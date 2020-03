83 Fälle bislang in der Steiermark + Neue Ausgangsbeschränkungen + Supermärkte, Tankstellen und Apotheken bleiben offen, Gastronomie muss ab Dienstag gänzlich schließen + Heute Heilige Messe per Livestream + Genereller Aufruf, daheim zu bleiben + Reger Betrieb auf Pisten am letzten Skitag.

Nur noch wenige Menschen am Grazer Verkehrsknotenpunkt, dem Jakominiplatz © Kloiber

Langsam, aber doch kommt durch die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus das öffentliche Leben in der Steiermark zum Stillstand. Wir halten Sie den ganzen Tag über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden. Die gestrigen Entwicklungen können Sie in unserem Live-Ticker unter diesem Link nachlesen.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel:

13.40 Uhr: Florist Blumen Wieser sperrt heute spontan auf, um Lieferanten zu unterstützen. Die restlichen Blumen schenkt er Krankenhaus-Angestellten. >>Mehr dazu lesen Sie hier<<

13.20 Uhr: Die Parkplätze beim Einstieg in die Schladminger Vierberge-Skischaukel zeigen es - viele Skifahrer (auch viele deutsche Kennzeichen wurden gesichtet) nutzen noch den letzten Skitag der Saison. Auf Facebook & Co. sorgt das Verhalten der Skigäste zunehmend für Kritik.

Einer der Parkplätze am Hauser Kaibling © Privat

13.05 Uhr: Caritas-Direktor Herbert Beiglböck verweist angesichts der schrittweisen Verschärfungen angesichts der Coronakrise darauf, dass die Caritas-Dienste im Pflegebereich und in der Notversorgung weiterhin aufrecht bleiben. Auch die allgemeinen sozialen Dienste und Beratungen sollen weitgehend in gewohntem Umfang angeboten werden. "In der sehr herausfordernden Situation bemüht sich die Caritas, nahe bei den Menschen zu bleiben, die Hilfe brauchen", sagt Beiglböck und dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für "ihre solidarische Arbeit im Sinne der gesamten Gesellschaft".

12.38 Uhr: Auch bei einem der größten steirischen Fleischer-Betriebe, "Steirerfleisch" in Schwarzautal läuft der Betrieb am Sonntag auf Hochtouren, berichtet Geschäftsführer Alois Strohmaier. "Wir haben für heute einen zusätzlichen vollen Schlacht- und Zerlegetag eingefügt", um Nachschub für den Handel sicherzustellen und etwaigen Engpässen aufgrund der Hamsterkäufe der letzten Tage ab Montag vorzubeugen.

Jetzt zeige sich, so Strohmaier, dass "heimische Landwirtschaft alternativlos ist". Der Steirerfleisch-Geschäftsführer erinnert auch an Kritik der letzten Jahre, wonach Schwarzautal die "schweinereichste" Gemeinde Österreichs sei. "Jetzt versorgen wir exakt aus dieser Gemeinde einen wesentlichen Teil der österreichischen Bevölkerung mit hochwertigem Schweinefleisch und alle sind sehr froh darüber."

Am Samstag gab es zur Sicherstellung der Versorgung auch einen Gipfel beim Land mit Vertretern aus Politik, Handel, Molkereien, Fleischerzeugern und Bauern. >>Es wurde beim Land eine Lebensmittel-Koordinationsstelle eingeführt<<

12.20 Uhr: Viel Betrieb in den Skigebieten: Auf Foren wie Facebook steigt aktuell bei vielen Usern der Grad der Empörung über den Umstand, dass am Sonntag offenbar noch sehr viele den allerletzten Tag der Skisaison nutzen, bevor alle steirischen Skigebiete heute Abend schließen müssen. Es kursieren Fotos von stark ausgelasteten Parkplätzen bei den Talstationen.

12.05 Uhr: Unter den steirischen Milizsoldaten steigt die Spannung, ob es bald zu einer Mobilmachung bzw. Einberufung kommt. Beim Jägerbataillon Steiermark bittet man jedoch, nicht selbstständig anzurufen, wann und wo es dazu kommen könnte. Betroffene werden kontaktiert, sollte es soweit sein.

Foto © Facebook

11.55 Uhr: Bischof Wilhelm Krautwaschl gab bei seiner heutigen Predigt den Gläubigen Hoffnung mit auf den Weg: "Hoffnung zu haben heißt: Ich bin nicht allein, du bist nicht allein", sagte er in der live auf kleinezeitung.at übertragenen Messe. >>Hier können Sie den Gottesdienst nochmals ansehen<<

11.45 Uhr: Corona bringt auch die menschliche Seite vieler Steirer zum Vorschein: Landesweit helfen sich nun Nachbarn unbürokratisch und gratis.

Wir wollen als Zeitung eine Plattform bieten für alle, die Hilfe anbieten oder dringend brauchen. Damit sich Hilfesuchende und Helfer in Steiermark und Kärnten finden, schicken Sie uns Ihre Initiative

oder Ihr Angebot an die E-Mail-Adresse:

wirstehenzusammen@kleinezeitung.at



Wir werden diese Initiativen in unserer Printausgabe und auf www.kleinezeitung.at vorstellen, um diese Solidarität mit allen Kräften zu unterstützen.

Mehr zum Thema Aufruf

11.30 Uhr: Der Fall am LKH Uniklinikum Graz, bei dem bekannt wurde, dass sich eine Ärztin infiziert hatte, sorgt für heftige Reaktionen. Mediziner widersprachen einer Darstellung in der Kleinen Zeitung, wonach der Fall der infizierten Ärztin direkt mit positiv getesteten Patienten auf der Station in Zusammenhang stehe.

Eine solche Kausalität sei Spekulation. Es sei keineswegs nachweisbar, dass die Ärztin die Patientin angesteckt habe. Sie sei eine exzellente, äußerst bemühte und verantwortungsvolle Medizinerin. Kein Arzt nehme fahrlässig eine Gefährdung von Patienten in Kauf, hieß es. Vor allem Ärzte und Pflegemitarbeiter tragen in diesen Tagen ein sehr großes Risiko – für alle.

11.15 Uhr: Musik-Flashmob! Nach italienischem Vorbild soll auch heute, Sonntagabend, ab 18 Uhr Musik aus den Fenstern und von den Balkonen erklingen. Auch die Antenne Steiermark rief auf - gemeinsam soll "I am from Austria" interpretiert werden.

11.07 Uhr: Samstag wurde kein neuer positiver Coronaviruspatienten im Bezirk Leoben gemeldet. Das ehemalige Eisenerzer Spital, das als Simulationskrankenhaus zum SIM Campus Eisenerz gehört, wurde nun für mögliche Isolationsmaßnahmen aktiviert. >>Mehr dazu lesen Sie hier<<

11 Uhr: Weil bereits vielfach die Frage aufgetaucht ist, ob Lieferservices weiterhin zustellen dürfen, wenn ab Dienstag alle Lokale gänzlich geschlossen sind - in der Unterlage aus dem Kanzleramt, das der Kleinen Zeitung vorliegt, heißt es wörtlich: "Ab Dienstag werden Restaurants vollständig geschlossen. Die Lebensmittelversorgung wird über Supermärkte und Lieferservices gewährleistet"

10.50 Uhr: Die jüngsten Ankündigungen der Regierung könnten auch viele steirische Rekruten und Zivildiener treffen. Sie müssen jetzt damit rechnen, dass entweder ihr Abrüsttermin verschoben wird. Junge Männer, die in den vergangenen fünf Jahren Zivildienst geleistet haben, könnten wieder aktiviert werden. >>Mehr dazu hier<<

10.35 Uhr: Das Land Steiermark bekräftigt in einer Aussendung von Sonntagvormittag die Dringlichkeit, alle sozialen Kontakte zu reduzieren. Das bedeutet auch: Der Parteienverkehr im Amt der Landesregierung und in sämtlichen Bezirkshauptmannschaften wird mit Montag eingestellt.

In der Mitteilung heißt es: "Bei dringenden Erledigungen kann man telefonisch Kontakt mit den Bezirkshauptmannschaften und dem Amt der Landesregierung aufnehmen. Das Land Steiermark verfügt über ein umfassendes Online-Angebot, über das man sich informieren und in dringenden Fällen auch Anträge stellen kann. Aus der Sicht des Landes gilt diese Empfehlung auch für alle steirischen Gemeinden."

10.30 Uhr: Die Befürchtungen der Gastronomen sind eingetroffen, sie müssen nächste Woche komplett schließen. Was steirische Wirte dazu sagen und wie sie vorgehen, >>lesen Sie hier<<

10.20 Uhr: Laut Gesundheitsministerium liegt die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in der Steiermark bei 83 - seit Samstagabend ist ein weiterer Fall dazugekommen. Österreichweit sind es bis dato 800 Fälle, allein 245 in Tirol.

10.15 Uhr: Im Gegensatz zu Samstag zeigt sich der Grazer Verkehrsknotenpunkt Nummer eins, der Jakominiplatz, beinahe verwaist.

Nur noch wenige Menschen am Jakominiplatz Foto © Kloiber

10.10 Uhr: Wegen eines Corona-Falles wurde die Volksschule Bad Gams Samstagabend unter Quarantäne gestellt. Die Schulleiterin wurde positiv getestet. Die Schule wurde sofort geschlossen und bleibt unter Quarantäne. Es ist der erste Corona-Fall im Bezirk Deutschlandsberg. >>Mehr dazu hier<<

10 Uhr: Wer den Gottesdienst mit Bischof Krautwaschl im Livestream seit 10 Uhr mitverfolgen möchte >>bitte hier klicken<<

9.45 Uhr: Wirte reagieren schnell - das Artis in Graz (die Öffnungszeiten müssen nach der jüngsten Ankündigung wohl ausgebessert werden) lädt ab sofort zum "Restl-Essen"

© Privat

9.30 Uhr: Nachdem Bundeskanzler Kurz am Sonntag nun weitere drastische Schritte zur Eindämmung des Coronavirus verkündet hat, laufen nun auch bei den steirischen Gastronomiebetrieben die Telefone heiß. Die zuletzt eifrig aufgestellten Pläne (mit Sperrstunde 15 Uhr) sind damit ab Dienstag schon wieder obsolet.

9.15 Uhr: Nachdem das soziale Leben nach Ansicht vieler am Samstag noch viel zu ausgeprägt war, hat sich in sozialen Medien nun eine eigene Dynamik entwickelt: Immer mehr versehen ihr Profilbild mit dem Hashtag #staythefuckhome was so viel bedeuten soll, wie: Bleibt (verdammt nochmal) zu Hause.

>>Reportage von Bernd Hecke: Rückblick auf den wohl letzten Einkaufssamstag für Wochen<<

9 Uhr: Die Kleine Zeitung reagiert kurzfristig auf den Umstand, dass Gottesdienste am Sonntag im ganzen Land ausfallen. Ab 10 Uhr wird es einen Livestream des Gottesdienstes in Eggersdorf mit Bischof Wilhelm Krautwaschl geben. >>Hier geht's zum Livestream

08.45 Uhr: Waren am Samstag die Schanigärten, Märkte und Cafes noch - sehr zum Missfallen vieler Entscheidungsträger - sehr gut besucht, scheint zumindest Sonntagfrüh in Graz noch weniger los zu sein als sonst sonntagmorgens. Die großen Ein- und Ausfahrtsstraßen: wie leergefegt.

Stadtausfahrt Richtung Graz Andritz: Sonst reger Betrieb der Sonntagsausflügler, heute fast komplett leer Foto © Dunst

Auch der Hauptplatz Judenburg: menschenleer.

Hauptplatz Judenburg Sonntag um 9 Uhr Foto © Michaela Egger

08.25 Uhr: Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, wurden zuletzt in Österreich verschärft. Der Zeitpunkt, an dem es zu Engpässen bei Spitalsbetten kommt, rückt zumindest um einige Tage nach hinten, wenn alle Maßnahmen befolgt werden – das zeigen Neuberechnungen von Wissenschaftlern des Complexity Science Hub Vienna (CSH).

Die Kapazitäten bei den Krankenhausbetten wären bei Befolgung der Maßnahmen am 8. April erschöpft (ohne Maßnahmen: 1. April). Österreichweit würde das Kapazitätslimit an Betten in Intensivstationen am 29. März erreicht (ohne Maßnahmen: 26. März).

>>Wo Patienten außerhalb der steirischen Spitäler versorgt werden könnten, lesen Sie hier<<

08.15 Uhr: Wie sich am Samstag das - noch sehr quirlige - öffentliche Leben am Bauernmarkt zwischen Bärlauch und Vogerlsalat gestaltet hat, lesen Sie in dieser Reportage von Daniela Brescakovic.

08.00 Uhr: In diese Grafik (Stand Samstagnacht) sieht man, welche steirischen Bezirke besonders betroffen sind:

07.30 Uhr: Das Land hat am Samstag spätabends die Details zu den 21 neuen Coronavirus-Fällen in der Steiermark bekanntgegeben. Sie finden alle Details hier. Gleichsam wurden die 82 Erkrankungen im Bundesland bestätigt.

>>Grafische Übersicht, welche Bezirke stark betroffen sind<<

07.00 Uhr: Nach der Volksschule in Hart bei Graz wird auch jene in Bad Gams ab sofort behördlich geschlossen. Hier gibt es für die Schüler auch in den kommenden Tagen keine Betreuung. Grund ist, dass an beiden Bildungsanstalten Coronavirus-Fälle nachgewiesen wurden.

06.30 Uhr: Ab Montag keine öffentlichen Gottesdienste mehr, Taufen und Hochzeiten werden verschoben, Verabschiedungen nur im engsten Familienkreis durchgeführt.

So können Sie den Gottesdienst von zu Hause mitverfolgen!

Samstag, 23:30 Uhr: Zahlreiche Klubs im Univiertel haben geschlossen: Etwa Kottulinsky, Three Monkeys und Guest Room. Auch Heart und Mausefalle haben bereits zu. Klar ist: Bei einer Überschreitung des Limits der 100 erlaubten Personen gibt es keine Ermahnung sondern sofort eine Strafanzeige.

Samstag, 20 Uhr: Wie gehen Unternehmer mit den Geschäftsschließungen ab Montag um?

16.10 Uhr: Die aktuellen Laborergebnisse zeigen: Die Zahl der Patienten steigt in der Steiermark weiter stark an. Seit der Früh sind 21 weitere Fälle bekannt - die Zahl der erkrankten Steirer liegt aktuell bei 82.

So verteilen sich die Covid-Fälle im Land Coronavirus Welche steirischen Bezirke besonders betroffen sind

Samstag, 12 Uhr: Was hat nun tatsächlich geöffnet und was schließt wann? Ein kurzer Überblick:

Geschäfte, Gastro & Co Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was ab Montag jeweils um 15 Uhr schließt: Restaurants, Gasthöfe, Hotels (mit Ausnahme der Gästebeherbergung)

Bierstuben, Weinstuben, Eissalons, Kaffeehäuser

Buffets, Konditoreien

Bars, Diskotheken, Nachtklubs Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestalffelt)

Wie wird uns Cov-19 verändern? Wie gehen wir mit der Erkenntnis um, dass die nahe Zukunft plötzlich erschreckend unberechenbar scheint?

Weil es nicht oft genug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen.

>>> Hände waschen, aber richtig!

>>> Reicht es, sich oft die Hände zu waschen?