schüler auch in den kommenden Tagen keine Betreuung. Grund ist, dass an beiden Bildungsanstalten Coronavirus-Fälle nachgewiesen wurden.

06.30 Uhr: Ab Montag keine öffentlichen Gottesdienste mehr, Taufen und Hochzeiten werden verschoben, Verabschiedungen nur im engsten Familienkreis durchgeführt.

Samstag, 23:30 Uhr: Zahlreiche Klubs im Univiertel haben geschlossen: Etwa Kottulinsky, Three Monkeys und Guest Room. Auch Heart und Mausefalle haben bereits zu. Klar ist: Bei einer Überschreitung des Limits der 100 erlaubten Personen gibt es keine Ermahnung sondern sofort eine Strafanzeige.

Samstag, 20 Uhr: Wie gehen Unternehmer mit den Geschäftsschließungen ab Montag um?

16.10 Uhr: Die aktuellen Laborergebnisse zeigen: Die Zahl der Patienten steigt in der Steiermark weiter stark an. Seit der Früh sind 21 weitere Fälle bekannt - die Zahl der erkrankten Steirer liegt aktuell bei 82.

Samstag, 12 Uhr: Was hat nun tatsächlich geöffnet und was schließt wann? Ein kurzer Überblick:

Geschäfte, Gastro & Co Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was ab Montag jeweils um 15 Uhr schließt: Restaurants, Gasthöfe, Hotels (mit Ausnahme der Gästebeherbergung)

Bierstuben, Weinstuben, Eissalons, Kaffeehäuser

Buffets, Konditoreien

Bars, Diskotheken, Nachtklubs Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestalffelt)

Wie wird uns Cov-19 verändern? Wie gehen wir mit der Erkenntnis um, dass die nahe Zukunft plötzlich erschreckend unberechenbar scheint? In unserem neuen täglichen Podcast-Format "Corona Update" informieren wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen rund um das Virus.

Weil es nicht oft genug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen.

